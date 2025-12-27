Es gab ein neues Handy zu Weihnachten und jetzt braucht es ordentlich Futter in Form von Apps? Dann seid Ihr hier goldrichtig! Es gibt nämlich Premium-Apps, die eigentlich Geld kosten, heute aber kostenlos zu ergattern sind, sowohl fürs iPhone, als auch für Android-Handys! Seid schnell!

In den App-Stores von Google und Apple – dem Play Store und dem App Store – warten unzählige Anwendungen auf Euch. Manche davon sind dauerhaft gratis, andere kosten Geld. Weniger bekannt ist jedoch, dass viele eigentlich kostenpflichtige Apps zeitweise kostenlos angeboten werden, etwa im Rahmen von Aktionen oder Sonderangeboten. Wir haben für Euch eine Auswahl besonders interessanter Apps zusammengestellt, die aktuell ohne Gebühr erhältlich sind.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Monocles Chat ( 3,99 Euro ) – Wollt Ihr es mal mit einem neuen Chat probieren? Monocles ist XMPP-basiert und möchte für Sicherheit, einfache Bedienbarkeit und Freiheit stehen. Gebt ihm vielleicht einfach mal eine Chance. (5,0 Sterne, 22 Bewertungen)

Word Search Challenge PRO ( 1,49 Euro ) – Nach Weihnachten die Birne mal wieder ein bisschen mit Denksport auf Touren bringen? Dann ist dieses Wort-Spielchen vielleicht genau das Richtige für Euch! (Noch keine Bewertungen)

Avalar: Shadow War Premium ( 0,99 Euro ) – Habt Ihr vielleicht mehr Bock auf Action und Gemetzel? Dann testet doch mal dieses Fantasy-Rollenspiel an und prügelt Euch durch mittelalterliche Dungeons. (4,2 Sterne, 5.119 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

iPolice ( 0,99 Euro ) – Was ist das Wichtigste bei einem ordentlichen Auftritt der Polizei? Genau: Blaulicht und Sirenen. Diese App bietet Dir eine feine Auswahl davon und noch einiges mehr. (4,6 Sterne, 58 Bewertungen)

WigglyPaint: Draw/Shake/Share! ( 3,99 Euro ) – Hier könnt Ihr im Handumdrehen aus Euren gemalten Bildchen lustig wackelnde animierte GIFs erstellen. Die lassen sich natürlich auch ebenso unkompliziert im Netz teilen. (4,8 Sterne, 214 Bewertungen)

Optika – ProManual Camera ( 6,99 Euro ) – Klar, die Kamera-App auf dem iPhone hat ordentlich was auf dem Kasten. Vielleicht lohnt sich hier aber auch mal ein Blick auf diese App, die Euch ein intuitives Interface und ein Füllhorn an granular justierbarer Funktionen an die Hand gibt. (4,5 Sterne, 19 Bewertungen)

Gratis-Apps und ihre Fallstricke

Alle hier vorgestellten Anwendungen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gratis verfügbar. Wie lange diese Angebote gelten, verraten die Entwickler allerdings nur selten. Wenn Euch also eine App anspricht, solltet Ihr nicht zu lange zögern und sie möglichst zeitnah herunterladen.

Trotzdem gilt: Wer kostenlos lädt, sollte vorher genau hinschauen. Ein kurzer Blick auf die jeweilige App-Seite im Store kann helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten Gratis-Apps finanzieren sich über Werbung oder optionale In-App-Käufe. Doch auch bei ehemals kostenpflichtigen Anwendungen sind solche Mechaniken keine Seltenheit. Besonders bei Spielen, die sich an Kinder richten, lohnt es sich, hier genau hinzusehen und entsprechende Einstellungen zu prüfen.

Berechtigungen

Viele Apps sammeln Nutzerdaten und geben diese teilweise an Dritte weiter. Wenn Ihr Eure Daten schützen möchtet, solltet Ihr nur die Berechtigungen freigeben, die für die Funktion der App wirklich notwendig sind. Ein Wecker braucht keinen Zugriff auf Kamera oder Kontakte, und eine Taschenlampen-App muss nicht wissen, wo Ihr Euch gerade befindet.