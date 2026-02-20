Nach dem weltweiten Erfolg von Yellowstone und dem ambitionierten Westernepos „Horizon: An American Saga“ steht das nächste Großprojekt aus dem Hause Kevin Costner in den Startlöchern. Mit The Gray House bringt er ein neues Kriegsdrama an den Start, das ab dem 26. Februar 2026 exklusiv bei Amazon Prime Video verfügbar ist.
Eine wahre Geschichte im Schatten des Bürgerkriegs
The Gray House entführt Euch in die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Im Zentrum steht ein Spionagenetzwerk, das im Herzen der Konföderation aufgebaut wurde. Was als geheime Operation beginnt, wächst zu einer mächtigen Untergrundorganisation heran. Diese Gruppe sammelt sensible Informationen und trägt entscheidend dazu bei, den Krieg zugunsten des Nordens zu wenden. Die Serie erzählt nicht nur von Schlachten, sondern von Entscheidungen im Verborgenen. Hier wird nicht mit Kanonen gekämpft, sondern mit Wissen.
Große Namen hinter und vor der Kamera
Kevin Costner fungiert diesmal als Produzent und bleibt selbst vor der Kamera unsichtbar. Dennoch ist seine Handschrift spürbar. Opulente Bilder, historische Genauigkeit und emotionale Wucht gehören zu seinem Markenzeichen. Für die Inszenierung zeichnet Roland Joffé verantwortlich, bekannt für The Killing Fields. Auch der Cast kann sich sehen lassen. Mit dabei sind unter anderem Mary-Louise Parker, Paul Anderson, Christopher McDonald und Daisy Head.
Acht Folgen voller Intrigen und Ideale
Die Miniserie umfasst acht Episoden und setzt auf eine Mischung aus politischem Drama und persönlichem Schicksal. Statt reiner Schlachtengemälde erwarten Euch komplexe Figuren, moralische Konflikte und ein Blick auf die Mechanismen hinter den Frontlinien. Für Prime Video bedeutet The Gray House ein weiteres Prestigeprojekt im Historienbereich. Für Euch ist es die Gelegenheit, in ein Kapitel amerikanischer Geschichte einzutauchen, das selten aus dieser Perspektive erzählt wird.
Auch wenn Horizon an den Kinokassen scheiterte
Auch wenn „Horizon: An American Saga“ an den Kinokassen nicht die erhofften Erfolge feierte, hat Costner seine Vision offensichtlich nicht aufgegeben. Die geplante Saga über die Erschließung des Westens soll weitergeführt werden. Mit The Gray House zeigt Costner jedoch, dass er sein Gespür für große Erzählungen erneut einsetzt. Wenn Ihr historische Dramen mit epischem Anspruch schätzt, dürfte dieses neue Projekt genau das Richtige für Euch sein. In einer Serie dürfte der Spannungsaufbau und die Charaktertiefe der Figuren auch deutlich stärker zur Geltung kommen als in einem einzelnen Spielfilm.
