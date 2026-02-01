Stellt Euch vor: Flugzeugabsturz, eine einsame Tropeninsel und weit und breit kein einziger Erwachsener, der sagt, wo es langgeht. Klingt erst mal nach grenzenloser Freiheit, oder? Doch in der neuen Sky-Serie „Lord of the Flies“ wird dieser Traum rasant zum blutigen Albtraum.

Markiert Euch den 24. Februar 2026 fett im Kalender! Dann startet das vierteilige Drama „Lord of the flies“ bei Sky und Wow. Wenn Ihr nicht bis dahin warten wollt: Die Serie feiert kurz vorher Weltpremiere auf der Berlinale (12. bis 22. Februar). Danach landen die Folgen direkt im Pay-TV bei Sky Atlantic und natürlich on Demand im Stream.

„Lost“ trifft Schulausflug: Darum wird es in der neuen Sky-Serie so heftig

Vergesst alles, was ihr über süße Schuljungs wisst. In dieser neuen Drama-Serie kämpfen über 30 Kids ums nackte Überleben. Das Besondere: Die meisten der jungen Darsteller stehen zum ersten Mal vor der Kamera, was dem Ganzen einen extrem echten Vibe gibt.

Die Story kennt Ihr vielleicht aus der Schule:

Ralph (Winston Sawyers) versucht, die Zivilisation aufrechtzuerhalten.

versucht, die Zivilisation aufrechtzuerhalten. Piggy (David McKenna) liefert den nötigen Verstand.

liefert den nötigen Verstand. Jack (Lox Pratt) hat aber ganz andere Pläne: Er will jagen, Macht und pfeift auf Regeln.

hat aber ganz andere Pläne: Er will jagen, Macht und pfeift auf Regeln. Simon (Ike Talbut) gilt als moralischer Kompass der Serie.

Was als Versuch startet, eine neue Gesellschaft aufzubauen, eskaliert völlig, als Jack beginnt, die Gruppe zu spalten. Aus Hoffnung wird Tragödie – und Ihr seid hautnah dabei.

Der Dschungel kennt keine Gnade! „Lord of the flies“ kommt zu Sky und Wow. Bildquelle: BBC / Sky

4 Folgen, 4 Schicksale

Hinter der Serie steckt Autor Jack Thorne, der den Klassiker ordentlich entstaubt hat. Jede der vier einstündigen Episoden konzentriert sich auf einen anderen Hauptcharakter. So erlebt ihr den Wahnsinn auf der Insel aus verschiedenen Blickwinkeln und seht, wie schnell die menschliche Natur umschlagen kann, wenn der Hunger kickt und die Angst regiert.

Die Erwartungen sind hoch

Fun Fact: Die Buchvorlage von William Golding ist ein echter Welthit. Golding hat dafür sogar den Nobelpreis für Literatur bekommen. Falls Ihr das Buch im Deutsch- oder Englischunterricht gehasst habt: Diese Serie wird Euch garantiert eines Besseren belehren! Egal ob Ihr Survival-Fans seid oder auf tiefgründige Psychodramen steht – „Lord of the Flies“ wird definitiv der Gesprächsstoff im Februar. Das solltet Ihr nicht verpassen.