Nach dem iPhone-Event: Diese Neuheiten schafften es nicht ins Rampenlicht

Die zentralen Ankündigungen des jüngsten Apple-Events lassen sich in drei Hauptbereiche iPhone , Apple Watch und AirPods Pro unterteilen. Hinter diesen großen Produktneuheiten – darunter das gänzlich neue Air – verbirgt sich jedoch eine Vielzahl an Detailänderungen, die bei der Kaufentscheidung durchaus eine Rolle spielen können. Gleichzeitig liefern sie Hinweise darauf, welche Richtung Apples Produktstrategie künftig einschlagen könnte.

Veränderungen beim iPhone 17 und Air

Eine Entwicklung, die sich in diesem Jahr noch deutlicher abzeichnet, ist die Abkehr von der physischen SIM-Karte. Nachdem bereits das iPhone 14 in den USA ausschließlich mit eSIM ausgeliefert wurde, verzichtet das neue iPhone Air nun weltweit auf den klassischen SIM-Slot. Das Plastikkärtchen hat in diesem Modell ausgedient – auch in Deutschland. Parallel dazu weitet Apple den Wegfall der kleinen Schublade bei weiteren Varianten aus.

Wie ein Support-Dokument zeigt, wird auch das iPhone 17 in mehreren Märkten nur noch mit eSIM verkauft. Dazu zählen unter anderem Kanada, Mexiko und Japan. Insgesamt betrifft dies nun zwölf Länder und Regionen. Es dürfte somit lediglich eine Frage der Zeit sein, bis Deutschland folgt.

Ein Blick in die offiziellen technischen Daten offenbart zudem Unterschiede in der Akkulaufzeit zwischen dem deutschen und dem US-amerikanischen iPhone 17 Pro beziehungsweise Pro Max. Apple hat den zusätzlichen Platz in der US-Variante genutzt, um einen größeren Akku zu verbauen. Bei der Videowiedergabe erreicht das US-Pro Max bis zu 39 Stunden, während das deutsche Modell lediglich 37 Stunden auf die Uhr bringt. Das Gewicht unterscheidet sich kaum: Die deutsche Version ist lediglich zwei Gramm leichter.

Auch beim Arbeitsspeicher gibt es Anpassungen. Während das Standardmodell des iPhone 17 laut MacRumors weiterhin 8 GB RAM bietet, sind das Air und die beiden Pro-Modelle ab sofort mit 12 GB ausgestattet. Dies dürfte unter anderem beim Wechsel zwischen Apps spürbare Vorteile bringen.

Ergänzend zum iPhone Air hat Apple eine neue MagSafe-Batterie vorgestellt. Diese dockt magnetisch an der Rückseite an und ist optisch auf das Design des Air abgestimmt. Wichtig: Der Akku ist ausschließlich mit dem Air kompatibel, da er länger ist und daher nicht auf die Rückseiten des iPhone 17, 17 Pro oder 17 Pro Max passt.

Zubehör fürs Apple-Smartphone: Neue Hüllen und Bänder

Wie gewohnt hat Apple auch in diesem Jahr eine Reihe neuer Schutzhüllen präsentiert. Nach dem Fehlstart von FineWoven beziehungsweise Feingewebe setzt das Unternehmen nun auf ein neues Material namens TechWoven, das in Deutschland unter der Bezeichnung Funktionsgewebe vermarktet wird.

Für das iPhone Air gibt es neben einem ultradünnen, halbtransparenten Case auch die Rückkehr des Bumpers. Diese minimalistische Hülle umschließt lediglich den Rahmen des Geräts.

Neu im Sortiment sind außerdem Crossbody-Bänder, die zu den Hüllen passen. Die in zehn Farben erhältlichen Riemen lassen sich mit zwei Schlaufen direkt an der Hülle befestigen. Dank integrierter Magnete ist die Länge individuell anpassbar.

Das Crossbody Band von Apple fürs iPhone 17 und iPhone Air / © Apple

Eine Einsparung ist allerdings ebenfalls zu verzeichnen: Bei den AirPods Pro 3 liegt kein USB-C-Kabel mehr im Lieferumfang. Wer bislang weder ein passendes Kabel noch ein kabelloses Ladegerät besitzt, muss dies separat erwerben.

iOS 26: Neuheiten fürs iPhone

Am kommenden Montag veröffentlicht Apple unter anderem iOS 26 und watchOS 26 für alle Nutzer. Bereits seit einigen Tagen stehen die sogenannten Release Candidates (RC) bereit, die erfahrungsgemäß der finalen Version entsprechen und bislang unbekannte Änderungen offenbaren.

So berichtet MacRumors, dass iOS 26 in Verbindung mit offiziellen Apple-Hüllen auf Wunsch die Farben der App-Symbole an die Case-Farbe angleicht. Diese Funktion ist über ein langes Drücken des Homescreens zugänglich, gefolgt von der Auswahl „Bearbeiten > Anpassen“. Dort kann die Option „Eingefärbt“ aktiviert werden, woraufhin das Symbol der Hülle erscheint.

Das System erkennt automatisch die Farbe der jeweiligen Apple-Hülle, da diese mit einem entsprechenden Chip ausgestattet ist. Drittanbieter-Cases unterstützen die Funktion nicht.

Für das iPhone 17 wurde zudem eine Option eingeführt, mit der sich die sogenannte Pulsweitenmodulation (PWM) des OLED-Displays deaktivieren lässt. Das Flimmern, das insbesondere bei geringer Helligkeit auftreten kann, wird von manchen Nutzern als störend empfunden und kann Kopfschmerzen verursachen. Die Einstellung ist laut MacRumors unter „Bedienungshilfen > Anzeige & Textgröße“ zu finden.

Eine weitere sicherheitsrelevante Neuerung ist das Memory Integrity Enforcement (MIE). Diese Kombination aus Hard- und Software soll den Schutz vor Malware-Angriffen verbessern. Details hat Apple in einem Blogeintrag veröffentlicht.

iPhone 14 und 15: Verlängerung bei den Satellitenfunktionen

Schließlich gibt es auch positive Neuigkeiten für Besitzer älterer Smartphone-Modelle. Apple kündigte an, den kostenlosen Zugang zu den Satellitenfunktionen für das iPhone 14 und 15 um ein weiteres Jahr zu verlängern. Damit bleibt die Möglichkeit bestehen, im Notfall auch ohne Mobilfunkverbindung einen Notruf abzusetzen.