Auf einen Schlag holt Ihr Euch mit diesem Makita Werkzeug-Set nicht nur mehrere, hochwertige Geräte, sondern auch direkt passende Akkus, ein Ladegerät sowie einen Tragekoffer. Was genau hier drinsteckt und wie es um den derzeitigen Netto-Preis steht, zeigt unser Deal-Check.

Hochwertiges Akku-Werkzeug von Marken wie Bosch oder Makita kann ganz schön teuer sein. Vor allem auch, da die Akkus meist noch zusätzlich gekauft werden müssen. Anders ist es bei diesem Makita-Set bei Netto. Hier bekommt Ihr alles, was Ihr braucht, direkt mitgeliefert. Und das dank Rabatt und einem auf der Produktseite anklickbaren 50-Euro-Coupon zu einem fairen Preis.

Makita-Bundle 351,99 € Das Makita-Set besteht aus einem Akku-Bohrhammer und einer Schlagbohrmaschine. Beide sind hochwertig verarbeitet und bieten eine ausgezeichnete Leistung. Vor allem Heimwerker, aber auch Profis, kommen hier voll auf ihre Kosten. Aktiviert den 50-Euro-Gutschein direkt auf der Produktseite! Jetzt mit Gutschein!

Makita-Set bei Netto: Das erwartet Euch im Discounter-Kracher?

Das Bundle (DLX2414ST) besteht aus dem Makita Akku-Bohrhammer DHP487 und der Schlagbohrmaschine DTD157. Wie für Makita üblich, könnt Ihr von einer hohen Verarbeitungsqualität und starken Leistung ausgehen. Diese drückt sich beim Schlagbohrer unter anderem durch das mechanische 2-Gang-Getriebe, die zahlreichen Moduseinstellungen, eine maximale Drehzahl von 1.700 U/min und das robuste Aluminium-Getriebegehäuse aus. Der Bohrhammer hingegen setzt ebenfalls auf einen leistungsstarken bürstenlosen Motor, nutzt jedoch „nur“ drei Arbeitsmodi und nutzt unter anderem die XPT-Extreme-Schutztechnologie, um die Staub- und Wasserbeständigkeit zu erhöhen. Beide Geräte verwenden zudem die beiliegenden 5.0-Ah-Li-Ion-Akkus.

Lohnt sich der Netto-Deal?

Regulär kostet bereits der DHP487 samt Akku rund 230 Euro – und das zum aktuell günstigsten Preis. Wählt Ihr hier noch den Schlagbohrer, kommen noch einmal knapp 180 Euro dazu. Im Netto-Bundle sind beide Geräte samt Tragekoffer, zwei Akkus und Ladegerät jetzt für 401,99 Euro enthalten. Versandkosten spart Ihr Euch ebenfalls. Mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche auf der Aktionsseite, bekommt Ihr darüber hinaus noch einen 50-Euro-Gutschein geschenkt, wodurch der Deal-Preis auf 351,99 Euro sinkt. Erst vor wenigen Wochen konntet Ihr Euch das Set für effektiv rund 370 Euro schnappen. Jetzt gibt’s allerdings einen Direktabzug, der zu einem neuen Bestpreis führt.

Der Pfeil markiert den Schatz: Klickt diesen Kasten an, um zusätzlich 50 Euro zu sparen!

Möchtet Ihr qualitativ hochwertige Werkzeuge, müsst Ihr solche Kosten in Kauf nehmen. Auch Konkurrenzprodukte, etwa von Bosch, liegen in diesem Preissegment. Dafür erhaltet Ihr zwei einsatzbereite Geräte, die jedes Heimwerker-Herz höher schlagen lassen dürften. Habt Ihr zudem keine Verwendung für den Gutschein, könnt Ihr diesen sicherlich weiterverkaufen oder verschenken.

Makita-Bundle 351,99 € Das Makita-Set besteht aus einem Akku-Bohrhammer und einer Schlagbohrmaschine. Beide sind hochwertig verarbeitet und bieten eine ausgezeichnete Leistung. Vor allem Heimwerker, aber auch Profis, kommen hier voll auf ihre Kosten. Aktiviert den 50-Euro-Gutschein direkt auf der Produktseite! Jetzt mit Gutschein!

Was haltet Ihr von dem Deal? Ist das Werkzeug-Set interessant oder greift Ihr doch lieber zur günstigen Parkside-Variante von Lidl? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!