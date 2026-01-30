Netflix ballert im Februar 2026 richtig raus – und wenn ihr Streaming liebt, solltet ihr euch diesen Monat fett im Kalender markieren. Neue Serien, frische Filme, deutsche Produktionen, Thriller, Comedy, Drama – alles dabei, was euch durch graue Wintertage bringt.

Der Februar steht vor der Tür – und Netflix dreht wieder ordentlich am Release‑Rad. Neben ein paar bekannten Lizenztiteln wie „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“, „Bones“ (Staffel 1–4) und „Stargate“ (Staffel 1–10) liegt der Fokus klar auf neuen Eigenproduktionen. Und da kommt einiges auf Euch zu.

„Kacken an der Havel“ – Comedy aus Deutschland

Ja, der Titel ist wild – und genau das macht’s spannend. Ab dem 26. Februar 2026 startet die neue deutsche Comedy-Serie „Kacken an der Havel“ mit Fatoni in der Hauptrolle. Worum geht’s?

Rapper Toni kehrt zur Beerdigung seiner Mutter zurück in die Heimat.

Statt Trauer gibt’s Chaos: ein schräger Stiefvater, eine sprechende Babyente namens Tupac (gesprochen von Jella Haase) und jede Menge Dorfwahnsinn.

Und dann taucht plötzlich auch noch ein Sohn auf, von dem Toni nichts wusste.

Klingt nach einer Serie, über die Ihr in Eurem Freundeskreis definitiv reden werdet. Nicht verpassen!

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

„The Night Agent“ – Staffel 3 kommt!

Ab 19. Februar 2026 geht’s weiter mit einem Fanliebling. „The Night Agent“ geht mit einer dritten Staffel bei Netflix weiter. Inhalt: Peter und eine Reporterin versuchen, einen mysteriösen Broker auffliegen zu lassen und einen Terroranschlag zu verhindern. Natürlich läuft alles schief. Und natürlich steckt eine riesige Verschwörung dahinter. Wieder wird es richtig spannend.

„Die Löwinnen“ – Drama aus Frankreich

Ab dem 5. Februar 2026 startet die neue Drama-Serie „Die Löwinnen“ bei Netflix durch. Die Story: Fünf Freundinnen stehen vor dem Nichts – und entscheiden sich, Banken zu überfallen. Verkleidet als Männer. Mit Waffen. Mit Adrenalin. 36.280 Euro später beginnt die Jagd: Polizei, Regierung, Kriminelle – alle sind hinter ihnen her. Klingt nach einer actionreichen Produktion, die Ihr in einem Rutsch durchbingen werdet.

„Unfamiliar“ – Thriller-Start am 5. Februar

Für alle, die’s spannend mögen: In „Unfamiliar“ wird ebenfalls ab dem 5. Februar 2026 ein Ex-Agentenpaar von seiner Vergangenheit eingeholt. Freut euch auf:

Verfolgungsjagden durch Berlin

Auftragskiller, russische Agenten und der BND

Eine Ehe, die nur gerettet werden kann, wenn endlich die Wahrheit auf den Tisch kommt

Action und Drama = perfekte Mischung für einen düsteren Februarabend. Ein kleiner Geheimtipp.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Neue Filme im Februar 2026

Auch filmtechnisch liefert Netflix im Februar 2026 ordentlich ab. Zwei Highlights:

„Die schwedische Verbindung“ – ab 19. Februar

Ein Bürokrat wird im Zweiten Weltkrieg zum Helden, als er versucht, viele jüdische Leben zu retten. Wahre Geschichte, starke Emotionen.

„Joe’s College Road Trip“ – ab 13. Februar

Ein Großvater will seinem Enkel das „echte Leben“ zeigen – und nimmt ihn mit auf einen wilden Roadtrip quer durchs Land. Locker, lustig, perfekt für einen entspannten Abend.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Lust auf Reality-TV?

Oder doch lieber etwas Reality TV? Dann schaut euch die Valentinstags-Special-Ausgabe von „Ist das Kuchen?“ an. Bäckerinnen und Bäcker zaubern hyperrealistische Torten, die aussehen wie… alles, nur nicht wie Kuchen. Perfekt zum Mitraten und Staunen.

Wenn Ihr also im Februar 2026 etwas streamen wollt – Netflix hat Euch sowas von auf dem Zettel. Von Comedy über Thriller bis Drama und Reality: Ihr werdet definitiv etwas finden, das euch packt.