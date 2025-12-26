Prime Video wirft Euch gerade einen dicken Köder hin: Viele Zusatzkanäle lassen sich für 30 Tage gratis freischalten. Klingt nach einem Top-Angebot, wird aber schnell teuer, wenn Ihr nicht rechtzeitig die Reißleine zieht.

Die Aktion von Amazon läuft noch bis einschließlich 6. Januar 2026. Der kostenlose Zeitraum gilt jeweils 30 Tage ab dem Moment, in dem Ihr einen Channel bucht. Der Knackpunkt: Wenn Ihr innerhalb der Testphase nicht kündigt, verlängert sich das Abo automatisch um einen weiteren Monat. Ab dann werden die regulären Monatskosten fällig, die je nach Kanal zwischen etwa 3 Euro und 10 Euro liegen können. Kündigen kannst und solltest du direkt im im Prime-Video-Konto über die Einstellungen bei den Channel-Buchungen.

Was die „gratis“ Channels Euch im Alltag kosten würden

Ifun.de hat alle Gratis-Channels zusammengestellt. Dabei handelt es sich um:

Animation Digital Network

ARD Plus

ASIATIC

AXN Black

AXN White

BATTLEZONE

BBC Player

Bergblick

Bloody Movies

Cirkus

Disaster X

Fernsehen mit Herz

Film Total

Filmpalast

Fix & Foxi

FRANATIC – dein Film-Channel

Galactic Stream

Gute Laune TV

Historama

Kabel Eins CLASSICS

Kinderwelt

Lionsgate+

Love & Passion

Made in Europe

MOVIECULT

Moviedome PLUS

MUBI

Netzkino Select

Neue Visionen Plus

OUTtv

Pokémon

ProSieben FUN

Qello Concerts by Stingray

Sat.1 emotions

Sooner

SPIEGEL Geschichte

Stingray All Good Vibes

Stingray Classica

Stingray Djazz

superfresh

Terra X

The Great Courses Signature Collection

Thrillbox

Turk on Video

Waidwerk

ZDF select

ZDFtivi | select

Würdest du alle Kanäle abonnieren, wären das über 200 Euro im Monat.

So testet Ihr ohne Abo-Überraschung

Wenn Ihr mehrere Channels ausprobieren wollt, hilft eine einfache Routine: Buchen, direkt das Kündigungsdatum notieren und spätestens vor Ablauf der 30 Tage kündigen. Sonst läuft aus dem Gratis-Test schnell ein Bündel paralleler Abos – und genau das wird dann teuer. Bis dahin ist diese Aktion aber eine gute Gelegenheit, mal zu sehen, was es jenseits der Mainstream-Streamingdienste Netflix, Sky & Co für Möglichkeiten gibt, Inhalte zu sehen, die sonst oft in Archiven schlummern würden.

