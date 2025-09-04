Der Erste seiner Art: Dieser Saugroboter läuft Treppen!

Saugroboter sind geniale Alltagshelfer, um die eigene Wohnung sauber zu halten. In den vergangenen Jahren hat der Fokus auf die reine Saugkraft stetig abgenommen. Stattdessen wurden an der Wischfunktion, der Navigationstechnologie oder den Wartungsfunktionen der Station geschraubt. Der neueste Trend ist die Schwellenüberwindung der Putzbots. Erste Staubsaugerroboter sind in der Lage, Schwellen von vier bis acht Zentimetern zu erklimmen. Allerdings gibt es eine Einschränkung, die alle Saugroboter bis zum heutigen Tage teilen – nur wie lange noch?

eufy behebt die größte Einschränkung von Saugrobotern

Im Laufe der Jahre wurden Saugroboter immer funktionsreicher. Die Saugkraft steigt, die Wischfunktion wird immer effizienter und die Stationen werden mit vielen Wartungsfunktionen ausgestattet. Die vergangene Generation fokussierte sich auf die Schwellenüberwindung. Dreame hat vorgemacht, wie es funktionieren kann. Der X50 Ultra Complete (Test) bot Zusatzräder, die intuitiv ausfahren. Saugroboter von Roborock, wie der Saros Z70 (Test) heben stattdessen ihr Chassis an, um gewisse Höhen zu erklimmen.

So sieht es aus, wenn der X50 seine Räder hochfährt. / © nextpit

Eine Einschränkung verbindet weiterhin alle Modelle: Sie können sich nicht von Stockwerk zu Stockwerk bewegen. Bis jetzt? eufy hat auf der IFA für 2026 einen Saugroboter angekündigt, der Treppen steigen kann! Die Rede ist vom sogenannten MarsWalker. Durch vier unabhängig gesteuerte Arme und einen Kettenantrieb passt sich der Roboter verschiedenen Treppenstrukturen an. Er erkennt automatisch Treppen mit geraden sowie L- und U-förmige Formen. Damit ist es der erste Saug- und Wischroboter, der in der Lage ist, sich zwischen Stockwerken zu bewegen.

Nach der Reinigung fährt er wie üblich bei Saugrobotern zu seiner Station zurück, um die Wischausrüstung zu reinigen und den Staub zu entleeren. Genaue Details zum Roboter selbst gibt es noch nicht. Wie hoch die Saugkraft ist oder was die Basisstation bieten wird, steht noch in den Sternen. Vermutlich wird der Saugroboter Ähnlichkeiten haben zum neu vorgestellten eufy S2. Bei diesem Modell handelt es sich um den Saugroboter mit der höchsten Saugkraft inklusive einer Wischwalze als Wischfunktion.

Eines steht aber fest: eufy zeigt, wohin die Reise mit Saugrobotern in Zukunft gehen wird. Umso spannender ist die Reaktion der Konkurrenz. eufy den Roboter für 2026 angekündigt. Zu welchem Preis steht noch in den Sternen.