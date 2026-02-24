Eine Krankenhausserie kehrt zurück und plötzlich fühlt sich alles wieder an wie damals. Vertraute Stimmen, bekannte Gesichter und ein Sound, der sofort Erinnerungen wachruft. Doch Nostalgie allein reicht nicht. Die große Frage lautet: Funktioniert das Comeback wirklich?

Ihr erinnert Euch vielleicht noch an diese Mischung aus Chaos und Gefühl, aus Tagträumen und Tragik. Genau dort setzt das „Scrubs“-Revival an. Nach Jahren der Funkstille kehren JD, Turk und Elliot zurück. Und während Ihr vielleicht noch skeptisch seid, haben die ersten Kritiken bereits ihr Urteil gefällt.

Premiere mit Rückenwind

Am 25. Februar 2026 feiert das Revival in den USA bei ABC Premiere, einen Tag später folgt Hulu. In Deutschland ist der Releasetermin in der Zwischenzeit ebenfalls bekannt gegeben worden: Ab dem 25. März landet das Revival auf Disney+. Neun Episoden sind geplant, der Auftakt kommt direkt als Doppelfolge. Das fühlt sich nicht nach vorsichtigem Herantasten an, sondern nach einem selbstbewussten Neustart.

Zach Braff, Donald Faison und Sarah Chalke schlüpfen wieder in ihre ikonischen Rollen. JD, Turk und Elliot wirken laut ersten Eindrücken so, als hätten sie nie aufgehört, durch die Flure zu laufen. Dr. Kelso und der Hausmeister fehlen zunächst, könnten aber später zurückkehren. Die Macher setzen bewusst auf Kontinuität. Darum ist auch der ursprüngliche Titelsong wieder da. Die bekannte Stimme aus dem Off ebenso. Wer die Serie damals liebte, wird sich sofort zuhause fühlen.

Was sagen die Kritiker

Der Tenor fällt überwiegend positiv aus. TVLine spricht von einer Wiederbelebung mit echter Absicht. Wichtiger als der Nostalgiefaktor sei, dass auch das Herz zurückgekehrt sei. The Wrap lobt die Balance zwischen Rückblick und Aktualisierung und nennt das Revival eines der wenigen Reboots, die ihrem Vorbild gerecht werden.

Collider hebt besonders hervor, dass der unverwechselbare Stil erhalten bleibt. Surreale Cutaways, musikalische Momente und JDs Traumsequenzen sind wieder da. Gleichzeitig bleibt Raum für emotionale Patientengeschichten, die mehr sind als nur Fallnummern. Kritik kommt von Variety. Dort wird gefragt, warum man eine Neuauflage schauen sollte, wenn sie dem Original so nahe bleibt. Genau diese Nähe ist für andere jedoch der größte Pluspunkt.

Staffel 9 wird neu eingeordnet

Ein heikles Thema war lange die ungeliebte neunte Staffel. Viele Fans empfanden sie als Fremdkörper. Kaum vertraute Gesichter, neue Figuren ohne die alte Chemie, ein Nachhall statt eines Finales. Zach Braff stellt nun klar, dass das Revival als Staffel 1 einer neuen Serie gedacht ist. Erzählerisch knüpft man an die Ereignisse aus Staffel 8 an. Die Zukunftsbilder im damaligen Finale waren JDs Hoffnungen. Jetzt sehen wir, was wirklich passiert ist. Staffel 9 wird nicht komplett ignoriert, aber klar in den Hintergrund gerückt. Das Revival konzentriert sich auf das, was „Scrubs“ stark gemacht hat. Humor mit Schmerz. Albernheit mit Ernst. Ein Krankenhaus, das mehr ist als nur Kulisse.

Nostalgie oder echter Neuanfang

Unterm Strich zeigt sich ein klares Bild. Das Revival versucht nicht, alles neu zu erfinden. Es poliert das Vertraute, setzt moderne Akzente und vertraut auf die Chemie seiner Figuren. Für Euch bedeutet das ein Wiedersehen mit alten Freunden, die ein paar Jahre älter geworden sind, aber immer noch denselben Rhythmus im Blut haben. Ob das reicht, um langfristig zu überzeugen, wird sich zeigen. Der Start aber klingt nach einem gelungenen Comeback. Wenn Ihr Euch gefragt habt, ob man Magie nach 17 Jahren noch einmal entfachen kann, bekommt Ihr bald die Antwort. Und sie klingt bislang erstaunlich vielversprechend.