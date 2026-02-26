Er ist zurück! Nach jahrelangem Rätselraten gibt es endlich Gewissheit über die Rückkehr unseres Lieblings-Coaches. Ein charmanter Ausrutscher eines echten Serien-Stars am roten Teppich sorgt jetzt für Klarheit beim Release-Zeitraum. Macht Euch bereit für das Streaming-Event des Jahres 2026!

Apple TV+ ohne seinen optimistischen Goldesel? Für jeden Serien-Fan, der was auf sich hält, ist das kaum vorstellbar. Die Feel-Good-Serie ist das strategische Herzstück des Dienstes und bewies mit insgesamt 13 Emmys, dass Showrunner-Magie selbst jene Kickermuffel begeistert, die mit der Abseitsregel sonst wenig am Hut haben.

Laut Apple TV+ markierte das Finale der dritten Staffel im März 2023 zwar ein hochemotionales Ende, doch die Streaming-Metriken und der Hunger der Fans verlangen nach mehr. Wie uns allen bekannt ist, plant Cupertino nun den großen Coup für das Jahr 2026. Oder präziser: für den Sommer 2026.

Der August-Coup und die Lady Greyhounds

Das eigentliche Bömbchen platzte nicht durch eine formelle Pressemitteilung, sondern durch einen charmanten Ausrutscher beim BAFTA-Event. Hannah Waddingham, unsere geliebte Rebecca, ließ dort die Katze aus dem Sack. Auf die Frage nach dem Starttermin entgegnete sie sichtlich amüsiert: „August, denke ich. Darf ich das schon sagen? August!“ Diese zögerliche, aber deutliche Bestätigung ist für die wartende Community genau die Information, auf die sie sehnsüchtig gewartet haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Inhaltlich erwartet Euch ein gewaltiger Twist: Ted kehrt nach London zurück, trainiert fortan aber ein Frauenteam in der zweiten englischen Liga. Intern läuft das Projekt bereits augenscheinlich unter dem Codenamen „Lady Greyhounds“. Zur Freude aller Nerds kehrt der Kern-Cast um Jason Sudeikis, Juno Temple als Keeley Jones und Brett Goldstein als Roy Kent fast vollständig zurück. Besonders spannend für die Lore: Ted wird laut ersten Bildern von seinem Sohn begleitet. Frische Dynamik garantieren zudem namhafte Neuzugänge wie Tanya Reynolds (Sex Education) und Jude Mack.

Strategische Einordnung: Fußball-Fieber und Reboot-Chance

Das Timing dieses Release-Fensters im August 2026 ist kein Zufall, sondern brillantes Marketing. Apple setzt damit exakt am Ende der Fußball-Weltmeisterschaft an, die im Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stattfindet. Wenn das reale Turnier endet, fängt Ted Lasso das emotionale Nachglühen bei Euch perfekt ein. Nach einer dritten Staffel, die bei vielen Kritiker:innen eher gemischt aufgenommen wurde, wirkt die dreijährige Produktionspause dabei wie eine bewusste kreative Atempause. Dieser Neustart nutzt eiskalt die mediale Strahlkraft des Weltcups, um die Serie global wieder an die Spitze der Streaming-Charts zu führen. Ihr seht: Der Coach-Titan kommt genau dann zurück, wenn die Fußballwelt ohnehin auf Temperatur ist.

Glaubt Ihr, dass der Wechsel zum Frauenfußball-Setting den nötigen frischen Wind bringt, oder hättet Ihr lieber eine klassische Fortführung beim AFC Richmond gesehen?