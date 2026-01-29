Frohe Kunde für alle Fans von „Natürlich blond“. Der erfolgreiche Hollywood-Film bekommt nach 25 Jahren ein Prequel. Wir biegen darin ab von der Uni zurück in die Highschool. Mit allem, was das Schulleben so aufregend macht.

Bei Prime Video startet schon bald eine neue Serie, die Fans von „Natürlich blond“ nicht verpassen dürfen: „Elle“. Dabei handelt es sich nämlich um ein Prequel der Hollywood-Komödie aus dem Jahr 2001 mit Reese Witherspoon in der Hauptrolle. Los geht es mit der ersten Staffel aber erst in einigen Monaten. Amazon hat für seinen Streamingdienst den 1. Juli 2026 als Startdatum für „Elle“ festgelegt. Und zwar in mehr als 240 Ländern und Regionen weltweit.

Prequel von „Natürlich blond“ kommt zu Prime Video von Amazon

Prequel? Was heißt das eigentlich? Nun, auch in der neuen Serie steht Elle Woods im Mittelpunkt. Allerdings drehen wir die Zeit etwas zurück und begleiten Elle während ihrer Highschool-Zeit. „Elle“ als Serie begleitet die spätere Harvard-Studentin während ihrer prägenden Lebenserfahrungen, die sie zu der ikonischen jungen Frau gemacht haben, die wir aus dem ersten „Natürlich blond“-Film kennen. In die Rolle der Elle Woods schlüpft die 24-jährige Lexi Minetree. Und Produzentin Reese Witherspoon, die also hinter der Kamera wieder mitwirkt, sagt über sie: „Lexi zu entdecken und ihr dabei zuzusehen, wie sie in Elles fantastische Schuhe schlüpft, war eine der erfüllendsten Erfahrungen meiner Karriere.“

Lexi Minetree spielt Elle Woods in Staffel 1 von „Elle“. Bildquelle: Amazon Prime Video

Zur weiteren Besetzung gehören June Diane Raphael als Elles Mutter Eva und Tom Everett Scott als ihr Vater Wyatt. Außerdem sind mit von der Partie: Gabrielle Policano als Elles Gegenspielerin Liz und Jacob Moskovitz als Miles, der als Football-Star und Schulschwarm für das notwendige Knistern sorgt. Chandler Kinney tritt wiederum als Kimberly auf, die meinungsstark als Oberstufenschülerin auftritt. Showrunnerin ist Laura Kittrell („Insecure“, „High School“) begleitet von Amada Brown. Regie führen in jeweils zwei Folgen Pete Chatmon („Ghosts“), Sammi Cohen („Crush“), Jason Moore („Pitch Perfect“) und Stacie Passon („The Morning Show“).

Eine zweite Staffel ist bereits bestätigt

Schon jetzt steht übrigens fest, dass es nicht bei der ersten Staffel des Mixes aus Kömödie und Drama bleiben wird. Noch vor dem Start der ersten Staffel ist bereits sicher, dass voraussichtlich im Jahr 2027 eine zweite Staffel von „Elle“ folgen wird. Sie wurde bereits in Auftrag gegeben und wird wie die erste Season von Hello Sunshine und Amazon MGM Studios produziert.