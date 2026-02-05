Es hat sich ausgestreamt. Wer derzeit Netflix abonniert hat, schaut ab Anfang März womöglich in die Röhre. Denn der Streaming-Dienst hat nun das Ende seiner App angekündigt. Betroffen sind aber nicht alle Nutzer.

Stell dir vor, du hast ein Netflix-Abo, schaltest den Fernseher an, um die nächste Folge einer Serie zu schauen. Und dann folgt die große Überraschung: Die Netflix-App ist verschwunden. Das mag zwar seltsam klingen, doch für so manchen Nutzer des Streaming-Dienstes wird das Anfang März Realität. Denn: Netflix hat angekündigt, seine App „aufgrund technischer Einschränkungen“ einstellen zu wollen. Allerdings sind nur Nutzer bestimmter Geräte betroffen.

Deshalb läuft Netflix nicht mehr

Einst war es das „größte TV‑verbundene Netflix‑Gerät“. Auf keinem anderen Gerät wurde Netflix länger gestreamt. Doch nun zieht der Streaming-Dienst den Stecker. „Leider wird Netflix nach dem 2. März 2026 nicht mehr auf diesem Gerät verfügbar sein“, heißt es in der Mitteilung. Gemeint ist damit die Sony PlayStation 3. Auf einer Sonderseite zeigt Netflix eine Liste mit den noch unterstützten Geräten.

Einen genauen Grund liefert der Streaming-Dienst aus den USA nicht. Klar ist aber auch: Die PS3 ist ein 19 Jahre altes System. Längst wurde sie von der PS4 und sogar der PS5 abgelöst. Somit dürfte es nur noch wenige Nutzer geben, die Netflix über die PlayStation 3 streamen. Und für den Anbieter bedeutet die Pflege einer veralteten Plattform vor allem kostenintensive Ressourcen. Und Zeit, die man lieber in Bildqualität, Stabilität und neue Funktionen investiert, die bei alter Hardware aber an klare Grenzen stoßen. Netflix orientiert sich deshalb stärker an Geräten, die moderne technische Standards unterstützen.

Was Betroffene jetzt tun können

Wer die PS3 besitzt und weiterhin Filme und Serien über Netflix streamen will, muss entweder eine neuere Konsole kaufen, oder ausweichen. So lässt sich der Streaming-Dienst zum Beispiel auch über die meisten neuen TV-Geräte nutzen. Wer weder eine PlayStation 5 besitzt, noch ein neues TV-Gerät kaufen möchte: Mit dem Fire TV Stick etwa gibt es auch eine günstige Lösung für knapp 45 Euro. Der Stick lässt sich per HDMI am Fernsehgerät anschließen und macht auch aus älteren Modellen, die nicht „Smart“ sind, einen Streaming-fähigen Fernseher.

