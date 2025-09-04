Topthemen

Der Erste seiner Art: Dieser Saugroboter läuft Treppen!

2 Min Lesezeit 2 min Keine Kommentare 0
eufy MarsRover np
© eufy
Thomas Kern
Thomas Kern

Saugroboter sind geniale Alltagshelfer, um die eigene Wohnung sauber zu halten. In den vergangenen Jahren hat der Fokus auf die reine Saugkraft stetig abgenommen. Stattdessen wurden an der Wischfunktion, der Navigationstechnologie oder den Wartungsfunktionen der Station geschraubt. Der neueste Trend ist die Schwellenüberwindung der Putzbots. Erste Staubsaugerroboter sind in der Lage, Schwellen von vier bis acht Zentimetern zu erklimmen. Allerdings gibt es eine Einschränkung, die alle Saugroboter bis zum heutigen Tage teilen – nur wie lange noch?

eufy behebt die größte Einschränkung von Saugrobotern

Im Laufe der Jahre wurden Saugroboter immer funktionsreicher. Die Saugkraft steigt, die Wischfunktion wird immer effizienter und die Stationen werden mit vielen Wartungsfunktionen ausgestattet. Die vergangene Generation fokussierte sich auf die Schwellenüberwindung. Dreame hat vorgemacht, wie es funktionieren kann. Der X50 Ultra Complete (Test) bot Zusatzräder, die intuitiv ausfahren. Saugroboter von Roborock, wie der Saros Z70 (Test) heben stattdessen ihr Chassis an, um gewisse Höhen zu erklimmen.

Eine Nahaufnahme des Dreame X50 Ultra Saugroboters, der auf einem Holzboden navigiert.
So sieht es aus, wenn der X50 seine Räder hochfährt. / © nextpit

Eine Einschränkung verbindet weiterhin alle Modelle: Sie können sich nicht von Stockwerk zu Stockwerk bewegen. Bis jetzt? eufy hat auf der IFA für 2026 einen Saugroboter angekündigt, der Treppen steigen kann! Die Rede ist vom sogenannten MarsWalker. Durch vier unabhängig gesteuerte Arme und einen Kettenantrieb passt sich der Roboter verschiedenen Treppenstrukturen an. Er erkennt automatisch Treppen mit geraden sowie L- und U-förmige Formen. Damit ist es der erste Saug- und Wischroboter, der in der Lage ist, sich zwischen Stockwerken zu bewegen.

Nach der Reinigung fährt er wie üblich bei Saugrobotern zu seiner Station zurück, um die Wischausrüstung zu reinigen und den Staub zu entleeren. Genaue Details zum Roboter selbst gibt es noch nicht. Wie hoch die Saugkraft ist oder was die Basisstation bieten wird, steht noch in den Sternen. Vermutlich wird der Saugroboter Ähnlichkeiten haben zum neu vorgestellten eufy S2. Bei diesem Modell handelt es sich um den Saugroboter mit der höchsten Saugkraft inklusive einer Wischwalze als Wischfunktion. 

Eines steht aber fest: eufy zeigt, wohin die Reise mit Saugrobotern in Zukunft gehen wird. Umso spannender ist die Reaktion der Konkurrenz. eufy den Roboter für 2026 angekündigt. Zu welchem Preis steht noch in den Sternen.

  Testsieger Beste Testsieger-Alternative Beste Wischfunktion Bester Saugroboter für Tierhaare Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Modell
Roborock Saros Z70
Dreame X50 Ultra Complete
Ecovacs Deebot X9 Pro Omni
Eureka J15 Pro Ultra
Tapo RV30 Max Plus
Abbildung Dreame X50 Ultra Complete Product Image Dreame X40 Ultra Product Image Ecovacs Deebot X9 Pro Omni Product Image Eureka J15 Pro Ultra Product Image Tapo RV30 Max Plus Product Image
Bewertung
Test: Roborock Saros Z70
Test: Dreame X50 Ultra Complete
Test: Ecovacs Deebot X9 Pro Omni
Test: Eureka J15 Pro Ultra
Test: Tapo RV30 Max Plus
Angebot
 
Zu den Kommentaren (0)
Thomas Kern

Thomas Kern
Redakteur

Thomas ist seit 2023 im Team und begeistert sich für Smart-Home-Geräte und Haushaltsrobotik. Besonders haben es ihm Saugroboter und Smart Locks angetan, die er in Tests genauer unter die Lupe nimmt. In seiner Freizeit ist er regelmäßig im Fitnessstudio, interessiert sich für digitale Gesundheit und schwört auf den Whoop 4.0. Er ist tief im Apple-Ökosystem verankert und wäre ohne MacBook und iPhone im Alltag vollkommen aufgeschmissen.

Thomas Kern kennt sich mit folgenden Themengebieten aus: Smart Gardening, Saugroboter, Balkonkraftwerke & Energie, Powerstations, Smart Home.

Zum Autorenprofil
Hat Dir der Artikel gefallen? Jetzt teilen!
Empfohlene Artikel
Neueste Artikel
Push-Benachrichtigungen Nächster Artikel
Keine Kommentare
Neuen Kommentar schreiben:
Alle Änderungen werden gespeichert. Änderungen werden nicht gespeichert!
Neuen Kommentar schreiben:
Alle Änderungen werden gespeichert. Änderungen werden nicht gespeichert!
VG Wort Zählerpixel