Ein falscher Handgriff, ein übersehener Hinweis und plötzlich kippt die Hierarchie. Diese Serie erzählt davon, wie jemand aus dem Hintergrund ins Zentrum rückt und dabei ein ganzes System durcheinanderbringt.

Stellt Euch vor, Ihr wischt nachts Böden und stolpert dabei über einen Fehler, den ausgebildete Ermittler übersehen haben. Genau an diesem Punkt setzt High Potential an. Die Serie nimmt Euch mit in den Polizeialltag von Los Angeles, dreht aber die Perspektive konsequent um.

Eine Hauptfigur, die in keine Schublade passt

Im Zentrum steht Morgan Gillory, gespielt von Kaitlin Olson. Alleinerziehende Mutter, Reinigungskraft und hochintelligent. Ihr IQ liegt jenseits der Skala, ihre Beobachtungsgabe ist messerscharf. Was andere mühsam zusammensetzen, erkennt sie in Sekunden.

Als Morgan während einer Nachtschicht einen Ermittlungsfehler korrigiert, ist klar: Das bleibt nicht folgenlos. Statt Ärger bekommt sie einen ungewöhnlichen Platz im Morddezernat. Als beratende Zivilkraft soll sie helfen und bringt dabei mit ihrer assoziativen Denkweise das eingespielte Regelwerk gehörig ins Wanken.

Crime trifft Comedy – ohne Slapstick

High Potential folgt grundsätzlich bekannten US-Crime-Strukturen. Es gibt Mordfälle, Verhöre und Ermittlungsroutinen. Doch die Serie lebt davon, diese Muster immer wieder aufzubrechen. Morgans Gedankensprünge fühlen sich an wie Abkürzungen durch ein Labyrinth, während das restliche Team noch den Lageplan studiert. Der Humor bleibt dabei trocken und punktgenau. Statt lauter Gags setzt die Serie auf Situationskomik und Reibung. Morgan ignoriert Hierarchien, stellt unbequeme Fragen und trifft Schlussfolgerungen, bevor andere überhaupt angekommen sind. Genau daraus entsteht der Reiz. Das kommt vor allem bei Kritikern auf Rotten Tomatoes überraschend gut an. Die Serie sicherte sich eine Bewertung von stolzen 98 Prozent. Auch das Publikum zeigt sich mit einer Wertung von 78 Prozent angetan von dem ungewöhnlichen Mix.

Staffel 2: Mehr Tiefe, weniger Showeffekt

Wenn Ihr nicht über Staffel 2 gespoilert werden möchtet, bevor Ihr Staffel 1 gesehen habt, auch wenn es nur leichte Spoiler sind, solltet Ihr diesen Absatz lieber überspringen. Denn in der zweiten Staffel ist Morgan längst kein Zufallsexperiment mehr. Sie ist Teil des Teams, wenn auch weiterhin umstritten. Die Fälle werden komplexer, moralisch grauer und persönlicher. Nicht jedes Problem lässt sich logisch lösen, nicht jede Wahrheit klar benennen.

Gleichzeitig rückt Morgans Vergangenheit stärker in den Fokus. Alte Entscheidungen und familiäre Brüche holen sie ein und beeinflussen ihre Arbeit. Die Serie verschiebt den Schwerpunkt: weniger Wow-Momente durch Hochbegabung, dafür mehr psychologische Tiefe und Teamdynamik.

Warum sich der Blick lohnt

High Potential basiert auf der französischen Erfolgsserie HPI – Haut Potentiel Intellectuel, wurde für die US-Version aber bewusst entschlackt. Statt Exzentrik um der Exzentrik willen bekommt Ihr eine Figur, die verletzlich, scharf und unbequem zugleich ist. Aktuell stehen Euch auf Disney+ zwei Staffeln zur Verfügung. Wenn Ihr Crime-Serien mögt, die vertraute Wege gehen und sie dann elegant verlassen, ist High Potential genau die richtige Überraschung.