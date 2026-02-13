Die Ranch ist nicht mehr das Zentrum der Macht, doch die Geschichte geht weiter. Alte Narben, neue Fronten und ein vertrautes Gesicht, das plötzlich auf einer anderen Seite des Gesetzes steht. Dieser Fan-Liebling steht im Zentrum des neuen Spin-offs des Western-Hits.

Über ein Jahr ist vergangen, seit Yellowstone seine Tore geschlossen hat. Doch wer dachte, die Welt der Duttons würde sich damit erledigen, hat die Rechnung ohne Taylor Sheridan gemacht. Das nächste Kapitel steht in den Startlöchern und verschiebt den Fokus vom Ranch-Alltag hin zu einer neuen Mission.

Kayce Dutton im Zentrum der neuen Ära

Die erste große Fortsetzung trägt den Titel Marshals: A Yellowstone Story. Im Mittelpunkt steht erneut Kayce Dutton, gespielt von Luke Grimes. Nach einem tragischen Ereignis entscheidet sich Johns jüngster Sohn für einen radikalen Schritt.

Statt auf der Ranch zu bleiben, schließt er sich den US Marshals an. In Montana will er mit einem Team des Justizministeriums gegen Drogenhandel und kriminelle Banden vorgehen. Vom Lasso bis zum Gewehr ist alles im Einsatz. Der moderne Western bleibt actionreich, rückt aber stärker in Richtung Gesetzeshüter Drama.

Bekannte Gesichter und neue Dynamik

Neben Kayce kehren mehrere vertraute Figuren zurück. Gil Birmingham als Thomas Rainwater, Mo Brings Plenty als Mo und Brecken Merrill als Tate Dutton sind wieder mit dabei. Gleichzeitig erweitern neue Darsteller wie Arielle Kebbel, Logan Marshall-Green und weitere Stars das Ensemble. Das sorgt für frische Konstellationen und neue Konflikte.

Starttermin für Marshals steht fest

In den USA startet die Serie am 1. März 2026. Hierzulande müsst Ihr kaum länger warten. Bereits am 2. März 2026 erscheint Marshals mit zwei Episoden bei Paramount+. Danach folgt wöchentlich eine neue Folge. Damit beginnt offiziell die nächste Phase des Western Universums. Und es bleibt nicht bei einem Projekt.

Yellowstone-Universum wächst weiter

Nur wenige Tage später, am 14. März 2026, startet mit The Madison eine weitere Serie im gleichen Kosmos. Beide Produktionen laufen zeitgleich und erweitern die Welt, die einst mit der Dutton Ranch begann. Später im Jahr soll zudem Dutton Ranch folgen, das sich auf Beth Dutton konzentriert, gespielt von Kelly Reilly.

Das Western-Universum verabschiedet sich nicht nur in die Vergangenheit, sondern rüstet sich für die Zukunft. Mit Marshals verschiebt sich der Fokus, bleibt aber emotional tief in der Dutton-Familie verankert. Wenn Ihr gedacht habt, nach dem Finale sei Schluss, beginnt jetzt erst die nächste große Etappe.