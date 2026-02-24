Die Gerüchteküche in der Nevermore Academy brodelt heftiger als jeder Hexenkessel. Für die dritte Staffel von „Wednesday“ hat Tim Burton ein Ass im Ärmel, das die Herzen aller Gothic-Fans höherschlagen lässt. Macht euch bereit für eine nostalgische Reunion.

„Wednesday“ hat sich längst von der einfachen Serie zum globalen Popkultur-Phänomen entwickelt, das die Ästhetik einer ganzen Generation prägt. Seit dem Debüt im Jahr 2022 thronte die Geschichte rund um die eigenwillige Addams-Tochter wiederholt wochenlang an der Spitze der Netflix-Charts und brach sämtliche Rekorde für englischsprachige Produktionen. Während die zweite Staffel im August 2025 diesen Erfolg eindrucksvoll zementierte, blicken wir nun gespannt auf die im Februar 2026 angekündigte Fortsetzung, die mit einem sensationellen Cast-Update aufwartet. Wie Netflix berichtet, wird die düstere Welt von Nevermore noch einmal massiv erweitert. Was damit gemeint ist, seht Ihr in diesem ersten Trailer, der Euch die Besetzung verrät:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Die Rückkehr zu Tim Burton

Ja, richtig gesehen: Netflix hat offiziell bestätigt, dass Winona Ryder dem Ensemble für die dritte Season beitritt. Die Ikone, die ihr aus Burton-Meilensteinen wie „Edward mit den Scherenhänden“ oder als Joyce Byers aus „Stranger Things“ kennt, wird laut aktuellen Berichten in die Rolle eines Charakters namens Tabitha schlüpfen. Besonders reizvoll ist dabei die Meta-Ebene für euch Fans: Nachdem Ryder und Jenna Ortega in Burtons letztem Kino-Hit „Beetlejuice Beetlejuice“ noch als Mutter und Tochter glänzten, dürfen wir nun gespannt sein, wie sich ihre Chemie unter den Vorzeichen des neuen Mysteriums entfaltet. Ryder ist jedoch nicht das einzige Highlight der Besetzungsliste. Neben Eva Green, die als Morticias geheimnisvolle Schwester Ophelia besetzt wurde, kehrt mit Chris Sarandon eine wahre Legende ins Burton-Verse zurück. Für die Nerds unter Euch ist er unvergessen als die markante Sprechstimme von Jack Skellington aus „The Nightmare Before Christmas“ – ein Casting-Geniestreich, der die atmosphärische Tiefe der Serie perfekt unterstreicht.

Wer ist Tabitha?

Für die Showrunner Al Gough und Miles Millar ist Ryders Verpflichtung die logische Konsequenz einer Serie, die das „Anderssein“ zelebriert. Sie bezeichnen Winona Ryder als die „GOAT“ (Greatest of All Time) unter den Außenseiter-Rollen, deren legendäre Partnerschaft mit Burton das moderne Fantasy-Kino definiert hat. Auch der Regisseur selbst sparte nicht mit Emotionen und betonte in einem Statement, dass Winona eine „liebe Freundin“ sei, die schlichtweg „perfekt in diese Welt passt“. Diese strategische Erweiterung verknüpft die nostalgische Kraft alter Kult-Klassiker mit der Energie der neuen Schauspieler:innen-Generation.

Ein offizieller Release-Termin für die neuen Folgen steht zwar noch aus, und wir wissen auch noch nicht, was es mit dieser mysteriösen Tabitha auf sich hat. Alles, was wir wissen: Winona ist dabei und die Produktion der dritten Staffel hat begonnen. Die Chancen stehen also gut, dass wir dieses Mal nicht wieder drei Jahre auf eine neue Staffel warten müssen!

Was sagt Ihr: Glaubt Ihr, dass Winona Ryders Charakter Tabitha eher eine Verbündete oder doch eine Gefahr für Wednesday sein wird?