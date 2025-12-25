Viele Deutsche kaufen Ihre Weihnachtsgeschenke über Versandhäuser. Allen voran steht hier natürlich Amazon. Vor allem zur Weihnachtszeit werden viele Einkäufe jedoch wieder zurückgeschickt. Wie Ihr von diesem Phänomen profitieren könnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Zur Weihnachtszeit gehören neben jeder Menge Alkohol, gutem Essen und Stirb Langsam natürlich auch Geschenke. Letztere treffen allerdings nicht immer den Geschmack der Beschenkten, wodurch sich die Freude durchaus in Grenzen halten kann. Häufig werden die ungeliebten Präsente dann zähneknirschend an den Händler zurückgeschickt. Häufig erhalten Beschenkte dann einen Gutschein. Doch vor allem Technik, die auf diese Weise ihren Weg in die zahlreichen Lagerhäuser findet, könnte für Euch zum echten Schnäppchen werden. Das Stichwort: Retourenkauf.

Ungeliebte Weihnachtsgeschenke sind ein Segen

Wie der Amazon Retourenkauf genau funktioniert, verraten wir Euch etwas später in diesem Artikel. Allerdings sollte gesagt sein, dass vor allem zur Weihnachtszeit vermehrt Geräte im Angebot sind, die den Status „Wie neu“ oder „Sehr gut“ erhalten haben. Und genau von dieser Situation könnt Ihr profitieren. Denn Amazon verkauft solche Produkte nicht mehr als „Neu“, sondern mit einem teilweise ziemlich satten Rabatt über den Retourenkauf. Einige Beispiele haben wir Euch nachfolgend aufgelistet:

Amazfit T-Rex 2 165,20 € Die Amazfit T-Rex 2 ist perfekt für Outdoor-Aktivitäten geeignet und bietet ein helles 1,39-Zoll-AMOLED-Display. Zustand: Sehr gut. Aktueller Vergleichspreis: 179,00 €! Zum Angebot

Beats Pill 89,30 € Der tragbare Bluetooth-Lautsprecher bietet eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und ist wasserfest. Zustand: Sehr gut. Aktueller Vergleichspreis: 95,00 €! Zum Angebot

Steelseries Arctis Nova 7P 105,16 € Das Steelseries Arctis Nova 7P ist ein Multi-Plattform-Gaming-Headset. Es nutzt Bluetooth und bietet bis zu 38 Stunden Akkulaufzeit. Auf der Produktseite wählt Ihr auf der rechten Seite die gebrauchte Variante aus, um den Aktionspreis zu erhalten. Zustand: Sehr gut. Aktueller Vergleichspreis: 159,00 €! Zum Angebot

Xiaomi Robot Vacuum X20+ 252,55 € Dieser Xiaomi-Saugroboter bietet eine Saugkraft von 6.000 Pa, eine integrierte Wischfunktion und eine passende Absaugstation. Zustand: Sehr gut. Vergleichspreis liegt derzeit bei 299,99 €! Zum Angebot

Diese Angebote dienen jedoch nur als Beispiele. Im Retourenkauf gibt es noch weit mehr Deals zu entdecken. Schaut also vor allem einige Tage nach Weihnachten noch einmal rein.

Hierauf solltet Ihr beim Amazon Retourenkauf unbedingt achten!

Zuerst einmal, solltet Ihr Euch überlegen, ob es wirklich nötig ist, immer Neuware im Haus zu haben. Retouren können sich durchaus lohnen, da es sich häufig um Geräte handelt, die einmal ausgepackt, aber nie benutzt wurden. Um den Retourenkauf zu nutzen habt Ihr zudem zwei Möglichkeiten: Entweder, Ihr wählt in der Suche über das Drop-Down-Menü die Option aus oder Ihr navigiert direkt zur Übersichtsseite. Zusätzlich solltet Ihr noch immer Preise vorab vergleichen.

Unzählige Retouren führen zu starken Deals bei Amazon Bildquelle: Hadrian / Shutterstock

Bevor Ihr jetzt wie wild das nächstbeste Mega-Angebot durchstöbert, solltet Ihr vorab einige Dinge beachten. Zum einen ist es wichtig, auf den jeweiligen Verkäufer zu achten. Im Normalfall handelt es sich um Amazon selbst. Hierbei könnt Ihr davon ausgehen, dass die Geräte einer Prüfung unterzogen wurden, damit Ihr keine kaputten Dinge kauft. Dennoch kann es vorkommen, dass Händler versuchen, zurückgeschickte Ware noch zu veräußern. Hier ist dann etwas Vorsicht geboten.

Der Pfeil markiert die Stelle: Über diese Schaltfläche könnt Ihr den Retourenkauf auswählen. Bildquelle: nextpit

Außerdem ist es wichtig, vor dem Kauf auf den Artikelzustand zu achten. Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich zu allem raten, was mindestens den Zustand „Sehr gut“, oder „Wie neu“ aufweist. Produkte, die mit „Gut“ bewertet sind, haben häufig optische Mängel. Allerdings wird das in der Regel explizit erwähnt. Ist das Gerät nur „Akzeptabel“ könnt Ihr Euch auf Zusatzkosten oder Bastelarbeiten einstellen. Amazon hat für die verschiedenen Zustände auch klare Richtlinien:

Artikelzustand im Amazon Retourenkauf erklärt

„ Wie neu “ „Ein Artikel in einwandfreiem Zustand; die Verpackung kann beschädigt sein. Der Artikel ist voll funktionsfähig und alle funktionsrelevanten Zubehörteile sind vollständig.“

“ „ Sehr gut “ „Ein Artikel in sehr gutem Zustand, der möglicherweise geringfügig benutzt wurde und voll funktionsfähig ist. Der Artikel kann kleinere Schönheitsmängel aufweisen. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein, und nicht funktionsrelevante Zubehörteile können fehlen. Fehlendes Zubehör wird im Artikelzustand erwähnt.“

“ „ Gut “ „Ein Artikel in gutem Zustand, der möglicherweise mäßige Gebrauchsspuren aufweist und voll funktionsfähig ist. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein. Er kann kleinere optische Beschädigungen, z. B. einen kleinen Kratzer, aufweisen. Es fehlen möglicherweise relevante Zubehörteile, die gegebenenfalls vor Verwendung des Artikels separat erworben werden müssen. Fehlendes Zubehör wird im Artikelzustand erwähnt.“

“ „ Akzeptabel “ „Ein Artikel weist möglicherweise deutliche Gebrauchsspuren auf, erfüllt jedoch weiterhin seine Hauptfunktion. Der Artikel kann mit beschädigter Verpackung ankommen oder umgepackt worden sein. Er kann Schönheitsmängel oder andere Anzeichen einer vorherigen Verwendung aufweisen. Gebrauchsspuren können Kratzer, Dellen und abgenutzte Ecken oder Kanten sein. Es fehlen möglicherweise relevante Zubehörteile, Komponenten oder Ersatzteile, die gegebenenfalls vor Verwendung des Artikels separat erworben werden müssen. Fehlende Teile werden im Artikelzustand erwähnt.“

“

Was sonst noch wichtig ist

Als weiteren Punkt solltet Ihr auf die genaue Beschreibung schauen. Damit meine ich, dass Ihr Euch den Artikelzustand genau anschauen sollt. Hier steht in der Regel, welches Problem das Produkt aufweisen könnte. Zudem werden Retourenkauf-Produkte nur selten wirklich sicher verschickt. Glas oder Keramik könnte also problematisch sein. Genauso wie kleinere Elektronikprodukte. Wird ein Gerät in der Originalverpackung verschickt, besteht zudem die Chance, dass Ihr es nie erhalten werdet – ohne mit dem Finger auf jemanden Zeigen zu wollen, ist dies leider ein offenes Geheimnis der Paketdienste.

Solltet Ihr wider Erwarten dennoch nicht zufrieden mit dem Gerät sein, gelten die Amazon-Rückgaberichtlinien. Bedeutet, Ihr habt ein 30-tägiges Rückgaberecht. Geht das Produkt nach dem Erlöschen dieser Garantie zu Bruch, repariert Euch der Versandriese das Gerät. Ihr seid also auf der sicheren Seite. Allerdings nur dann, wenn der Defekt nicht vorher bekannt war. Zu guter Letzt solltet Ihr bedenken, dass es in der Regel nur sehr wenige Geräte zu dem jeweiligen Preis gibt. Interessiert Ihr Euch für eines der Angebote aus der aktuellen Aktion, solltet Ihr Euch also beeilen.

Abschließend lässt sich nur sagen, dass Ihr dem Retourenkauf unbedingt eine Chance geben solltet. Vor allem hochpreisige Technik könnt Ihr mit etwas Glück zum richtig guten Kurs schießen. Schaut Euch also auf der Retourenkauf-Übersichtsseite in Ruhe um. Ihr seht also, dass sich der Retourenkauf so gut wie immer lohnt. Dank der Rabattaktion aber noch einmal etwas spannender geworden ist.

Was haltet Ihr vom Amazon-Retourenkauf? Nutzt Ihr die Option schon fleißig oder müssen es zwangsweise neue Produkte für Euch sein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!