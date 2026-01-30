Ein Sci-Fi-Universum, das es mit Star Trek aufnehmen kann, feiert ein Comeback! Netflix sichert sich einen Serien-Koloss mit über 200 Folgen und öffnet das Tor für alte und neue Fans. Macht Euch bereit, denn das Abenteuer beginnt schon bald. Chevron 7 ist arretiert!

Im unerbittlichen Kampf der Streaming-Giganten sind große, etablierte Franchises das Gold des 21. Jahrhunderts. Universen wie Star Trek und Star Wars dominieren die Schlagzeilen und binden mit einem stetigen Strom neuer Inhalte ganze Generationen von Zuschauer:innen an sich. Doch neben diesen Titanen existiert ein oft unterschätztes, aber nicht minder gewaltiges Sci-Fi-Franchise: Stargate. Während es in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal hinter seinen Konkurrenten zurückbleibt, wie Filmstarts berichtet, steht es in Sachen Umfang und Fan-Hingabe in nichts nach. Und nun trifft ein zentraler Pfeiler dieses Kult-Universums endlich auf ein Millionenpublikum beim größten Streaming-Dienst.

Für Sci-Fi-Fans:innen ist diese Nachricht ein echtes Ereignis und für Netflix ein strategischer Geniestreich. Die Aufnahme von Stargate SG-1 in den Katalog ist mehr als nur die Lizenzierung einer alten Serie; es ist die Aktivierung einer riesigen, loyalen Fan-Gemeinde und die Chance für eine völlig neue Generation, eines der prägendsten Serien-Abenteuer der letzten Jahrzehnte zu entdecken.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Im Februar geht’s los!

Ganz offiziell hat Netflix angekündigt, ab dem 15. Februar 2026 die Kultserie Stargate – Kommando SG-1 ins Programm aufzunehmen. Und das nicht nur in Teilen, sondern in ihrer vollen Pracht: Euch erwarten alle 10 Staffeln mit insgesamt 214 Folgen. Die Serie, die auf dem Kinofilm von Roland Emmerich aus dem Jahr 1994 aufbaut, gehört zum Genre der Military-Science-Fiction. Ihre Prämisse ist genial einfach: Eine Elite-Einheit der US Air Force nutzt antike Sternentore – die Stargates –, um durch Wurmlöcher zu unzähligen Planeten in der Galaxie zu reisen, fremde Kulturen zu erforschen und die Erde vor außerirdischen Bedrohungen zu schützen.

Das Herz der Serie war von Anfang an das ikonische SG-1-Team, angeführt von Colonel Jack O’Neill (Richard Dean Anderson), dessen trockener Humor legendär ist. An seiner Seite kämpften der brillante Archäologe Dr. Daniel Jackson (Michael Shanks), die geniale Astrophysikerin Samantha Carter (Amanda Tapping) und der schweigsame, aber ungemein loyale Jaffa-Krieger Teal’c (Christopher Judge). In späteren Staffeln wurde das Team durch Colonel Cameron Mitchell (Ben Browder) und die schlagfertige Diebin Vala Mal Doran (Claudia Black) verstärkt. Doch diese 214 Abenteuer sind nur der Anfang einer Saga, die noch viel weiter reicht.

Mehr als nur eine Serie: Das Stargate-Universum

Die anhaltende Faszination von Stargate SG-1 erklärt sich durch eine meisterhafte Mischung aus verschiedenen Elementen. Die Serie verknüpft auf einzigartige Weise reale Mythologien der Menschheitsgeschichte mit Science-Fiction. Die Mythologien reichen dabei von den ägyptischen Göttern bis zur Artus-Sage. Gepaart mit einer perfekten Mischung aus Action, Entdeckergeist, einer Prise Horror und vor allem dem unschlagbaren Humor und der Chemie der Truppe, entstand eine Serie, die auch heute noch relevant ist und fesselt.

Die Serie ist übrigens nicht nur umfangreich, sondern auch hochgelobt. Die Filmdatenbank IMDb vergibt satte 8,4 von 10 Sternen und übertrifft damit sogar mehrere Star Trek-Serien und -Filme.. Doch SG-1 (lief zwischen 1997 und 2007) ist nur der Startpunkt. Das Franchise umfasst zudem die Spin-off-Serien Stargate: Atlantis, Stargate Universe, die Miniserie Stargate Origins und die Zeichentrickserie Stargate: Infinity. Abgerundet wird das Ganze durch die beiden Filme Stargate: Die Quelle der Wahrheit und Stargate: Continuum. Die meisten dieser zusätzlichen Inhalte sind derzeit hauptsächlich bei Prime Video oder über den kostenpflichtigen Amazon-Channel MGM+ verfügbar.

Es geht weiter …

Das bringt mich zu einer steilen These, wieso die bei Amazon beheimatete Serie den Weg zu Netflix antritt. Dort kann man die Fanbase vergrößern, um sie empfangsbereit für neuen Stargate-Content zu machen. Die Zukunft der Marke ist nämlich gesichert! Seit Amazon im Jahr 2022 das Studio MGM und damit die Rechte an Stargate übernommen hat, brodelte die Gerüchteküche. Im November 2025 folgte die offizielle Bestätigung: Eine brandneue Stargate-Serie ist für Prime Video in der Entwicklung.

Fans können aufatmen, denn es handelt sich dabei explizit nicht um ein Reboot. Stattdessen wird eine neue Geschichte im bestehenden Stargate-Universum erzählt, die sowohl langjährige Kenner als auch Neulinge ansprechen soll. Als Showrunner verpflichtete man mit Martin Gero einen echten Stargate-Veteranen, der bereits an SG-1 und Atlantis mitgeschrieben hat. Mit einem Start der neuen Serie ist allerdings nicht vor 2027 zu rechnen. Der bevorstehende Marathon auf Netflix ist also die perfekte Vorbereitung und wirft die Frage auf, was die Community vom Franchise erwartet.

Seid Ihr bereit für den Binge-Marathon und was erhofft Ihr Euch von der neuen Serie? Schreibt uns Eure Meinung in die Kommentare!