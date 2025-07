Camping: Das sind die 11 beliebtesten Reiseziele der Deutschen 2025

Die beliebtesten 11 Campingziele der Deutschen

In einer aktuellen Auswertung des Camping- und Wandermagazins BeyondCamping zeigt sich ein klarer Trend: Deutsche Camper zieht es besonders häufig zu Zielen im eigenen Land oder in unmittelbarer Nähe. Gleich sechs der elf meistbesuchten Orte liegen in Deutschland, mit einem deutlichen Favoriten: dem Bodensee. Auf Platz zwei folgt der Gardasee, der schon lange zu den Klassikern unter Europas Campingdestinationen zählt. Auffällig ist die Beliebtheit von Zielen am Wasser – insbesondere Camping am See erfreut sich großer Nachfrage.

Die vollständige Rangliste der Top 11 im Jahr 2025 lautet:

Bodensee (Deutschland) Gardasee (Italien) Brunnen (Schweiz) Lüneburger Heide (Deutschland) Fehmarn (Deutschland) Rügen (Deutschland) Ca Savio (Italien) Sardinien (Italien) Allgäu (Deutschland) Hamburg (Deutschland) Korsika (Frankreich)

Doch Beliebtheit hat ihren Preis. Wer sich für einen der bekannten Orte entscheidet, muss sich auf volle Campingplätze, dicht belegte Stellflächen und lebhaften Betrieb in den Gemeinschaftsduschen einstellen. Ruhe und Abgeschiedenheit sind in der Hauptsaison schwer zu finden. Wer also die stille Seite des Campings bevorzugt, sollte sich jenseits der üblichen Routen umsehen.

Alternative Reiseziele für Camping abseits des Trubels

In der erweiterten Rangliste von BeyondCamping – immerhin 100 Plätze umfassend – finden sich auch zahlreiche Ziele, die (noch) nicht im Fokus der breiten Masse stehen. Besonders die unteren Plätze des Rankings bieten Potenzial für Camperinnen und Camper, die Wert auf Erholung und wenig Trubel legen.

Hier ein Auszug aus den Plätzen 89 bis 100:

89. Sirmione (Italien)

90. Tirol (Österreich)

91. Sizilien (Italien)

92. Plitvicer Seen (Kroatien)

93. Balaton (Ungarn)

94. Horn (Schweden)

95. Kopenhagen (Dänemark)

96. Arco (Italien)

97. Nenzing (Österreich)

98. Fieberbrunn (Österreich)

99. Odenwald (Deutschland)

100. Côte d’Azur (Frankreich)

Hilfreiche Tools für spontane Reisen

Auch wer spontan mit dem Camper aufbricht, kann gut vorbereitet sein – zumindest digital. Apps wie Park4Night oder Landvergnügen (beide kostenlos für iOS und Android) bieten praktische Hilfe bei der Suche nach Stellplätzen. Ob für eine Nacht im Wald, auf einem Bauernhof oder auf dem Grundstück eines Winzers an der Mosel, der Übernachtungen erlaubt, wenn man ihm eine Flasche Wein abnimmt – diese Anwendungen bieten mehr als bloße Orientierung. Sie eröffnen Möglichkeiten, die manch einem nur mit viel Recherche zugänglich wären. Eine kurze Reise durch die App lohnt sich – oft schon, bevor die eigentliche Reise beginnt.