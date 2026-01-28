Seit Jahrzehnten begleitet Euch eine Fantasy-Welt durch Konsolen, Generationen und Legenden. Nun macht sie den Sprung auf die große Leinwand – und danach direkt ins Streaming. Ein Deal verändert gerade still und leise die Popkultur.

Manche Stoffe gelten als unverfilmbar. Zu groß, zu heilig, zu sehr im Herzen der Fans verankert. Und doch passiert es manchmal. Nach fast 40 Jahren wird The Legend of Zelda endlich als Live-Action-Film Realität und Netflix steht schon bereit, um Euch danach die Tür nach Hyrule zu öffnen.

Ein Deal, der mehr als nur einen Film bedeutet

Netflix hat sich die Streaming-Rechte für den kommenden Zelda-Kinofilm gesichert. Möglich macht das ein neuer Mega-Deal mit Sony Pictures, der weit über einen einzelnen Titel hinausgeht. Für Euch heißt das: Nach dem Kinostart wird eines der größten Fantasy-Projekte der kommenden Jahre direkt im Netflix-Katalog landen, auch in Deutschland. Wann genau, steht noch nicht fest. Klar ist aber: Netflix positioniert sich damit als feste Anlaufstelle für große Kinoadaptionen, die normalerweise lange zwischen Leinwand und Heimkino pendeln.

Warum Zelda so lange auf sich warten ließ

Das erste Zelda-Spiel erschien 1986. Seitdem sind über 30 Titel erschienen, Generationen sind mit Link, Hyrule und dem Master-Schwert aufgewachsen. Eine Realverfilmung? Immer wieder angekündigt, nie umgesetzt. Der Grund liegt auf der Hand: Diese Welt lebt von Atmosphäre, Symbolik und einer sehr eigenen Erzählweise. Ein falscher Ton und der Zauber verpufft. Dass Nintendo den Stoff nun freigibt, zeigt, wie sorgfältig dieses Projekt ausgewählt wurde. Nichts daran wirkt wie ein Schnellschuss.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Kino zuerst, Netflix danach

Der US-Kinostart ist für den 7. Mai 2027 angesetzt. Erst danach wandert der Film ins Streaming. Netflix hat sich die Rechte für mehrere Regionen gesichert, darunter die USA, Deutschland und Südostasien. Spannend: Der Deal umfasst auch andere große Sony-Titel. Zelda ist also Teil einer größeren Strategie, bei der Netflix sein Blockbuster-Portfolio gezielt ausbaut. Für Euch bedeutet das langfristig kürzere Wege von der Kinokarte zur Couch.

Wer hinter der Kamera Hyrule zum Leben erweckt

Regie führt Wes Ball, bekannt für visuell ambitionierte Stoffe. Gedreht wird in Neuseeland – nicht zufällig dort, wo einst schon Mittelerde entstand. Das Drehbuch stammt von erfahrenen Genre-Autoren, und besonders wichtig: Nintendo ist aktiv eingebunden. Serien- und Spiele-Schöpfer Shigeru Miyamoto wirkt als Produzent mit. Für Fans ist das ein beruhigendes Signal. Hier passt jemand auf, der diese Welt besser kennt als jeder andere.

Was Euch inhaltlich erwartet – und was nicht

Offizielle Story-Details gibt es noch nicht. Wer die Spiele kennt, kann aber ahnen, wohin die Reise geht: Hyrule, das Master-Schwert, die Triforce und natürlich Ganon(dorf). Was Ihr nicht erwarten solltet, ist eine Eins-zu-eins-Verfilmung eines einzelnen Spiels. Vielmehr deutet alles auf ein eigenständiges Fantasy-Abenteuer hin, das bekannte Motive neu zusammensetzt – so, dass es auch für Kino-Publikum funktioniert.

Warum Netflix hier genau zur richtigen Zeit zuschlägt

Videospielverfilmungen erleben gerade eine kleine Renaissance. Doch Zelda spielt in einer eigenen Liga. Diese Welt braucht Zeit, Budget und Respekt vor der Vorlage. Dass Netflix sich früh positioniert, zeigt Weitblick. Für Euch heißt das: Nach dem Kinobesuch ist das Abenteuer nicht vorbei. Es wartet bereits im Streaming – bereit, jederzeit wieder betreten zu werden. Nach 40 Jahren ist Hyrule endlich angekommen.