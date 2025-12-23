Wenn es um den Titel des besten Kriegsfilms der Welt geht, kommen nur wenige Streifen infrage. Vor einigen Jahren sorgte etwa „Dunkirk“ aus der Feder des Star-Regisseurs Christopher Nolan für positive Schlagzeilen. Doch der beliebteste Kriegsfilm ist ein anderer.

Die Internet Movie Database (IMDb) ist nicht nur ein simples Filmarchiv. Vielmehr werden dort Filme und Serien von Filmliebhabern aus der ganzen Welt bewertet und in ein Ranking eingegliedert. Daraus entsteht eine Beliebtestenliste, die von Millionen Stimmen getragen wird. Eine, die sich auch nach Genres sortieren lässt. Und genau das haben wir gemacht. Die Erstplatzierten können dabei von Jahr zu Jahr variieren. Wir verraten, welcher Streifen aktuell ganz oben auf dem Treppchen im Kriegsfilm-Genre steht.

Ein Kriegsfilm, der neue Maßstäbe setzte

Kriegsfilme gibt es in unzähligen Variationen. Manche setzen auf schonungslose Darstellung der Kriegsrealität und menschlichen Leides, andere betonen Action und Unterhaltung. Der Film, den IMDb derzeit als beliebtesten Kriegsfilm listet, gehört klar zur ersten Kategorie. Mit beeindruckenden 8,6 von 10 Sternen bei über 1,6 Millionen Bewertungen führt „Der Soldat James Ryan“ von Kult-Regisseur Steven Spielberg die Liste an.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der Soldat James Ryan (gespielt von Matt Damon), dessen drei Brüder im Krieg gefallen sind. Um der Familie einen weiteren Verlust zu ersparen, ordnet die Militärführung an, ihn zurück in die USA zu bringen. Bevor er evakuiert werden kann, muss er jedoch gefunden werden. Diese Mission übernimmt Captain Miller (Tom Hanks) gemeinsam mit einem kleinen Trupp. Doch die Rettung eines einzigen Mannes im Chaos des Krieges wird schnell zu einem lebensgefährlichen Unterfangen für alle Beteiligten.

Im Jahr 1999 erhielt „Der Soldat James Ryan“ bei der Oscarverleihung fünf Trophäen – unter anderem für die beste Regie und die beste Kamera. Das Publikum und viele Kritiker lobten unter anderem die dichte Atmosphäre, die eindrucksvolle Figurenzeichnung und die sogar laut Augenzeugen realitätsnahen Schlachtszenen. Wer über ein Abo bei Paramount+ oder Netflix verfügt, kann sich den Film derzeit ohne Zusatzkosten ansehen. Alternativ lässt sich der Titel für etwa 3 bis 4 Euro leihen oder ab 6 Euro kaufen.

Weitere hoch bewertete Kriegsfilme

Zu den weiteren überaus erfolgreichen Vertretern des Kriegsfilm-Genres gehören unter anderem „Der Pianist“ (8,5/10, 2002), „Die letzten Glühwürmchen“ (8,5/10, 1988), „Casablanca“ (8,5/10, 1942), „Apocalypse Now“ (8,4/10, 1979), „Wege zum Ruhm“ (8,4/10, 1957) und „Inglourious Basterds“ (8,4/10, 2009).

Der anfangs erwähnte und erst 2017 veröffentlichte Kriegsfilm „Dunkirk“ sorgte derweil zwar für hohe Wellen, endete mit einer Bewertung von „lediglich“ 7,8 von 10 Sternen bei knapp 800.000 Bewertungen jedoch außerhalb der 250 beliebtesten Filme.