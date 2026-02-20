Die Deutschen tragen Kopfhörer oft stundenlang: beim Arbeiten und beim Joggen. In der Bahn, im Bett zum Einschlafen und auf Reisen ohnehin. Jetzt zeigt eine Untersuchung: Was dabei direkt an Haut und Ohr liegt, ist alles andere als harmlos. Was Forscher in den Geräten fanden, überrascht selbst sie.

Vergangenes Jahr wurden in Deutschland etwa 15 Millionen Kopfhörer verkauft. In-Ear, Over-Ear, On-Ear. Besonders gefragt: Modelle mit Noise Cancelling und ohne Kabel. Die beliebtesten Marken heißen Apple, Sony, JBL – und natürlich Bose, Samsung, Sennheiser und Panasonic. Kopfhörer sind längst kein Zubehör mehr. Im Schnitt tragen Nutzer sie zweieinhalb bis drei Stunden am Tag. Auf dem Weg zur Arbeit. Beim Arbeiten. Danach beim Sport und im Bett beim Einschlafen. Musik, Podcasts, Meetings, Meeresrauschen. Die Ohren haben kaum noch Feierabend. Und nun sorgen Forscher für Aufsehen. Mit etwas, das ein Problem für Nutzer ist und selbst die Wissenschaftler überrascht hat.

Kopfhörer haben jetzt ein Problem – und ihre Nutzer auch

Eine Untersuchung hat jetzt ergeben: Das Problem ist nicht nur die Lautstärke. Sondern das Material. Forscher des Projekts ToxFree LIFE for All haben 81 Kopfhörer-Modelle aus Europa sowie von Onlineplattformen wie Shein und Temu im Labor untersucht. In-Ear und Over-Ear, billig und teuer, No-Name und Markenware. Das Ergebnis ist besorgniserregend: In allen getesteten Geräten wurden gesundheitsschädliche Chemikalien gefunden. Auch in Modellen von Bose, Panasonic, Samsung und Sennheiser.

→ Hört man wirklich den Unterschied? Die Wahrheit über teure Kopfhörer

Die Stoffe heißen Bisphenol A (BPA), Bisphenol S (BPS), Phthalate, chlorierte Paraffine und Flammschutzmittel. Sie stecken im Kunststoff der Ohrpolster und Gehäuse. Genau dort, wo stundenlang Hautkontakt besteht. „Diese Chemikalien können aus den Kopfhörern in den Körper übergehen“, sagt Karolína Brabcová von der Organisation Arnika, die an der Studie beteiligt war. Besonders schnell passiert das beim Sport: Wärme, Schweiß und Reibung wirken wie ein chemischer Lieferservice direkt in die Haut.

Welche gesundheitlichen Gefahren drohen

Was diese Stoffe anrichten können, liest sich wie ein medizinischer Beipackzettel der schlechten Laune:

Sie stehen im Verdacht, Krebs auszulösen, die neurologische Entwicklung zu stören und das Hormonsystem durcheinanderzubringen. Bisphenole ahmen im Körper Östrogen nach. Das kann zur Feminisierung von Männern, zu verfrühter Pubertät bei Mädchen und zu Fruchtbarkeitsproblemen führen.

→ Zurück zum Kabel: Warum ich den Bluetooth-Kopfhörern den Rücken kehre

Besonders gefährdet sind Jugendliche und junge Erwachsene. Ihre Körper befinden sich noch in hormonellen Umbauphasen. Wer täglich mehrere Stunden Kopfhörer trägt – vor allem beim Sport oder bei Hitze – setzt sich einer langfristigen Belastung aus. Ein sicheres Maß gebe es nicht, sagen die Forscher. Der sogenannte Cocktail-Effekt aus vielen kleinen Dosen könne über Jahre schwere Folgen haben.

Hersteller schweigen

Aktivisten sprechen von einem „marktweiten Versagen“. Chemikalien, die in Babyartikeln oder Lebensmitteln teilweise verboten sind, kleben nun direkt an unseren Ohren. Transparent darüber informieren will kaum ein Hersteller.

Die Kopfhörer-Studie ist nicht die erste dieser Art. Zuvor fand das Projekt giftige Stoffe in Babyschnullern und in jeder dritten Damenunterwäsche. Jetzt also im Musikbetrieb. Am Ende bleibt die Frage: Warum weiß man davon so wenig, obwohl Millionen Menschen diese Produkte täglich tragen? Eine Antwort darauf hätten vielleicht die Hersteller geben können. Doch Bose, Panasonic, Samsung und Sennheiser wollten sich nicht äußern.