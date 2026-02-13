Was, wenn Sherlock Holmes gar nicht wirklich tot war? Genau diese Frage steht jetzt im Raum – und sie bekommt eine Antwort, die größer kaum sein könnte. ARD, Sky Schweiz und SRF tun sich zusammen, um eines der größten Rätsel der Literaturgeschichte neu zu erzählen.

Der Arbeitstitel der neuen Serien-Produktion: „The Death of Sherlock Holmes“. Und ja, es geht um den legendären Sturz an den Reichenbachfällen. Seit Arthur Conan Doyle den Meisterdetektiv im Jahr 1886 erschaffen hat, wurde dieser unzählige Male verfilmt und neu interpretiert. Kino, Fernsehen, Streaming – Holmes ist längst ein globales Phänomen. Aber was passierte eigentlich nach Holmes’ Sturz in die Tiefe?

Um auf diese Frage eine Antwort zu geben, wagen sich jetzt echte Branchen-Schwergewichte an ein Kapitel, das bislang kaum beleuchtet wurde. Mit an Bord sind Sky Schweiz, SRF, ARD Degeto Film sowie die Schweizer Produktionsfirma Silver Reel. Das Ziel: eine hochwertige, internationale Event-Serie, die das wohl größte Mysterium im Holmes-Universum endlich aufklärt.

Stirbt Sherlock Holmes wirklich an den Reichenbachfällen?

Ihr kennt die Szene: 1891 kommt es in der Schweiz zum finalen Duell zwischen Sherlock Holmes und seinem Erzfeind Professor Moriarty. An den tosenden Reichenbachfällen im Kanton Bern stürzen beide in die Tiefe. Die Welt trauert. Holmes ist tot. Oder doch nicht?

Genau hier setzt die neue Serie an. Während in Doyles Werk zwischen 1891 und 1894 eine literarische Lücke klafft, füllt „The Death of Sherlock Holmes“ diese drei geheimnisvollen Jahre mit neuem Leben. Was geschah nach dem Sturz? Wie konnte Holmes überleben? Und was trieb ihn in dieser Zeit wirklich an?

Die Serie verspricht, diesen bislang immer nur angedeuteten Abschnitt detailliert, atmosphärisch und mit starkem Schweiz-Bezug zu erzählen.

Drehorte in der Schweiz, Südtirol und Bayern

Die historische Produktion soll bereits im Frühling starten. Gedreht wird nicht nur an den ikonischen Reichenbachfällen, sondern auch in Südtirol und Bayern. Die Alpen spielen dabei eine zentrale Rolle – visuell wie erzählerisch.

Regie führen Pierre Monnard und Claudia Bluemhuber. Weitere Details zur Besetzung und zur konkreten Handlung halten die Verantwortlichen bislang unter Verschluss. Auch ein offizieller Starttermin steht bisher nicht fest.

Premium-Anspruch mit internationaler Strahlkraft

Die Produzenten machen kein Geheimnis daraus, dass sie Großes vorhaben. Die Schweizer Alpen seien untrennbar mit der Holmes-Geschichte verbunden, heißt es von SRF-Seite. Sky spricht von einer klaren Premium-Ausrichtung und will lokale Verwurzelung mit internationaler Qualität verbinden. Und auch ARD Degeto hebt die langjährige Zusammenarbeit und das gemeinsame Qualitätsverständnis hervor.

Heißt für Euch: Hier entsteht kein Nebenprojekt, sondern eine ambitionierte Prestige-Serie, die den Mythos Sherlock Holmes neu auflädt.

Warum „The Death of Sherlock Holmes“ jetzt schon für Gesprächsstoff sorgt

Einer der ikonischsten Momente der Literaturgeschichte wird neu interpretiert

Internationale Kooperation zwischen ARD, Sky und SRF

Drehorte in spektakulären Alpenkulissen

Fokus auf die geheimnisvollen „verlorenen Jahre“ von Sherlock Holmes

Hochwertige historische Inszenierung mit Premium-Anspruch

Gerade für Fans von historischen Serien, Krimi-Drama und hochwertig produzierten Streaming-Events dürfte dieses Projekt ganz oben auf der Watchlist landen. Mit „The Death of Sherlock Holmes“ wagen ARD, Sky und SRF nun den Schritt, eine der größten erzählerischen Leerstellen des Originals zu füllen. Das bietet enormes Potenzial: Spannung, politische Intrigen, internationale Schauplätze und vielleicht eine ganz neue Perspektive auf den berühmtesten Detektiv der Welt.

Ein Mythos wird neu geschrieben

Sherlock Holmes ist mehr als nur eine Romanfigur. Er ist ein kulturelles Symbol. Jede neue Interpretation muss sich an einer langen Reihe ikonischer Darstellungen messen lassen – von klassischen BBC-Produktionen bis zu modernen Streaming-Versionen.

Mit „The Death of Sherlock Holmes“ wagen ARD, Sky und SRF nun den Schritt, eine der größten erzählerischen Leerstellen des Originals zu füllen. Das bietet enormes Potenzial: Spannung, politische Intrigen, internationale Schauplätze und vielleicht eine ganz neue Perspektive auf den berühmtesten Detektiv der Welt. Denn die Frage, was nach dem Sturz an den Reichenbachfällen wirklich geschah, beschäftigt Fans seit über 130 Jahren. Bald bekommt Ihr darauf eine filmische Antwort.