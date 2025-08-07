Nach der Übernahme von Freenow verstärkt Lyft sein Engagement in Europa. Im kommenden Jahr will der Fahrdienstleister auf Fahrer in seinen Autos verzichten. Dazu kommen spezielle Fahrzeuge des chinesischen Konzerns Baidu zum Einsatz.

Vom autonomen Fahren, bei dem sich Autos selbstständig über die Straßen bewegen, versprechen sich zahlreiche Anbieter gute Geschäfte. Selbst Verkehrsbetriebe versuchen, die Möglichkeiten des autonomen und ferngesteuerten Fahrens auf deutschen Straßen mit ihren Personentransportern auszuloten.

Erst im Juli hatte das Bundesverkehrsministerium die Straßenverkehr-Fernlenk-Verordnung verabschiedet, mit der ein gesetzlicher Rahmen für den Betrieb von aus der Ferne gesteuerten Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen geregelt wird. Sie gilt ab Dezember 2025. Neue Freiräume für das autonome Fahren im eigentlichen Sinne sind damit jedoch nicht verbunden. Insofern lässt eine Mitteilung des Fahrdienstleisters Lyft aufhorchen. Im kommenden Jahr will dieser im Rahmen seines Angebots autonom fahrende Autos auf die Straßen Europas bringen.

Lyft setzt auf fahrerlose Taxis

Zunächst sollen die fahrerlosen Lyft-Autos in Deutschland und Großbritannien auf die Straße gebracht werden, den großen Freenow-Märkten. Lyft hatte Free Now – ursprünglich aus den Carsharing-Angeboten von BMW und Mercedes hervorgegangen – im vergangenen Jahr von den beiden Herstellern übernommen und nutzt nun die damit erworbene Basis.

Die Details bleiben dabei noch vage. Bisher ist das autonome Fahren auf der Stufe 4 auf deutschen Straßen nicht erlaubt. Fahrerlos dürfen entsprechende Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr nur in festgelegten Betriebsbereichen teilnehmen. Und selbst die Autos von Waymo, die bereits zum Straßenbild von San Francisco gehören, werden offiziell noch im Rahmen von Versuchen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Chinesischer Tech-Gigant hofft auf Durchbruch in neuem Geschäftsfeld

Die Fahrzeuge, die Lyft nutzen will, stammen aus der Entwicklung von Baidu. Der chinesische Tech-Gigant hat mit Apollo Go nicht nur eine eigene Plattform für autonomes Fahren entwickelt. Mit den RT6-Modellen bietet dieser darüber hinaus Fahrzeuge an, die speziell für den Einsatz im Rahmen von Fahrdiensten konzipiert wurden. Ihre Praxistauglichkeit sollen sie in einem 3.000 Quadratkilometer großen Gebiet rund um Wuhan, einer Großstadt in China, sowie mit weltweit 11 Millionen erfolgreich abgeschlossenen Fahrten unter Beweis gestellt haben.

Baidu hofft, auf diesem Weg weltweit bei Fahrdienstanbietern Beachtung zu finden, um seinen Claim in dem neuen Geschäftsfeld abzustecken. Neben Waymo und Tesla, dessen Robo-Taxis aktuell allerdings noch von Fahrern gesteuert werden, sehen auch etablierte Fahrzeughersteller ihre Chance. Zuletzt hatte etwa Volkswagen eine spezielle Version des ID. Buzz vorgestellt, die – ausgestattet mit den nötigen Sensoren – Anbietern entsprechender Dienste als Plattform dienen soll.