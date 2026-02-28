Nur noch für kurze Zeit: Wer schnell ist, kann sich aktuell vier Apps im Gesamtwert von 15 Euro sichern. Nur Vollversionen, versteht sich. Wobei der Funktionsumfang von einem PDF-Reader bis zu einem Sudoku-Spiel reicht.

Im Play Store von Google findet sich eine schier endlose Anzahl von Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

PDF Reader & Editor (PRO) ( 4,99 Euro ) – Dieser PDF-Reader ermöglicht es, PDF-Dateien nicht nur zu erstellen und zu verändern, sondern auch Funktionen wie Signaturen, Lesezeichen sowie Wasserzeichen hinzuzufügen. Und das ist nur ein Teil des Funktionsumfangs. Darüber hinaus überzeugt die Anwendung durch eine klar strukturierte und leicht verständliche Benutzeroberfläche. (4,3 Sterne, 134 Bewertungen)

) – Dieser PDF-Reader ermöglicht es, PDF-Dateien nicht nur zu erstellen und zu verändern, sondern auch Funktionen wie Signaturen, Lesezeichen sowie Wasserzeichen hinzuzufügen. Und das ist nur ein Teil des Funktionsumfangs. Darüber hinaus überzeugt die Anwendung durch eine klar strukturierte und leicht verständliche Benutzeroberfläche. QR- und Barcode-Scanner PRO ( 5,99 Euro ) – Ein QR-Code-Scanner gehört inzwischen zur grundlegenden Ausstattung eines Smartphones, da die Codes heute fast überall zu finden sind Beispielsweise in Restaurants, auf Plakaten oder sogar in TV-Spots. Ohne eine zuverlässige Scaner-App stößt man schnell an digitale Grenzen. Und genau so ein Scanner ist aktuell kostenlos erhältlich. Ein zusätzlicher Hinweis: Behaltet immer die Gefahr von sogenanntem Quishing im Hinterkopf. (4,6 Sterne, 20.400 Bewertungen)

) – Ein QR-Code-Scanner gehört inzwischen zur grundlegenden Ausstattung eines Smartphones, da die Codes heute fast überall zu finden sind Beispielsweise in Restaurants, auf Plakaten oder sogar in TV-Spots. Ohne eine zuverlässige Scaner-App stößt man schnell an digitale Grenzen. Und genau so ein Scanner ist aktuell kostenlos erhältlich. Ein zusätzlicher Hinweis: Behaltet immer die Gefahr von sogenanntem Quishing im Hinterkopf. Sudoku Master Premium: Offline ( 3,29 Euro ) – Wer sich beschäftigen möchte, greift oft zu einem zeitlosen Klassiker: Sudoku. Früher kauften viele Menschen extra Zeitungen oder Magazine, um an das beliebte Zahlenrätsel zu gelangen. Doch heute vereint eine einzige App ganze 5.000 Aufgaben in fünf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wichtig zu wissen: Die Nutzung ist zwar gratis, allerdings werden optionale In-App-Käufe angeboten. (4,6 Sterne, 3.440 Bewertungen)

) – Wer sich beschäftigen möchte, greift oft zu einem zeitlosen Klassiker: Sudoku. Früher kauften viele Menschen extra Zeitungen oder Magazine, um an das beliebte Zahlenrätsel zu gelangen. Doch heute vereint eine einzige App ganze 5.000 Aufgaben in fünf unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Wichtig zu wissen: Die Nutzung ist zwar gratis, allerdings werden optionale In-App-Käufe angeboten. Contact Edge side bar ( 0,69 Euro ) – Gerade für ältere Smartphone-Besitzer kann diese Anwendung besonders nützlich sein. Sie erlaubt es, am Bildschirmrand eine zusätzliche Kontaktleiste einzurichten. Diese lässt sich individuell anpassen, und durch Antippen eines hinterlegten Kontakts können Nutzer ohne Umwege einen Anruf starten. (4,5 Sterne, 165 Bewertungen)

Gratis-Apps und ihre Fallstricke

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die ihr achten solltet.

In-App-Käufe

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.