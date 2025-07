Der Serien-Hit ist zurück bei Netflix, aber Euer Lieblingscharakter könnte sterben

Netflix hat gerade die Rückkehr einer ikonischen Serie angekündigt. Sie ist mit 252 Millionen Zuschauern die meistgesehene englischsprachige Serie in der Geschichte der Plattform. Die zweite Staffel ist viel düsterer und einer der Charaktere, der von allen Fans geliebt wird, ist in großer Gefahr und könnte sogar sterben.

"E*** stirbt, und es ist alles meine Schuld". Die Netlix-Serie, über die wir hier sprechen, wird von Tim Burton produziert und zum Teil auch inszeniert. Sie hat Jenna Ortega als Hauptdarstellerin und in der Besetzung für die zweite Staffel ist sogar Lady Gaga mit dabei. Die Serie folgt den Abenteuern der ältesten Tochter der Addams Family. Wie Ihr vielleicht schon bemerkt habt, handelt es sich hierbei um die zweite Staffel von Wednesday, die diesen Sommer in die Kinos kommt.

Dieser Charakter ist in großer Gefahr

Eine Gefahr des Todes. Tod, der tötet. Der für immer tötet. Sei beruhigt, wir hören auf, dich zu quälen. Im Trailer zu Wednesday Staffel 2 stirbt niemand. Aber die Fortsetzung der Abenteuer der Tochter von Gomez und Morticia Addams dreht sich tatsächlich um einen vorausschauenden Traum von Wednesday. In diesem Traum sieht unsere Antiheldin ihre beste Freundin Enid sterben, und sie wäre dafür verantwortlich.

Enid Sinclair, gespielt von Emma Myers, ist eine der markantesten Figuren in der von Netflix dargestellten Welt von Wednesday. Ihre überschwängliche, aber tollpatschige Persönlichkeit macht sie liebenswert. Und vor allem ist sie die Einzige, die Wednesdays Panzer ein wenig durchdringt, dank ihrer unerschütterlichen Positivität, die im Gegensatz zu Wednesdays introvertierter Natur steht. Kurz gesagt, Enid ist in Gefahr und niemand will, dass Wednesdays Vorahnung wahr wird.

Das Harry-Potter-Syndrom: Wednesdays größte Herausforderung

Ein weiteres Schlüsselelement von Wednesday Staffel 2, das durch den Trailer enthüllt wird, ist die neue und ungewohnte Popularität, die die Protagonistin genießt. Nach den Ereignissen in Staffel 1 wurde Wednesday zur Heldin der Nevermore Academy. Wednesday ist beliebt und hat sogar einen Fanclub, oder besser gesagt einen Mega-Fan, der ein wenig besessen ist.

Wednesday bekommt diesen Harry-Potter-Effekt der berühmten Schülerin wider Willen mit voller Wucht zu spüren. Obwohl sie ihre übersinnlichen Kräfte scheinbar unter Kontrolle hat, beginnt Wednesday an ihren Visionen zu zweifeln. Sie werden nun von beunruhigenden schwarzen Tränen begleitet, die sich auf ihren Wangen bilden.

"Ich weiß, was diese Tränen bedeuten", sagt Morticia Addams im Trailer zu ihrer Tochter. / © Netflix.

Ihre Gewissheiten geraten ins Wanken, während sich die Dynamik innerhalb der Schule völlig verändert hat. Die Ankunft des neuen Schulleiters Dort, der von Steve Buscemi verkörpert wird, ist nicht ganz unschuldig daran. Zur Erinnerung: Außenseiter sind Menschen auf der Welt mit übermenschlichen oder übernatürlichen Fähigkeiten im Gegensatz zu den "Normalen". Das verspricht neue Spannungen in der Schule von Wednesday Addams.

Die zweite Staffel von Wednesday ist in zwei Teile mit jeweils vier Episoden unterteilt. Der erste Teil wird am 6. August verfügbar sein, während Teil 2 am 3. September 2025 auf Netflix eintreffen wird.