Die weihnachtliche Idylle von Fletcher’s Grove bekommt erneut Risse, denn eine beliebte Ermittlerin hat ihren Terminkalender für das nächste Jahr bereits fest verplant. Während die Schneeflocken im Fernsehen noch leise rieseln, hinter den Kulissen jedoch schon fleißig an neuen Rätseln gefeilt wird.

Ihr dürft Euch auf ein Wiedersehen mit einer alten Bekannten freuen, die das Skalpell gegen die Lupe eingetauscht hat. Sarah Drew kennen viele von Euch noch aus dem Krankenhausalltag von „Grey’s Anatomy“. Jetzt kehrt sie für eine dritte Staffel von „Mistletoe Murders“ zurück. Der US-Sender Hallmark hat offiziell grünes Licht gegeben, damit die Geschichte um die scharfsinnige Emily Lane weitergehen kann. Für Euch bedeutet das, dass der gewaltige Cliffhanger der letzten Folgen endlich aufgelöst wird und die geheimnisvolle Vergangenheit der Ladenbesitzerin weiter ans Licht kommt. Erfahrt jetzt, warum die besinnliche Zeit in der Kleinstadt dieses Mal besonders spannend wird!

Zwischen Mistelzweigen und Mordmotiven: Die Rückkehr nach Toronto

Die Produktion zieht es für die neuen Episoden wieder in den Norden, wo die Community in Toronto bereits auf den Drehstart wartet. Für die Hauptdarstellerin ist dieser Einsatz nach eigenen Angaben ein absoluter Lieblingsjob, was die Vorfreude auf die kommenden Geschichten nur noch steigert. An ihrer Seite wird auch Peter Mooney wieder als sympathischer Polizist Sam Wilner zu sehen sein, um gemeinsam mit Emily das Verbrechen in der beschaulichen Kleinstadt zu bekämpfen. Ihr dürft Euch also auf die bewährte Mischung aus winterlicher Romantik und kniffligen Kriminalfällen freuen, die das Franchise so erfolgreich gemacht hat.

Bisher umfasst die Serie zwei Staffeln mit jeweils sechs Episoden, die auf einem populären Podcast basieren. Dass nun eine dritte Runde bestellt wurde, unterstreicht den Erfolg des gemütlichen Krimi-Formats. Während Ihr in Deutschland die erste Staffel bereits bei MagentaTV verfolgen konntet, steht ein genauer Termin für die Fortsetzung hierzulande allerdings noch in den Sternen. Dennoch ist klar, dass die Reise nach Fletcher’s Grove noch lange nicht am Ende ist. Und auch die Hintergrundgeschichte von Emily Lane dürfte noch einige Überraschungen für Euch bereithalten.

Ein eingespieltes Team für die perfekte Weihnachtsstimmung

Hinter der Kamera ziehen weiterhin Headspinner Productions und Lionsgate Canada die Strippen, um die gewohnte Qualität der Serie zu sichern. Das Ensemble rund um Sarah Drew bleibt weitgehend bestehen. Somit könnt Ihr Euch auf vertraute Gesichter wie Sierra Marilyn Riley oder David Hewlett verlassen. Die Verantwortlichen betonen dabei immer wieder, wie wichtig ihnen die Balance zwischen Gemeinschaftsgefühl und spannender Ermittlungsarbeit ist. Es bleibt abzuwarten, welche neuen Abgründe sich hinter der Fassade des kleinen Ladens „Under the Mistletoe“ auftun werden.