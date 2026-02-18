Morgen ist der letzte Tag. Bereits in wenigen Stunden ist einer der beliebtesten Filme des vergangenen Jahrzehnts nicht mehr über Amazon Prime Video abrufbar. Wer sich den dreifach oscarprämierten Streifen noch ansehen möchte, muss sich beeilen.

In Hollywood erhalten gefühlt alle berühmten Schauspieler früher oder später einen Oscar. Alle, bis auf einen. Über viele Jahre war es Schauspiellegende Leonardo nicht gelungen, einen der begehrten Preise zu ergattern. Und das, obwohl man ihn stolze fünf Mal nominierte. Bist es 2016 endlich so weit war – bester Hauptdarsteller im bildgewaltigen Blockbuster-Spektakel „The Revenant – Der Rückkehrer“. Dieser ist nur noch wenige Stunden bei Amazon Prime Video abrufbar.

Ein Spektakel sondergleichen

Ist es ein Western? Ein Abenteuerfilm? Oder vielleicht ein Drama? Mit „The Revenant – Der Rückkehrer“ ist Regisseur Alejandro González Iñárritu ein wahres Meisterstück gelungen. Den Beweis liefert einerseits das gute Einspielergebnis von 533 Millionen US-Dollar bei einem Budget von 135 Millionen US-Dollar. Und andererseits herausragende Bewertungen bei IMDb (8,0 von 10 Sternen) und bei Rotten Tomatoes (84 von 100 Prozent). Außerdem erhielt der Streifen drei Oscars. Den für die beste Regie, den besten Hauptdarsteller (Leonardo DiCaprio) und die beste Kamera. Doch worum geht es in „The Revenant – Der Rückkehrer“?

Der Film spielt in den USA im Jahr 1823. Der Trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) zieht mit einer Expedition durch das heutige North und South Dakota. Die Teilnehmer werden von Arikaree-Indianern angegriffen und müssen fliehen. Auf seiner Flucht gerät Glass zwischen eine Grizzlybärin und ihre Jungen. Es entbrennt ein Kampf, den Glass schwer verletzt gewinnt. Doch er wird zum Sterben zurückgelassen. Bei ihm bleiben lediglich sein Sohn und zwei weitere Expeditionsteilnehmer – Jim Bridger und John Fitzgerald. Letzterer des Geldes wegen. Als er versucht, Glass zu töten, stellt sich sein Sohn dazwischen – und wird umgebracht. Fitzgerald wirft Glass in ein Grab und schüttet ihn mit Erde zu. Eine Tortur, die dieser aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz überlebt. Und es beginnt eine bildgewaltige Rachegeschichte, die beinahe schon eines Grafen von Monte Christo würdig ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Nur noch für kurze Zeit bei Prime Video

Anders als viele Filme auf Netflix, wurde „The Revenant – Der Rückkehrer“ nicht von Amazon produziert, sondern lediglich lizenziert. Und die Lizenz läuft bereits in rund 28 Stunden aus. Nicht mehr viel Zeit, um sich den Streifen anzuschauen. Doch für einen gemütlichen Filmabend am Donnerstag reicht es allemal.

Abseits von Amazon Prime Video ist der Film aktuell auch über Netflix und Disney+ abrufbar. Wer das Zeitfenster verpasst, wird unter Umständen auf einem der beiden anderen Streaming-Portale fündig. Ansonsten kann der Film zurzeit für rund 4 Euro ausgeliehen und für 10 Euro digital erworben werden.