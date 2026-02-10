Heute ist er einer der berühmtesten Stars in Hollywood. Er verkörperte viele Hauptrollen und erhielt sogar einen Oscar. Doch aller Anfang ist schwer. Zuerst war er in einer sowjetischen Filmproduktion auf der Leinwand zu sehen – an der Seite einer auch heute noch weltweit bekannten Film-Legende.

Im Jahr 1987 kam mit „Mio, mein Mio“ ein ganz besonderer sowjetischer Kinderfilm in die Kinos. Besonders einerseits deshalb, weil er auf dem gleichnamigen Kinderbuch der schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren basiert. Und andererseits, weil es sich bei dem Projekt um eine sowjetisch-schwedisch-norwegische Kooperation handelt – unter der Federführung des russischen Regisseurs Wladimir Grammatikow. Außerdem ebnete der Film einem der aktuell bekanntesten Schauspieler Hollywoods den Weg ins Showbusiness. Bereits in seinem nächsten Film spielte er die Hauptrolle, einem Steven-Spielberg-Klassiker.

Ein Schauspieler, wie kein anderer

Wer ihn noch nicht erkannt hat: Auf dem Bild ist rechts neben Mio die Fledermaus von Gotham, der amerikanische Psycho und John Connor zu sehen. Jeweils verkörpert durch Schauspieler Christian Bale. Er war auch vor „Mio, mein Mio“ in einigen Werken zu sehen, darunter einem Werbespot für Pac-Man und der Fernsehverfilmung „Anastasia“. Doch seinen Sprung auf die Leinwand schaffte der damals gerade einmal 13-jährige Bale erst mit der Rolle von Mios Freund Jum-Jum.

In Astrid Lindgrens Klassiker reist der Waisenjunge Bosse (gespielt von Nicholas Pickard) in ein Märchenland. Angekommen stellt er erstaunt fest, dass er in Wahrheit Mio, der Sohn des hiesigen Königs ist. Zusammen mit seinem neuen Freund Jum-Jum macht er sich auf, um das Land vom bösen Ritter Kato zu befreien, der ein Herz aus Stein hat. Und hier lauert die nächste große Überraschung. Denn Kato wird nicht von einem Unbekannten gespielt, ganz im Gegenteil. Unter dem Make-up steckt niemand Geringeres als der britische Bösewicht-Darsteller Christopher Lee. Bekannt ist der damals 65-Jährige unter anderem für seine Interpretationen von „Dracula“, „Count Dooku“ (Star Wars) und „Saruman“ (Herr der Ringe).

Christian Bale auf der Premiere von „Vice – Der zweite Mann“ am 11. Februar 2019 in Berlin. Bildquelle: Denis Makarenko / shutterstock.com

Im Stream ist „Mio, mein Mio“ leider aktuell nicht verfügbar. Dafür können Filmfans den Klassiker mit deutscher Synchro auf Amazon als DVD erwerben.

Steven Spielberg entdeckt Christian Bale

Der endgültige Durchbruch gelang Christian Bale nur wenige Monate später, als „Das Reich der Sonne“ von Meister-Regisseur Steven Spielberg auf die Leinwand kam. Hier verkörperte Bale Jim Graham, und damit die Hauptrolle. An der Seite von Schauspielern wie John Malkovich, Miranda Richardson und Ben Stiller.

Heute ist Christian Bale neben seinen ikonischen Rollen vorwiegend für seine körperlichen Anpassungen an ebendiese bekannt. Mal spielt er den muskulösen Batman, mal einen stark abgemagerten Maschinenarbeiter (in „Der Maschinist“). Und dann plötzlich einen deutlich übergewichtigen Vizepräsidenten (in „Vice – Der zweite Mann“). In seinem letzten Film war sogar nur seine Stimme zu hören. Die Rede ist vom neuesten Hayao-Miyazaki-Meisterwerk „Der Junge und der Reiher“. Und im März 2026 schlüpft er wieder in eine neue Rolle – die des Frankensteins Monsters im Horror-Musical „The Bride! – Es lebe die Braut“.

Jetzt weiterlesen Mega-Erfolg: Diese 4 Filme haben 2025 über 1 Mrd. Dollar eingespielt