Die Internet Movie Database (IMDb) bietet eine umfassende Liste mit den bekanntesten Filmen und Serien. Doch was diese besonders wertvoll macht, sind Bewertungen von Kinofans, die jedem Film eine Punktzahl zwischen 1 und 10 beimessen. Auf diese Weise entstand eine Rangfolge der besten Filme aller Zeiten. Diese unterliegt jedoch gewissen Schwankungen. Neue Filme erobern das Siegertreppchen, während ältere verdrängt werden. Wir verraten Euch, welcher Western – Spaghetti-Western, um genau zu sein – sich aktuell auf dem 1. Platz des beliebten Genres befindet.
Gleich drei Hauptrollen im besten Western
Vor rund 25 Jahren war das Cowboy-Genre weitgehend aus der Filmproduktion verschwunden, doch mittlerweile kommen immer wieder neue Western auf die Leinwand. Nach Jahren in der Versenkung gehört Western aktuell wieder zu den beliebteren Genres. Doch keiner der Neuankömmlinge scheint es mit dem besten Western aller Zeiten aufnehmen zu können. Dieser Titel gehört nach wie vor einem echten Meisterwerk: „Zwei glorreiche Halunken“.
Mit einer beeindruckenden Wertung von 8,8 von 10 möglichen Sternen findet sich der Film nach wie vor auf dem 10. Platz der IMDb-Top-250-Filme-Liste wieder. Und unter den Western hat er sogar die Goldmedaille für sich gewinnen können. Der Klassiker von Regisseur Sergio Leone kam bereits 1966 in die Kinos und stellte einen echten Meilenstein der Filmgeschichte dar. Die Rollen der drei Hauptcharaktere – des Guten, des Bösen und des Hässlichen – wurden dabei von Clint Eastwood, Lee Van Cleef und Eli Wallach verkörpert.
Im Mittelpunkt der zur Zeit des Amerikanischen Bürgerkriegs spielenden Geschichte steht ein Geldschatz, der die drei Männer in einen Strudel aus Intrigen, Täuschungen, Verrat und riskanten Wendungen zieht. Am Ende kommt es zu einem dramatischen Showdown, dem sogenannten Mexican Standoff. Denn jeder möchte die 200.000 Dollar schwere Beute für sich selbst haben. Eine ikonische und mittlerweile oft parodierte Szene. Weitere Western liegen in der IMDb-Bestenliste übrigens weit abgeschlagen.
Klassiker ohne Zusatzkosten streamen
Wer sich den „dreckigen“ Spaghetti-Western nicht entgehen lassen möchte, kann den Film derzeit über den Seven-Entertainment- und den Kabel-Eins-Klassik-Amazon-Channel ohne zusätzliche Kosten ansehen. Und selbiges gilt auch für das Joyn-Plus+-Abo. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, den Streifen für etwa 3 bis 4 Euro bei zahlreichen Streaming-Diensten zu leihen oder für rund 10 Euro zu kaufen.
Mir ist der Sinn dieser Artikelreihe nicht klar. Es gäbe hunderte von guten Filmen und Serien, die nicht alle kennen und die man empfehlen könnte, stattdessen werden hier nur Filme noch einmal erwähnt, die ohnehin jeder, der Filme mag, kennt und schon zigmal gesehen haben dürfte. Auch haben diese Artikel keinerlei neue Informationen, im Gegenteil, oberflächlicher könnte man kaum darüber berichten. Es entsteht der Eindruck, dass man mit minimalstem Aufwand Fließbandartikel produziert (oder gleich von der KI schreiben lässt), ohne sich überhaupt für das Thema zu interessieren. Solche Artikel liest man auch bei t-online, Yahoo usw. Für Fülltext braucht man keine Techseite.
Ich dachte, jetzt kommt die Empfehlung für 1883…