Es passiert selten, dass ein Film direkt nach dem Start weltweit in die Netflix-Charts hochschießt. Doch genau das hat ein neuer Netflix-Film geschafft. Gerade erst auf der Streaming-Plattform gestartet, dominiert der düstere Action-Krimi die Top-10-Listen in nahezu allen Regionen der Welt.

Allein schon die Kombination zweier Hollywood-Schwergewichte ist eine Ansage. Matt Damon und Ben Affleck, die als eingespieltes Ermittlerduo agieren, sorgen für eine Mischung aus rauer Action und intensiver Charakterdynamik. Aber der Film ist weit mehr als nur ein weiterer Cop-Thriller. Denn er verknüpft klassische Genre-Elemente mit vielen Wendungen und einer Geschichte, die nicht nur Spannung, sondern auch moralische Fragen aufwirft.

Von der Stange oder echtes Kino?

Regisseur Joe Carnahan, bekannt für harte Thrillerkost, setzt dabei auf ein enges, klaustrophobisches Erzähltempo. Was mit einer Routineaktion beginnt, entwickelt sich schnell zu einem paranoiden Psychoduell, bei dem niemand mehr weiß, wem er trauen kann. Die 112 aufregenden Minuten liefern Twists, Konflikte und jede Menge Adrenalinschübe – genug, um eine riesige Zuschauerschaft zu fesseln.

The Rip erzählt die Geschichte zweier Miami-Cops, die bei einer Razzia auf 20 Millionen Dollar in bar stoßen. Was folgt, ist ein Spiel aus Misstrauen, Verrat und moralischen Abgründen. Dabei wird die Geschichte durch äußere Gefahren getrieben, sowie durch das innere Dilemma der Figuren.

Technisch und schauspielerisch bewegt sich der Film auf hohem Niveau. So trägt die Chemie zwischen Damon und Affleck zum Geschehen bei. Dadurch bleibt Carnahans Inszenierung jederzeit nah am Puls der Zuschauererwartung. Kritiker und Publikum loben vor allem die dichte Atmosphäre und die packenden Actionsequenzen. Doch während einige die klar strukturierte Erzählweise feiern, bemängeln andere, dass zu sehr auf bewährte Thriller-Muster gesetzt wird.

Warum „The Rip“ gerade so einschlägt

Dass The Rip so schnell zum Streaming-Liebling wird, hat mehrere Gründe. Die starbesetzte Produktion mit hohem Budget sorgt für Aufmerksamkeit. The Rip liefert genau das und schafft es dabei, die Grenzen zwischen Blockbuster-Action und klassischem Thriller-Spannungsbogen auszutesten.

Der Film zeigt eindrucksvoll, wie moderne Action-Thriller heute funktionieren müssen, um ein Millionenpublikum zu erreichen. Mit starken Darstellern, einer spannenden Story und einer Produktion, die sowohl die Fans klassischer Genre-Filme als auch Streaming-Fans bedient.