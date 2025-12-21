Heute lassen sich mehrere interessante und praktische Apps vollkommen gratis herunterladen. Darunter befindet sich ein Programm, mit dem sich die Lautstärke jeder einzelnen App separat regeln lässt. Sowie eine Anwendung, die Eure Stimmen unter anderem in die eines Roboters oder Bären verwandelt.

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

QR- und Barcode-Scanner PRO ( 5,99 Euro ) – Sollten Eure Handys bislang über keinen QR-Code-Leser verfügen, wird es höchste Zeit, das zu ändern. Die Anwendung punktet mit exzellenten Nutzerbewertungen sowie einer klar strukturierten und auf Funktionalität ausgerichteten Benutzeroberfläche. Ferner spielen gerade die Bewertungen eine entscheidende Rolle, weil Online-Kriminelle Schadsoftware häufig als vermeintliche QR-Scanner ausgeben. (4,7 Sterne, 20.300 Bewertungen)

Bagatur Schach-Engine ( 4,89 Euro ) – Wer Freude daran hat, Figuren über ein Schachbrett zu bewegen, ist mit dieser App bestens beraten. Sie überzeugt nicht allein durch eine schicke Oberfläche, sondern kommt zudem vollständig ohne Werbeeinblendungen aus. Darüber hinaus stehen insgesamt 16 unterschiedliche Schwierigkeitsstufen zur Auswahl. Auf dem maximalen Niveau soll das Programm sogar in der Lage sein, Großmeister zu besiegen. (3,9 Sterne, 211 Bewertungen)

Volume Control per app ( 0,69 Euro ) – Mit dieser Anwendung kann die Lautstärke von Telefonaten, Weckern, Benachrichtigungen und weiteren Tönen pro App individuell eingestellt werden. Konkret bedeutet das, dass sich für jede App im Voraus eine persönliche Klangregelung festlegen lässt. Dadurch entfällt das ständige manuelle Nachjustieren im Alltag. (4,0 Sterne, 413 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Video Voice Changer Pro ( 1,99 Euro ) – Diese App ermöglicht es Euch, Eure Stimmen auf zahlreiche Arten zu verändern. Mal tönt sie wie die eines Roboters, mal wie die einer Frau oder eines Mannes. Auf Wunsch lässt sie sich zudem schneller oder langsamer wiedergeben. Außerdem kann sie einen Klang annehmen, der an einen Bären in einer verlassenen Höhle erinnert, samt Echo. Den Nutzern stehen mehr als 30 spannende Effekte zur Verfügung. (3,1 Sterne, 7 Bewertungen)

Effects Studio ( 0,99 Euro ) – Mit dieser App lassen sich Fotos im Handumdrehen in kleine Kunstwerke verwandeln. Verschiedene Filter und Effekte sorgen dafür, dass Farben und Stimmungen nach Belieben verändert werden können. Schon mit wenigen Handgriffen erhält das Bild ein völlig neues Aussehen. Wirklich interessant ist die App jedoch hauptsächlich für Nutzer, die eine Affinität zur Kunst haben. (4,7 Sterne, 39 Bewertungen)

Flowing ~ Meditation & Natur ( 2,99 Euro ) – Zu wenig oder unruhiger Schlaf kann sowohl die körperliche Verfassung als auch die Stimmung deutlich beeinträchtigen. Diese Anwendung setzt auf räumliche Naturklänge für Kopfhörer, um das Einschlafen zu erleichtern und einen erholsamen Nachtschlaf zu fördern. Besonders interessant: Ihr könnt die Klanglandschaft individuell anpassen und ganz nach Euren eigenen Vorlieben gestalten. (4,7 Sterne, 217 Bewertungen)

Gratis-Apps und ihre Fallstricke

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.