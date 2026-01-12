Der Start von HBO Max steht kurz bevor. Wenn Ihr diese Woche direkt losstreamen wollt, solltet Ihr vorher prüfen, ob App und Features auf Euren Geräten laufen. Und welche Kombination nötig ist, wenn’s um 4K und moderne HDR-Formate geht.

Am morgigen Dienstag (13. Januar 2026) geht HBO Max in Deutschland an den Start. Für Euch heißt das vor allem: Klärt vorher, ob Euer Fernseher, Streaming-Stick oder Eure Konsole unterstützt wird – und ob die gewünschte Bildqualität überhaupt möglich ist. Denn UHD und Dolby Vision gibt’s nicht automatisch überall, sondern nur unter bestimmten Bedingungen. Und wer ein vernünftiges Heimkino zu Hause hat, legt sicherlich Wert darauf, dieses auch mit den hochwertigen HBO-Inhalten nutzen zu können.

So könnt Ihr HBO Max schauen

Der Standardweg ist simpel: App installieren und einloggen. Falls es für Euer Gerät keine App gibt, bleibt der Umweg über den Browser am Computer oder – fürs Wohnzimmer – über bekannte Brücken wie AirPlay, Chromecast oder ein HDMI-Kabel vom Laptop. In der Praxis ist das oft die schnellste Lösung, wenn ein Smart-TV-System nicht (oder nicht mehr) versorgt wird.

Wichtig: Dass die „App verfügbar“ ist, heißt nicht automatisch „alles verfügbar“. Gerade bei 4K und HDR hängt viel davon ab, welche Plattform Ihr nutzt, welches Modell Ihr habt.

Diese Geräte werden unterstützt

HBO Max nennt eine Reihe an Plattformen, auf denen der Dienst in Deutschland laufen soll. Dazu gehören unter anderem:

Smartphones und Tablets : iPhone/iPad sowie ausgewählte Android-Geräte (typisch ist die Vorgabe „aktuelles Betriebssystem oder bis zu zwei Vorgänger“; Huawei-Geräte sind bei Android explizit außen vor)

: iPhone/iPad sowie ausgewählte Android-Geräte (typisch ist die Vorgabe „aktuelles Betriebssystem oder bis zu zwei Vorgänger“; Huawei-Geräte sind bei Android explizit außen vor) Computer und Browser : Streaming über die Website, auf PC/Mac/Chromebook (auf Chromebooks soll die mobile App nicht laufen, hier ist der Browser der vorgesehene Weg)

: Streaming über die Website, auf PC/Mac/Chromebook (auf Chromebooks soll die mobile App nicht laufen, hier ist der Browser der vorgesehene Weg) Smart-TVs und Streaming-Geräte : Amazon Fire TV, Android TV (inklusive Chromecast mit Google TV), Apple TV, LG (webOS), Samsung, Hisense (VIDAA), Philips (Titan OS), Vestel/TiVo sowie Roku

: Amazon Fire TV, Android TV (inklusive Chromecast mit Google TV), Apple TV, LG (webOS), Samsung, Hisense (VIDAA), Philips (Titan OS), Vestel/TiVo sowie Roku Konsolen: PlayStation 4/5 und Xbox One sowie Xbox Series X|S

Wenn Ihr auf Android-TV-Geräten unterwegs seid: Installationen außerhalb des offiziellen App-Stores (Sideloading) sind in der Regel nicht vorgesehen. Und bei einzelnen TV-Modellen kann es Ausnahmen geben. Selbst wenn „Android TV“ grundsätzlich genannt wird.

UHD, HDR10 und Dolby Vision: Das bekommt Ihr wirklich

UHD (4K) ist bei HBO Max an mehrere Bedingungen geknüpft. Entscheidend sind drei Punkte: der richtige Tarif, das richtige Gerät und der richtige Inhalt. 4K gibt es nur im Premium-Abo – und auch dort nur bei ausgewählten Titeln. Ob ein Film oder eine Serie in 4K UHD, HDR10 oder Dolby Vision verfügbar ist, solltet Ihr direkt in den Detailinfos des jeweiligen Titels sehen.

Für Dolby Vision ist die Hürde oft noch höher: Nicht jede Plattform, die 4K kann, liefert automatisch auch Dolby Vision. Bei manchen Geräten ist „nur“ HDR10 drin, bei anderen beides – und bei wieder anderen hängt es davon ab, wie Ihr den Stream zum TV bringt (z. B. Stick direkt am TV statt Konsole).

Amazon Fire TV (4K, HDR10, Dolby Vision)

Android TVs (4K, HDR10, Dolby Vision)

Apple TV 4K (4K, HDR10, Dolby Vision)

Apple Vision Pro (4K, HDR10)

AirPlay 2-kompatible 4K-TVs (4K, HDR10, Dolby Vision)

Google Chromecast Ultra und Chromecast mit Google TV (4K, HDR10, Dolby Vision)

Hisense VIDAA TVs (4K, HDR10, Dolby Vision)

LG CineBeam (4K, HDR10)

4K LG Smart TVs (4K, HDR10, Dolby Vision)

iPhone und iPad (4K, HDR10, Dolby Vision)

PlayStation 5 (4K, HDR10)

Roku Ultra / Roku Ultra LT / Roku Streaming Stick 4K+ / Roku Streaming Stick 4K / Roku 4K-TVs / Roku 8K-TVs (4K, HDR10, Dolby Vision)

Roku Express 4K+ / Roku Express 4K / Roku Premiere+ / Roku Premiere / Roku Smart Soundbar / Roku Streambar (4K, HDR10)

Roku Streaming Stick+ / Roku 4 (4K)

Samsung Tizen 4K TVs (4K, HDR10)

Sharp TiVo 4K TVs (2025 und später) (4K, HDR10, Dolby Vision)

VIZIO 4K Smart TVs (4K, HDR10, Dolby Vision)

Xbox One X|S / Xbox Series X|S (4K, HDR10, Dolby Vision)

Das sind die Abos

Auch die Rahmenbedingungen zählen: Für stabiles 4K-Streaming braucht Ihr eine schnelle Leitung. Als Mindestwert werden 25 Mbit/s genannt, besser deutlich mehr. Bei Zuspielern über HDMI spielen HDMI-Standard und Kopierschutz (HDCP) mit rein. Und: Die App wählt die Qualität automatisch passend zu Abo und Gerät.

Zum Start bietet HBO Max in Deutschland drei monatlich kündbare Tarife an: „Basis mit Werbung“ kostet 5,99 Euro pro Monat (Full HD, 2 parallele Streams) und steigt ab dem 1. Januar 2027 auf 6,99 Euro. „Standard“ liegt bei 11,99 Euro pro Monat (Full HD, 2 Streams, 30 Downloads) und steigt ab dem 1. Januar 2027 auf 12,99 Euro. „Premium“ kostet 16,99 Euro/Monat (4K Ultra HD, Dolby Atmos, 4 Streams, bis zu 100 Downloads) und steigt ab dem 1. Januar 2027 auf 17,99 Euro. Zusätzlich gibt es ein Sport-Paket für 3 Euro pro Monat, das Ihr zu jedem Abo dazubuchen könnt.