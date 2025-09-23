Wer nicht bereit ist, Unsummen für Flaggschiff-Modelle wie das Galaxy S25 auszugeben, findet durchaus auch preiswerte Modelle von Samsung. Allen voran die A-Reihe vereint alltagstaugliche Technik mit fairen Preisen. Und MediaMarkt haut ein Modell der Reihe jetzt zum Sonderpreis raus.

Ein gutes Samsung-Smartphone muss nicht teuer sein. Das beweist dieses MediaMarkt-Angebot für nur 119 Euro. Einziger Haken: Das Gerät ist fast ausverkauft!

Für nur 119 Euro: Um dieses Samsung-Handy geht's

Wir rücken raus mit der Sprache: Es geht um das Samsung Galaxy A16. Das verkauft MediaMarkt derzeit tatsächlich für nur 119 Euro und schreibt dabei einen Rabatt von 29 Prozent auf den UVP aus. Ganz so teuer ist das Gerät im Marktvergleich auch bei anderen Anbietern natürlich nicht mehr, MediaMarkt sorgt aber dennoch für den absolut ungeschlagenen Bestpreis. Der Versand ist zudem kostenfrei.

Ein Problem gibt es jedoch: MediaMarkt gibt an, dass das Smartphone fast ausverkauft ist. Wer Interesse hat, muss sich also gegebenenfalls beeilen.

Darum ist der Deal nur gut und nicht genial

Es gibt jedoch auch eine wichtige Sache zu beachten: MediaMarkt verkauft hierbei die LTE-Variante des Galaxy A16. Ihr müsst also komplett auf 5G-Konnektivitäten verzichten. Für manche ist das sicherlich ein No-Go und macht das Samsung-Schnäppchen daher eher weniger interessant. Wenn Ihr aber auch nur mit LTE klarkommt, Euch das Gerät etwa als Zweit- oder Urlaubshandy gönnen wollt oder einfach nur ein einsteigerfreundliches Handy für die (Groß-)Eltern sucht, macht Ihr hier sicherlich nichts falsch – insbesondere für das aktuelle 119-Euro-Preisschild.

Falls es doch lieber das 5G-Modell sein soll, bietet MediaMarkt ebenfalls den besten Preis: Das Galaxy A16 5G kostet hier 155 Euro – zwischenzeitlich gab's das Modell schon mal für rund 130 Euro – dennoch können wir das A16 5G zu diesem Preis ebenfalls absolut empfehlen.

Galaxy A16 - Das wird Euch hier geboten

Mit dem Galaxy A16, egal ob LTE oder 5G, holt Ihr Euch in jedem Fall ein typisches Einsteiger- oder Alltagsmodell von Samsung. Heißt: Hier gibt's nicht so viel Power und Extras wie beim S24 oder S25, dafür ist der Preis aber eben auch deutlich niedriger. Und Surfen, WhatsApp, YouTube und Co. bekommt das Galaxy A16 natürlich trotzdem easy gemeistert. Zusätzlich bietet es ebenso ein paar echte Vorteile. Während neuere Modelle etwa schon länger keinen microSD-Slot mehr bekommen, könnt Ihr Euren Speicher beim A16 problemlos erweitern.

Zusätzlich wusste bei uns im Test auch das 6,7-Zoll-Display mit einer guten Auflösung und immerhin bis zu 90 Hz Bildwiederholrate absolut zu überzeugen. Darüber hinaus liefert das Samsung-Gerät eine starke Akkulaufzeit und sollte so locker einen Tag und mehr ohne Stromversorgung aushalten. Hinzu kommt dann noch ein Update-Versprechen bis 2030, wodurch Ihr das Smartphone locker noch einige Jahre nutzen könnt. Abstriche muss man hingegen unter anderem beim Kamera-Set-up und der vergleichsweise langsamen Ladezeit machen.

Hier noch mehr erfahren: Galaxy A16 im Test

Neben der Konnektivität gibt's zwischen der LTE- und der 5G-Variante auch einen Unterschied beim Prozessor. So setzt das 4G-Modell auf einen Octa Core Chip während das A16 5G den Samsung Exynos 1330 verpasst bekommen hat. Dadurch liefert diese Variante im direkten Vergleich eine etwas bessere Leistung.

Wir sind auf Eure Meinung gespannt: Findet Ihr LTE-Smartphones im Jahr 2025 noch interessant oder muss es ein 5G-Modell sein? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!