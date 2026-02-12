Ein Ermittler, der keine Ruhe findet. Eine Bedrohung, die gezielt auswählt. Und eine neue Staffel, die Euch direkt wieder mitten ins Geschehen wirft. Kaum ist der erste Erfolg verdaut, zieht der nächste Sturm auf.

Ihr habt die erste Staffel verschlungen, Zahlenrekorde gelesen und Euch gefragt, wie es weitergehen soll. Jetzt ist es so weit. Der Prime-Hit Cross meldet sich zurück und dreht die Spannungsschraube ein gutes Stück weiter. Im Fokus steht ein Killer mit einer Selbstjustiz-Mission, die eine Spur aus Leichenteilen zurücklässt.

Staffel 2 von Alex Cross startet mit Vollgas

Seit dem 11. Februar 2026 läuft die zweite Staffel bei Amazon Prime Video. Zum Auftakt stehen gleich drei Episoden bereit, danach folgt wöchentlich Nachschub bis zum Finale am 18. März. Wer also dachte, Ihr könntet alles an einem Wochenende durchbingen, muss diesmal Geduld mitbringen.

Schon der Einstieg macht klar, dass es keine gemütliche Rückkehr wird. Detective Alex Cross steht erneut im Zentrum eines Falls, der moralisch wie emotional heikel ist. Die Serie basiert weiterhin auf der Bestsellerreihe von James Patterson, entwickelt von Ben Watkins, der auch als Showrunner fungiert.

Ein Killer mit Mission

Diesmal bekommt es Cross mit einem Selbstjustizler zu tun, der korrupte Milliardäre ins Visier nimmt. Kein wahlloses Morden, sondern eine gezielte Jagd auf die Mächtigen. Schnell wird deutlich, dass hier jemand einen Plan verfolgt, der weit über persönliche Rache hinausgeht.

Zu den Opfern zählt auch ein wohlhabender Mann, der Morddrohungen erhält. Eine Schachtel mit abgetrennten Fingern sorgt für den nötigen Schockmoment. Doch der Fall ist komplexer, als es zunächst scheint. Hinter der tödlichen Mission steckt eine Frau, die ihre eigenen Motive verfolgt und Cross zwingt, tiefer zu graben.

Alte Bekannte, neue Dynamik

Aldis Hodge kehrt als Alex Cross zurück und bleibt nicht nur vor der Kamera präsent, sondern wirkt auch als Executive Producer mit. Unterstützt wird er erneut von Alona Tal als Kayla Craig und Isaiah Mustafa als John Sampson. Neu dabei sind unter anderem Matthew Lillard, der eine zentrale Figur verkörpert, sowie Jeanine Mason und Wes Chatham. Die neue Konstellation bringt frische Energie ins Team und verschiebt die Dynamik spürbar.

Warum der Hype berechtigt ist

Die erste Staffel debütierte im November 2024 und entwickelte sich in den ersten zwanzig Tagen zur drittstärksten Prime Original Serie weltweit mit über 40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Kein Zufall, sondern das Ergebnis aus dicht erzählter Handlung und einer Hauptfigur, die mehr ist als ein klassischer TV Ermittler.

Staffel 2 setzt genau dort an. Mehr Druck, mehr moralische Grauzonen, mehr Fragen nach Gerechtigkeit. Wenn Ihr Crime-Serien mögt, die nicht nur Fälle abarbeiten, sondern an den Nerven zerren, dann wisst Ihr, was Ihr in den kommenden Wochen streamt.