Ein neues Jahr hat begonnen, und das bedeutet auch eine neue Ausgabe der Top-5-Apps der Woche! Hier findet Ihr unsere App-Empfehlungen für die Woche, wobei jede vorgestellte App und jedes vorgestellte Spiel sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store erhältlich ist.

Wie ist Euer neues Jahr verlaufen? Sind die Vorsätze auf dem richtigen Weg? Wie sieht es mit Eurem Smartphone aus? Gibt es eine App oder ein bestimmtes Spiel, das Ihr gerne nachholen würdet?

Nach unseren Top 5 Apps für den Start ins neue Jahr haben wir nun Nachschub für Euch. Wir haben den Google Play Store und Apple App Store durchforstet. Hier sind fünf Favoriten, die Uns diese Woche besonders gefallen haben. Ob Action-Game oder Häkel-Hilfe – hier ist für jeden etwas dabei.

Where Winds Meet

Ich bin mit hohen Erwartungen gestartet. Das Spiel verspricht eine riesige Wuxia-Welt für die Hosentasche. Es bringt echte Konsolen-Atmosphäre auf Euer Smartphone. Ihr landet in einer wunderschönen Version des alten Chinas. Dort warten Kampfkünste und spannende Intrigen auf Euch.

Ich fand die Benutzeroberfläche für ein Spiel, das so umfangreich ist, erstaunlich ausgefeilt. Die Benutzeroberfläche ist für ein so großes Spiel erstaunlich sauber. Nach kurzer Eingewöhnung wird die Steuerung zur zweiten Natur. Sobald ich es aber im Griff hatte, wurde die Navigation zur zweiten Natur. Die Touch-Bedienung reagiert gut. Für maximale Präzision empfehle ich Euch aber einen Controller.

Die größte Stärke? Ich würde sagen, es ist die Atmosphäre. Das Design der Welt, die Musik und die Erzählung haben mich in ihren Bann gezogen. Die Martial-Arts-Kämpfe fühlten sich flüssig und stilvoll an, wenn alles passte. Das Spiel kämpft auf schwächeren Geräten mit Rucklern und langen Ladezeiten. Auch die Mechaniken und Systeme sind komplex. Das könnte für Gelegenheitsspieler einschüchternd wirken..

Insgesamt würde ich sagen, dass es sich um ein beeindruckendes mobiles Rollenspiel handelt. Kurze Runden lohnen sich kaum. Mit genug Zeit und einem starken Gerät bietet das Spiel aber eine erstklassige, tiefgründige Erfahrung. Für Fans von Wuxia-Geschichten, Open-World-Erkundungen und erzählerisch geprägten Spielen ist dies ein Titel, den man unbedingt ausprobieren sollte.

Spark: Puzzles für Neugierige

Ich dachte also, dass ich mein Gehirn dieses Jahr mehr herausfordern möchte. So begann die Suche nach einem Puzzlespiel. Ich landete bei Spark: Puzzles for the Curious. Es ist eines der Spiele, die mich wirklich zum Nachdenken angeregt haben. Auf den ersten Blick mag es wie ein weiteres Puzzlespiel aussehen. Es zeigte sich schnell, dass es mehr Tiefe und cleveres Design hat als erwartet. Das Spiel ist angenehm zurückhaltend. Es bietet anspruchsvolle Herausforderungen und respektiert dabei die Intelligenz des Spielers.

Die Benutzeroberfläche erwies sich als sauber, ruhig und minimalistisch auf die bestmögliche Weise. Alles war übersichtlich gestaltet. Ich wusste bei den Rätseln immer genau, was zu tun ist. Menüs und Navigation sind für Euch intuitiv bedienbar. Die beruhigenden Farben lenken Euch nicht ab. Auch die Touch-Steuerung hat mich überzeugt. Ich konnte alle Teile präzise antippen und ziehen. So blieb mein Fokus ganz auf den Rätseln.

Die Designphilosophie ist für mich der größte Pluspunkt. Die Rätsel sind intelligent und abwechslungsreich. Ich musste vorausplanen, statt nur Dinge auszuprobieren. Das Spiel belohnt Eure Beobachtung und Logik. Es ist toll, wenn im Kopf plötzlich alles zusammenpasst. Diese Momente werdet Ihr lieben. Wer auf der Suche nach schnellen Spielen oder Spielen mit viel visuellem Flair ist, wird sich anderswo umsehen müssen. Ich bin auf einige Rätsel gestoßen, die für meinen Geschmack etwas zu undurchsichtig waren. Es war zwar ein tolles Gefühl, sie endlich zu lösen, aber ohne gute Hinweise war es gelegentlich echt frustrierend.

Alles in allem würde ich sagen, dass es sich lohnt, das Spiel herunterzuladen. Vor allem, wenn man auf durchdachte Herausforderungen steht. Es ist ausgefeilt, durchdacht und bietet eine stetige Abfolge von Rätseln, die mich länger beschäftigt haben, als ich erwartet hatte. Auch wenn es vielleicht nicht jedermanns Sache ist. Vor allem, wenn Action oder Schnickschnack im Vordergrund stehen. Dennoch ist es eine wunderbare Wahl für Euren Leerlauf. Ich konnte dort meinen Geist anstrengen und Ruhe genießen.

Seriatim Reader

An das Lesen auf einem winzigen Smartphone-Bildschirm, egal wie oft man ihn aufklappt, kann ich mich im Vergleich zu einem großen Bildschirm oder noch besser zu einem echten, physischen Buch nie gewöhnen. Trotzdem habe ich Seriatim Reader eine Chance gegeben, und ich glaube, es hat meine Einstellung zum Lesen auf einem kleinen Bildschirm wirklich verändert. Anstatt große Textblöcke wie bei einem typischen E-Book-Reader zu sehen. Wurde ich mit dieser App Satz für Satz in einen Strom von Inhalten hineingeworfen, fast so, als würde ich durch einen sozialen Feed scrollen. Was sich zunächst seltsam anhört, aber es macht den Einstieg in ein Buch für jemanden mit einer wandernden Aufmerksamkeitsspanne wie mich viel einfacher.

Es wurde so konzipiert, dass es sich mühelos anfühlt, und ich glaube, es hat mich sogar dazu ermutigt, die Bücher zu beenden, anstatt auf halbem Weg aufzugeben. Was mir sofort auffiel, war, wie minimalistisch und ablenkungsfrei die Benutzeroberfläche war. Zunächst musste ich meine eigenen EPUB- oder PDF-Dateien importieren und dann durch Tippen oder Streichen von einem Satz zum nächsten wechseln. Es gibt nicht viele Menüs oder Schaltflächen auf dem Bildschirm, so dass ich mich auf die Wörter selbst konzentrieren konnte. Der vertikale, scrollähnliche Fluss fühlte sich seltsam vertraut an, vor allem für diejenigen, die an das Browsen in sozialen Apps gewöhnt sind, aber hier wird er zum Lesen genutzt.

Was bedeutete das alles für mich? Es war viel einfacher für mich, bei der Sache zu bleiben. Dadurch, dass die Sätze in mundgerechten Stücken präsentiert werden, konnte ich länger lesen. Ohne mich von einer „Textwand“ überwältigt zu fühlen. Ich schätze auch, dass die App offline funktioniert und alles lokal bleibt – keine Anmeldungen, keine Werbung und kein Tracking. Die App hat sogar Text-to-Speech- und Übersetzungsfunktionen auf dem Gerät hinzugefügt, was ein nettes Extra sein kann. Auf der anderen Seite ist das Ein-Satz-Format nicht für jede Art von Buch geeignet. Die dichten akademischen Texte oder sehr langen Sätze können sich langsam anfühlen, und manchmal geht der Rhythmus einer ganzen Seite verloren.

Dies ist definitiv eine erfrischende Alternative zu den üblichen E-Book-Apps, die ich bisher verwendet habe, vor allem, wenn ich mir das Lesen zur Gewohnheit machen oder bei Büchern vorankommen möchte, die sich in normaler Form einschüchternd anfühlen. Es ist einfach, intuitiv und überraschend durchdacht, wie es mir geholfen hat, mit dem Text präsent zu bleiben. Wenn Sie jemals Probleme hatten, ein Buch auf Ihrem Handy zu beenden, oder wenn Sie herkömmliche Lesegeräte zu dicht finden, dann sollten Sie sich dieses Buch einmal ansehen.

DogEar: Tägliche Buchzitate (nur Android)

Es ist immer gut, ein Zitat zur Hand zu haben, vor allem im Bereich Journalismus. So bin ich auf DogEar gestoßen, das speziell dafür entwickelt wurde, mir täglich Zitate aus allen Arten von Literatur – Klassikern, modernen Romanen, Essays und mehr – zu liefern, um mir mit minimalem Aufwand einen kleinen Funken Inspiration oder Neugierde zu vermitteln. Da ich aussagekräftige Textfetzen mag, die mich zum Innehalten oder Nachdenken anregen, dachte ich mir, dass es sich lohnt, diese App zu behalten.

Für etwas, das direkt auf den Punkt kommt, war ich froh, dass sich die Benutzeroberfläche sauber und ruhig anfühlt, fast wie ein digitales Lesezeichen für meine Gedanken. Jedes Mal, wenn ich die App aufrufe, werde ich mit dem Zitat des Tages im Vordergrund begrüßt, und die Typografie und die Abstände machen es einfach, es ohne Ablenkung zu lesen. Die Navigation war einfach: Über das untere Menü konnte ich frühere Zitate durchsuchen, Favoriten speichern und meine Einstellungen anpassen. Mir gefiel, dass es keine lärmenden Animationen oder unübersichtlichen Menüs gab – man hatte das Gefühl, dass das Design die Worte selbst in den Vordergrund stellt.

Ich muss sagen, dass dies eine intelligente App ist, denn ich fand, dass die App immer wieder Zitate lieferte, die mich zum Nachdenken anregten oder die ich sogar in meinen Notizen festhielt. Sie ist perfekt für die schnelle tägliche Inspiration – wie ein kleiner literarischer Gaumenreiniger während einer Pause. Ich fand es auch gut, dass es einen Favoritenbereich gab, in dem ich Zeilen, die mir besonders gut gefallen haben, noch einmal nachlesen konnte. Diese App ist nichts für jemanden, der nach einem ausführlichen Kontext zu den Zitaten sucht (z. B. Zusammenfassungen oder tiefere Erklärungen), und sie ist eher ein Vorzeigeobjekt als ein Lernwerkzeug.

Wenn Ihr wie ich literarische Momente in kleinen Häppchen genießen, ist diese App einen Blick wert. Sie versucht nicht, alles zu sein – sie ist keine ausgewachsene Leseplattform oder ein Buchclub – aber das ist Teil ihres Charmes. Ich empfand sie als morgens nützlich, wenn ich eine nachdenkliche Zeile für den Start in den Tag oder einen schnellen literarischen Leckerbissen zur Auflockerung meiner Routine suchte, und diese App bietet genau das mit einem einfachen, freundlichen Design.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (2,99-49,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (2,99-49,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ihr liebt es, von Zitaten aus Euren Lieblingsbüchern überrascht zu werden? Überlasst DogEar das Reden.

YarnPal: Häkeln & Stricken

Neues Jahr, neue Vorsätze, richtig? Ich wollte schon immer wissen, was den Reiz am Häkeln ausmacht. YarnPal hilft mir, diese Neugier zu stillen. Die App organisiert Eure Handarbeitsprojekte und bringt mehr Spaß. Sie richtet sich an alle Fans der Faserkunst. Besonders schön: Auch totale Anfänger wie ich fühlen sich direkt angesprochen. Sicher finden auch Profis unter Euch die App sehr nützlich. Sie hilft Euch, Muster, Werkzeuge und Fortschritte zu verwalten. Alles liegt übersichtlich an einem zentralen Ort bereit. Das spart Euch Zeit und Nerven. Anfangs wusste ich nicht, was mich genau erwartete. Doch YarnPal ist weit mehr als nur ein einfacher Musterbrowser. Für mich fühlt es sich wie ein digitaler Handwerksfreund an. Probiert es am besten selbst aus!

Mir gefiel, dass ich Fotos von meinem Garn aufbewahren, Notizen über die Stärke oder Musteränderungen machen und meinen Reihenfortschritt verfolgen konnte, ohne in Papierfetzen wühlen zu müssen. Die eingebauten Zähler und Timer waren besonders praktisch, wenn sich mein Projekt in die Länge zog. Auf der anderen Seite kamen mir einige der Funktionen des Musters ein wenig einfach vor. Auch der Spielraum für Kreativität kann hier etwas eingeschränkt sein, vor allem, wenn man tiefgreifende Anpassungen liebt (wie z. B. einzigartige Stichdiagramme oder fortgeschrittene Musterbearbeitung), da sich diese App ein wenig simpel anfühlen könnte.

Letzten Endes ist dies meine erste Erfahrung mit einer Strick- und Häkel-App, daher kann ich sie als solide für einen kompletten Anfänger bewerten. Ich nehme an, dass jeder, der ein wenig digitale Ordnung in seine Handarbeitsecke bringen möchte, sie ebenfalls hilfreich finden wird, aber bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Es wird Ihre Lieblingsmusterbücher oder Communities nicht ersetzen, aber es ist ein großartiger Begleiter, um organisiert und motiviert zu bleiben.