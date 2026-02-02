Nebelschwaden, Schuldgefühle und eine Stadt, die mehr flüstert als schreit: In wenigen Tagen öffnet sich ein Ort, den viele nie vergessen haben. Wer glaubt, Horror müsse laut sein, wird hier eines Besseren belehrt.

Es gibt Filme, die wollen Euch erschrecken. Und es gibt Filme, die wollen Euch festhalten. Return To Silent Hill gehört eindeutig zur zweiten Sorte. In wenigen Tagen kehrt Ihr auf der großen Leinwand an einen Ort zurück, der weniger mit Jump-Scares arbeitet als mit einem stetigen Ziehen im Magen. Dabei soll die Beklemmung eines Videospiel-Klassikers in Filmform gegossen werden. Regisseur Christophe Gans ist das bereits einmal gelungen. Kann die Fortsetzung an den alten Erfolg anknüpfen?

Rückkehr an einen Ort, der nie loslässt

Fast 20 Jahre nach seiner ersten Reise nach Silent Hill kehrt Regisseur Christophe Gans erneut in die verfluchte Stadt zurück. Damals bewies er mit Silent Hill (2006), dass Videospielverfilmungen mehr sein können als Fanservice. Sein neuer Film ist keine klassische Fortsetzung, sondern ein Reboot mit klarem Fokus. Die Vorlage ist Silent Hill 2 – ein Titel, der bis heute als eines der eindringlichsten Horrorspiele überhaupt gilt. Statt Action setzt Gans erneut auf Atmosphäre, Schuld und psychologischen Horror. Wer laute Effekte erwartet, ist hier falsch. Wer sich gern langsam verliert, ist genau richtig.

Eine Geschichte über Verlust und Wahnsinn

Im Mittelpunkt steht James, gespielt von Jeremy Irvine. Er kann den Tod seiner großen Liebe Mary nicht verarbeiten. Als er eines Tages einen Brief erhält, angeblich von Mary selbst, führt ihn dieser zurück nach Silent Hill. Doch dort wartet keine Erlösung. Die Stadt wirkt wie von einer finsteren Macht durchdrungen, bevölkert von grotesken Albtraumwesen. Mit jeder Begegnung beginnt James, stärker an seinem Verstand zu zweifeln. Mary, verkörpert von Hannah Emily Anderson, bleibt dabei mehr Idee als Mensch, und genau das macht die Suche so verstörend. Hier geht es nicht darum, zu entkommen, sondern zu verstehen, was man lieber verdrängen würde. Und wie tief die Abgründe um einen Verlust in die Seele eines Menschen hineinreichen können.

Horror ohne Hast – und ohne Gnade?

Stilistisch bleibt sich der Film treu. Nebel ersetzt Blutfontänen, Stille ist gefährlicher als Lärm. Der Horror entsteht im Kopf, nicht im Effektgewitter. Erste Eindrücke bescheinigen dem Film eine starke Atmosphäre und einen surrealen „Mindfuck“-Ansatz. Kritisch angemerkt wird allerdings, dass die Liebesgeschichte, die alles zusammenhalten soll, emotional nicht immer trägt. Hier hätte der Film wohl einiges mehr aufwarten können, damit der Zuschauer mit James mitleidet. Trotzdem: Als werkgetreue Annäherung an Silent Hill 2 funktioniert der Film besser als viele andere Game-Adaptionen. Er will nicht jedem gefallen, sondern Euch in eine Stimmung ziehen, aus der es kein schnelles Aufwachen gibt. Ob er dabei mit der Qualität des Originals mithalten kann? Das muss wohl jeder Gamer für sich selbst entscheiden.

Kinostart mit Warnhinweis

Return To Silent Hill startet am 5. Februar 2026 in den deutschen Kinos. Wenn Ihr Horror mögt, der Euch nicht anschreit, sondern langsam zermürbt, solltet Ihr Euch dieses Datum merken. Dieser Film ist kein Popcorn-Horror. Er ist ein Gang durch Nebel, Schuld und Erinnerungen. Und manchmal ist genau das die düsterste Art, Angst in Zuschauern aufzuwecken, sie langsam anzufüttern, bis sie ihre Zähne unerwartet tief in Euch schlägt.