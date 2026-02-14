Drei Jahre Funkstille. Drei Jahre Hoffen, Bangen und nostalgisches Rewatchen. Und jetzt steht plötzlich wieder alles auf Anfang. Ein charmanter Antiheld, ein alter Lehrmeister und ein Galgen, der verdächtig nah wirkt. Klingt nach Ärger? Ist es auch.

Ihr erinnert Euch vielleicht noch an das letzte Bild. An diese eine Szene, die alles offenließ und Euch mit hochgezogenen Augenbrauen zurück auf die Startseite katapultierte. Genau dort setzt die Geschichte wieder an. Und sie verliert keine Sekunde.

Abenteuer mit Dickens-DNA

The Artful Dodger kehrt am 10. Februar 2026 mit Staffel 2 auf Disney+ zurück. Die Serie basiert lose auf Oliver Twist, denkt die Vorlage aber radikal weiter. Aus dem Taschendieb Jack Dawkins wird ein erwachsener Chirurg im australischen Port Victoria. Klingt nach Karrierewechsel mit Happy End. Wäre da nicht seine Vergangenheit. Und ein gewisser Fagin.

Schon Staffel 1 mischte Historienabenteuer mit frechem Humor und einer Energie, die stark an Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl erinnerte. Tropische Kulisse, schillernde Figuren und Dialoge mit scharfem Unterton. Statt Piratenschiff gibt es hier Operationsbesteck. Und trotzdem knistert es.

Alte Freunde, neue Probleme für Dawkins

Jack Dawkins, gespielt von Thomas Brodie-Sangster, versucht eigentlich ein neues Leben zu führen. Doch sein ehemaliger Mentor Fagin, verkörpert von David Thewlis, landet als Strafgefangener in Australien. Und mit ihm kehrt das Chaos zurück. Hinzu kommt Belle Fox, gespielt von Maia Mitchell. Adelig, klug, medizinisch interessiert und alles andere als begeistert von Dawkins dunkler Vergangenheit. Ihre Beziehung ist mehr Drahtseilakt als Romanze. Staffel 2 startet exakt dort, wo es weh tat. Dawkins droht der Galgen. Ein neuer Gegenspieler namens Inspector Boxer will ihn endgültig zu Fall bringen. Und Ihr wisst genau, dass Jack nicht kampflos aufgibt.

Warum Ihr das Comeback nicht verpassen solltet

Die Serie funktioniert wie ein gut geöltes Uhrwerk. Jede Figur hat Ecken und Kanten. Jede Szene treibt die Handlung mit Tempo voran. Statt staubigem Literaturunterricht bekommt Ihr ein Abenteuer mit Augenzwinkern. Showrunner James McNamara hat aus einer bekannten Figur ein modernes Serienformat gebaut, das Genregrenzen ignoriert. Comedy trifft Drama, Medizin trifft Kriminalität, Romantik trifft Galgenhumor.

Nach drei Jahren Pause wirkt dieses Comeback nicht wie eine Pflichtfortsetzung, sondern wie ein bewusst gezündetes Feuerwerk. Acht neue Episoden, die wieder alles riskieren. Wenn Ihr also Lust auf ein Abenteuer habt, das Euch gleichzeitig zum Lachen, Mitfiebern und Stirnrunzeln bringt, dann wisst Ihr, was morgen auf Eurer Watchlist ganz oben stehen sollte.