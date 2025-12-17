Ihr habt bereits einen Rechner, ein Smartphone und einen Router? Dann seid Ihr gut aufgestellt. Doch eine Sache fehlt noch: ein NAS. Wir verraten, was der neue Ugreen NASync DH2300 so alles kann für knapp 190 Euro und für wen sich ein solches Gerät überhaupt lohnt.

Stellt Euch vor, Ihr könntet von überall Filme abrufen, Eure digitalen Fotoalben mit allen teilen und müsstet Euch nie wieder Sorgen um verlorene Daten machen. Das alles und noch viel mehr bietet der neue Ugreen NASync DH2300. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht! Und zudem nicht nur sicherer, sondern auf Dauer sogar günstiger als Cloud-Dienste. Wir haben einen genaueren Blick auf den Ugreen NASync DH2300 geworfen.

Ugreen NASync DH2300 188,99 € NAS-Speicher mit zwei SATA-Laufwerksschächten für bis zu 60 TB Speicher (2 × 30 TB). Einfache Einrichtung, anschließend etwa per NFC ruckzuck mit dem Smartphone verbunden. Funktionen wie passwortgeschützte Share-Links und KI-Album-Feature. RAID-Redundanz schützt vor Datenverlust. Anschlüsse: LAN (1), USB-A (2), USB-C (1), HDMI 4K 60 Hz (1) Bei Amazon ansehenZum Hersteller-Shop

Ugreen NASync DH2300 – Was ist das?

Das Prinzip hinter einem NAS (Network Attached Storage) ist recht simpel. Dabei handelt es sich um ein Gerät mit hoher Speicherkapazität, das per LAN an den heimischen Router angeschlossen wird. Anschließend können Endgeräte wie PCs oder Smartphones Verbindung mit dem NAS aufnehmen, Daten hoch- oder herunterladen, streamen, Backups aufspielen und vieles mehr. Genauso, wie es bei einer Cloud der Fall ist. Allerdings mit zwei entscheidenden Unterschieden: Einerseits landen sämtliche Daten nicht auf irgendeinem Server in den USA, sondern auf der „Festplatte“ im eigenen Wohnzimmer. Stichwort: Datenschutz. Andererseits ist Cloud-Speicher üblicherweise lediglich im Rahmen eines Abonnements verfügbar. Dagegen zahlt man für den Ugreen-NAS lediglich die einmaligen Anschaffungskosten sowie Stromkosten.

Erster Eindruck

Der Ugreen NASync DH2300 ist handlich, schick und vor allem hervorragend verarbeitet. An dieser Stelle können wir beim besten Willen nichts beanstanden. Zieht man die obere Gehäusekappe ab, offenbaren sich zwei SATA-Laufwerksschächte für bis zu 60 TB Speicher (2 × 30 TB). Allerdings sind die Speichermedien im Kaufpreis nicht enthalten.

Die Einrichtung gestaltet sich derweil als überaus simpel. Festplatte einsetzen, mittels der mitgelieferten Schrauben befestigen, in das Gehäuse schieben und den magnetischen Deckel aufsetzen. Dann noch den NAS per LAN mit dem Router verbinden, das Netzteil in die Steckdose stecken, fertig. Ganz einfach und unkompliziert.

Technische Daten:

Prozessor: Rockchip RK3576 (8 Kerne, 2,2 GHz)

Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR4X

Maximale Speicherkapazität: 60 TB

Systemlaufwerk: 32 GB eMMC

Betriebssystem: UGOS Pro

Anschlüsse: LAN (1), USB-A (2), USB-C (1), HDMI 4K 60 Hz (1)

Stromnutzung: 10 Watt

Highlights im Überblick

Zunächst einmal lassen sich Smartphones innerhalb eines Augenblicks per NFC mit dem DH2300 verbinden. Außerdem können Nutzer automatische Backups einrichten, zeitlich anpassbare und passwortgeschützte Share-Links für Verwandte und Freunde erstellen sowie Videos in 4K-Auflösung streamen.

Ferner werden die übertragenen Daten verschlüsselt und sind dank RAID-Redundanz vor Datenverlust geschützt. Dabei werden die gleichen Datenpakete auf beiden Speichermedien gesichert und bei Bedarf von der jeweils anderen Festplatte wiederhergestellt. Zu guter Letzt bietet das System eine interessante KI-Album-Funktion, mittels derer sich die Familienfotos nach Personen, Orten und Objekten sortieren lassen.

Kurzfazit zum Ugreen NASync DH2300

Zusammengefasst bekommt Ihr mit dem Ugreen NASync DH2300 also alle wichtigen Sicherheitsstandards und Funktionen, die man sich von einem Gerät dieser Art wünscht. Vor allem die Möglichkeit, Share-Links ganz ohne eine Cloud verschicken zu können, ist wirklich alltagstauglich. Kombiniert mit der KI-Albums-Funktion lassen sich so Familien- und Urlaubsbilder ordentlich aufbewahren und teilen – und das dank Backups und Co. besonders sicher. Hinzu kommen dann noch der einfache Aufbau samt Einrichtung, die selbst für Neulinge im Bereich von NAS-Servern leicht zu bewältigen sind.

Preis und Verfügbarkeit

Als unverbindliche Preisempfehlung sind für den neuen Ugreen NASync DH2300 stolze 209,99 Euro vorgesehen. Doch aktuell lässt sich dieser im Rahmen einer Weihnachts-Rabatt-Aktion für nur 188,99 Euro erwerben. Und auch bei Amazon ist das Gerät derzeit zu einem ähnlichen Preis im Angebot.

