Die Aktion von Amazon läuft noch bis einschließlich 6. Januar 2026. Der kostenlose Zeitraum gilt jeweils 30 Tage ab dem Moment, in dem Ihr einen Channel bucht. Der Knackpunkt: Wenn Ihr innerhalb der Testphase nicht kündigt, verlängert sich das Abo automatisch um einen weiteren Monat. Ab dann werden die regulären Monatskosten fällig, die je nach Kanal zwischen etwa 3 Euro und 10 Euro liegen können. Kündigen kannst und solltest du direkt im im Prime-Video-Konto über die Einstellungen bei den Channel-Buchungen.
Was die „gratis“ Channels Euch im Alltag kosten würden
Ifun.de hat alle Gratis-Channels zusammengestellt. Dabei handelt es sich um:
- Animation Digital Network
- ARD Plus
- ASIATIC
- AXN Black
- AXN White
- BATTLEZONE
- BBC Player
- Bergblick
- Bloody Movies
- Cirkus
- Disaster X
- Fernsehen mit Herz
- Film Total
- Filmpalast
- Fix & Foxi
- FRANATIC – dein Film-Channel
- Galactic Stream
- Gute Laune TV
- Historama
- Kabel Eins CLASSICS
- Kinderwelt
- Lionsgate+
- Love & Passion
- Made in Europe
- MOVIECULT
- Moviedome PLUS
- MUBI
- Netzkino Select
- Neue Visionen Plus
- OUTtv
- Pokémon
- ProSieben FUN
- Qello Concerts by Stingray
- Sat.1 emotions
- Sooner
- SPIEGEL Geschichte
- Stingray All Good Vibes
- Stingray Classica
- Stingray Djazz
- superfresh
- Terra X
- The Great Courses Signature Collection
- Thrillbox
- Turk on Video
- Waidwerk
- ZDF select
- ZDFtivi | select
Würdest du alle Kanäle abonnieren, wären das über 200 Euro im Monat.
So testet Ihr ohne Abo-Überraschung
Wenn Ihr mehrere Channels ausprobieren wollt, hilft eine einfache Routine: Buchen, direkt das Kündigungsdatum notieren und spätestens vor Ablauf der 30 Tage kündigen. Sonst läuft aus dem Gratis-Test schnell ein Bündel paralleler Abos – und genau das wird dann teuer. Bis dahin ist diese Aktion aber eine gute Gelegenheit, mal zu sehen, was es jenseits der Mainstream-Streamingdienste Netflix, Sky & Co für Möglichkeiten gibt, Inhalte zu sehen, die sonst oft in Archiven schlummern würden.
