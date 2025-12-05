Völlig egal, ob Ihr einfach nur eine preiswerte Computermaus oder echte Gaming-Geräte sucht: MediaMarkt hat in seinem neuen Logitech-Ausverkauf zahlreiche interessante Geräte im Angebot. Wir stellen Euch eine Handvoll vor.

Die wichtigste Info zum Start: Der große Logitech-Ausverkauf von MediaMarkt mit über 100 Produkten samt Gratisversand (!) läuft nur bis zum 8. Dezember. Viel Zeit zum Zuschlagen bleibt also nicht mehr. Wir verlieren daher gar nicht viel Zeit und zeigen Euch direkt mal, wie Ihr überhaupt an die Angebote kommt.

So kommt Ihr an die Logitech-Angebote

Möchtet Ihr Euch die Angebote schnappen, bekommt Ihr einen Direktrabatt auf die jeweilige UVP geboten. Doch das ist noch nicht alles. Denn myMediaMarkt-Mitglieder profitieren von einem zusätzlichen Rabatt, wodurch Ihr teilweise echte Bestpreise geboten bekommt. Seid Ihr noch nicht Teil des Treueprogramms, könnt Ihr das in 5 Minuten erledigen und nicht nur von dieser Rabatt-Aktion, sondern auch von weiteren Events, wie der beliebten Mehrwertsteuer-Aktion, profitieren. MediaMarkt greift immer häufiger zur Exklusivität, wodurch sich die kostenlose Mitgliedschaft durchaus lohnen kann.

Wie eingangs erwähnt laufen die Angebote nur bis Montag, den 8. Dezember. Bei Interesse solltet Ihr also lieber zügig zugreifen. Klickt Euch einfach direkt zur Angebotsseite durch – oder schaut Euch unsere 4 Highlights der Aktion genauer an. Praktisch: Alle Geräte werden versandkostenfrei geliefert.

Mitnahmeprodukt für jeden: kabellose Maus für unter 10 Euro

Wir starten mit einem echten No-Brainer: Die Logitech M185 Maus kostet derzeit nur 9,59 Euro und wird obendrein sogar kostenlos zu Euch geliefert. Für den Preis kann man hier echt nichts falsch machen und so etwa sein altes Modell gegen ein neues austauschen.

Logitech MX Keys S – Perfekt für Euer Home-Office

Seid Ihr auf der Suche nach einer neuen Tastatur für den heimischen Arbeitsplatz, dürfte Euch die Logitech MX Keys S sicherlich schon einmal begegnet sein. Das Bluetooth-Keyboard zeichnet sich durch ein besonders angenehmes Schreibgefühl, eine lange Laufzeit und eine gute Ergonomie aus. Dank der vielfältigen Personalisierungsmöglichkeiten könnt Ihr hier auch Makros einbinden oder sie gleichzeitig mit mehreren Geräten verbinden. Aktuell gibt’s die Logitech MX Keys S für 69,59 Euro bei MediaMarkt zum Schnäppchen-Preis. Aber auch die MX Keys Mini in der Mac-Variante gibt’s jetzt für 63,99 Euro.

Logitech MX Keys S 69,59 € Kabellose Tastatur mit NUM-Block. Besonders auf Ergonomie ausgelegt. Die MX Keys S bietet eine lange Akkulaufzeit und kann dank besonders angenehmen Schreibgefühl punkten. 69,59 € bei MediaMarkt

Logitech Brio 4K (2025) – Hochauflösend in jedem Meeting

Auch Webcams gibt’s bei MediaMarkt jetzt günstiger. Eines der interessantesten Angebote bietet hier die Logitech Brio 4K. Wie der Name es vermuten lässt, bietet das Gerät eine Auflösung in 4K bei 30 Bildern pro Sekunde. Dank 5-fach digitalem Zoom seid Ihr zudem auch aus der Entfernung gut zu erkennen. Eine Abdeckblende ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und dank Autofokus seid Ihr zudem gestochen scharf in jedem Meeting. Jetzt gibt’s die Logitech Brio 4K für 110,39 Euro nach Abzug des myMediaMarkt-Rabatts.

Logitech G502 HERO – Budget-Maus für Gamer

Bei einem Logitech-Sale dürfen natürlich auch Gamer nicht zu kurz kommen. Die Logitech G502 Hero gilt aufgrund ihres ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnisses als eine der beliebtesten Gaming-Mäuse. Gerade einmal 35,20 Euro zahlen MyMediaMarkt-Mitglieder gerade. Die kabelgebundene Maus hingegen bietet elf programmierbare Tasten, Tuning-Gewichte und eine Abtastrate von bis zu 16.000 dpi.

Noch mehr Angebote bei MediaMarkt entdecken

Bei der obigen Auswahl handelt es sich lediglich um unsere vier Favoriten. Während der Aktion könnt Ihr Euch natürlich noch viel mehr Deals schnappen. Ein Blick in die Übersicht lohnt sich also in jedem Fall. Bedenkt allerdings, dass nur myMediaMarkt-Mitglieder von hohen Rabatten profitieren. Außerdem ist die Stückzahl der jeweiligen Geräte stark limitiert. Einige weitere spannende Deals haben wir Euch nachfolgend noch einmal aufgeführt:

