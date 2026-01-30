Gewaltige Explosionen, lässige Sprüche und dicke Knarren sind das Herzstück eines jeden guten Actionfilms. Doch der weltweit beste Actionfilm hat noch sehr viel mehr zu bieten. Nicht zuletzt, weil er Teil einer Trilogie ist.

Die Internet Movie Database (IMDb) bietet eine umfassende Sammlung von Filmen und Serien aus der ganzen Welt. Hier können Filmliebhaber nicht nur nach Titeln stöbern, sondern auch Bewertungen abgeben. Diese dienen anschließend als Grundlage für die Liste der besten Filme aller Zeiten. Unter den Actionfilmen hat sich ein ganz besonderer Streifen den ersten Platz erkämpft. Ein Film, der unter anderem für die herausragende und beinahe einzigartige Performance des Antagonisten-Darstellers berühmt ist.

Wenn von Actionfilmen die Rede ist, fallen sofort Namen wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone oder Jean-Claude van Damme. Doch mit einer Wertung von 9,1 von 10 Sternen hat ein deutlich modernerer Actionfilm die Nase vorn: „The Dark Knight“. Der Film wurde 2008 von Regisseur Christopher Nolan als Fortsetzung zu „Batman Begins“ (2005) auf die große Leinwand gebracht. Obwohl es sich um eine Comicverfilmung handelt, setzte Nolan auf einen ernsten und tiefgründigen Ton, der die einst eher flache Vorlage in ein episches Meisterwerk verwandelte. In der Hauptrolle ist Christian Bale als Bruce Wayne alias Batman zu sehen. Während Heath Ledger als Joker glänzt und entgegen aller Erwartungen eine meisterhafte Performance abliefert. Diese brachte ihm nicht nur den Oscar für den besten Nebendarsteller ein, sondern auch einen Ehrenplatz in der Liste beliebter Filmschurken.

Falls Ihr den Action-Kracher noch nicht gesehen habt, könnt Ihr den Film aktuell ohne zusätzliche Kosten auf RTL+ und HBO Max streamen Alternativ lässt sich „The Dark Knight“ auch auf vielen anderen Streaming-Diensten für 3,99 Euro ausleihen oder ab 9,99 Euro kaufen.

Eine Kult-Trilogie

Auch die beiden anderen Teile der Batman-Trilogie, „Batman Begins“ und „The Dark Knight Rises“, haben es in die Top-250-Filme-Liste von IMDb geschafft – wenn auch mit einem gewissen Abstand. Der Nachfolgestreifen „The Dark Knight Rises“ landet mit einer Wertung von 8,4 Sternen auf dem 72. Platz aller Genres, während der erste Teil „Batman Begins“ mit 8,2 Sternen auf dem 132. Platz zu finden ist. In diesen Filmen übernehmen Liam Neeson und Tom Hardy die Rollen der Antagonisten Ra’s al Ghul und Bane. Doch an das beeindruckende Charisma von Heath Ledgers Joker kommen sie leider nicht ganz heran.