Nur bis Sonntag (25. Januar) bietet MediaMarkt eine seiner beliebtesten Rausschmiss-Aktionen erneut an. Auf fast 200 Logitech-Produkte bekommt Ihr jetzt zusätzliche Rabatte geboten. Dadurch entstehen zahlreiche Bestpreise – allerdings nur für bestimmte Kunden.

Egal, ob Ihr auf der Suche nach einer simplen Computer-Maus oder Gaming-Equipment seid, macht Ihr mit Logitech-Geräten nichts verkehrt. Neben der beliebtesten Gaming-Maus, der G502, könnt Ihr Euch jetzt bei MediaMarkt auch die MX Keys S Combo für Mac zum Bestpreis schnappen. Wir haben Euch unsere Highlights aus den fast 200 Geräten herausgesucht und verraten Euch zudem, wie Ihr an den zusätzlichen Rabatt kommt.

Logitech-Aktion bei MediaMarkt: Die nextpit-Highlights im Check

Eines der interessantesten Angebote betrifft die bereits erwähnte Tastatur. Die MX Keys zählt zu den begehrtesten Produkten von Logitech. Speziell Mac-Nutzer können sich jetzt ein ganzes Set aus Bluetooth-Tastatur und -Maus zum richtig starken Preis schnappen. Neben einer langen Laufzeit und einer starken Ergonomie, bieten Euch die Geräte auch die Möglichkeit, Makros einzubinden. Die Logitech MX Keys S Combo for Mac gibt’s jetzt für 134,39 Euro, wodurch Ihr satte 38 Prozent im Vergleich zur UVP spart und gleichzeitig so wenig wie noch nie zuvor zahlt.

Mitnahmeprodukt für jeden: kabellose Maus für unter 10 Euro

Die Logitech M185 würden wir als „No Brainer“ bezeichnen. Denn hier bekommt Ihr eine ergonomische Computermaus für gerade einmal 9,59 Euro geboten. Zudem bietet sie eine Bluetooth-Konnektivität.

Logitech MX Keys S – Perfekt für Euer Home-Office

Nutzt Ihr keinen Mac, ist die erste MX-Keys-Variante weniger spannend für Euch. Glücklicherweise bietet MediaMarkt auch die reguläre Logitech MX Keys S zum Top-Preis an. Sie bietet die gleichen Vorteile, wie die Mac-Variante, kommt allerdings ohne Maus zu Euch nachhause. Dafür zahlt Ihr jetzt auch nur 74,39 Euro für das Keyboard.

Logitech MX Keys S 69,59 € Kabellose Tastatur mit NUM-Block. Besonders auf Ergonomie ausgelegt. Die MX Keys S bietet eine lange Akkulaufzeit und kann dank besonders angenehmen Schreibgefühl punkten. 69,59 € bei MediaMarkt

Logitech Brio 4K (2025) – Hochauflösend in jedem Meeting

Auch Webcams gibt’s bei MediaMarkt jetzt günstiger. Eines der interessantesten Angebote bietet hier die Logitech Brio 4K. Wie der Name es vermuten lässt, bietet das Gerät eine Auflösung in 4K bei 30 Bildern pro Sekunde. Dank 5-fach digitalem Zoom seid Ihr zudem auch aus der Entfernung gut zu erkennen. Eine Abdeckblende ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und dank Autofokus seid Ihr zudem gestochen scharf in jedem Meeting. Jetzt gibt’s die Logitech Brio 4K für 110,39 Euro.

Logitech Brio 4K Webcam 110,39 € Die Brio-Webcam bietet eine 4K-Auflösung bei 30 Bildern. Ein Autofokus und 5-fach digitaler Zoom sind ebenfalls integriert. Zum Angebot

Logitech G502 HERO – Budget-Maus für Gamer

Bei einem Logitech-Sale dürfen natürlich auch Gamer nicht zu kurz kommen. Die Logitech G502 Hero gilt aufgrund ihres ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses als eine der beliebtesten Gaming-Mäuse. Gerade einmal 35,20 Euro zahlen MyMediaMarkt-Mitglieder gerade. Die kabelgebundene Maus hingegen bietet elf programmierbare Tasten, Tuning-Gewichte und eine Abtastrate von bis zu 16.000 dpi.

So erhaltet Ihr die Deal-Preise

Möchtet Ihr Euch die Angebote schnappen, bekommt Ihr einen Direktrabatt auf die jeweilige UVP geboten. Doch das ist noch nicht alles. Denn myMediaMarkt-Mitglieder profitieren von einem zusätzlichen Rabatt, wodurch Ihr teilweise echte Bestpreise geboten bekommt. Seid Ihr noch nicht Teil des Treueprogramms, könnt Ihr das in 5 Minuten erledigen und nicht nur von dieser Rabatt-Aktion, sondern auch von weiteren Events, wie der beliebten Mehrwertsteuer-Aktion, profitieren. MediaMarkt greift immer häufiger zur Exklusivität, wodurch sich die kostenlose Mitgliedschaft durchaus lohnen kann.

Auch die beliebte Logitech G502 Hero ist aktuell am günstigsten bei MediaMarkt erhältlich. Bildquelle: Erstellt mit Perplexity AI

Wie Eingangs erwähnt laufen die Angebote nur bis zum 25. Januar. Bei Interesse solltet Ihr also lieber zügig zugreifen.

Bei der obigen Auswahl handelt es sich lediglich um die nextpit-Favoriten. Während der Aktion könnt Ihr Euch natürlich noch viel mehr Deals schnappen. Ein Blick in die Übersicht lohnt sich also in jedem Fall. Bedenkt allerdings, dass nur myMediaMarkt-Mitglieder von hohen Rabatten profitieren. Außerdem ist die Stückzahl der jeweiligen Geräte stark limitiert. Einige weitere spannende Deals haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgeführt:

Was haltet Ihr von der Aktion? Nutzt Ihr Logitech-Produkte oder bevorzugt Ihr andere Hersteller? Lasst es uns wissen!