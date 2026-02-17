Einige kostenpflichtige Apps für iOS und Android sind nur für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich. Deshalb ist Zeit das A und O, und wir wollen Eure Zeit nicht durch vage Aussagen unnötig verschwenden.

Google Play und der App Store sind zwar vollgepackt mit endlosen Möglichkeiten, aber Ihr müsst nicht immer zum Portemonnaie greifen, um die guten Sachen zu bekommen. Viele Premium-Apps sind während zeitlich begrenzter Werbeaktionen kostenlos – ein „Hack“, der den meisten Nutzern völlig entgeht. Wir haben einige der besten kostenpflichtigen Apps zusammengestellt, die Ihr jetzt kostenlos erhalten könnt.

Kostenlose Profi-Apps (Android)

Undead Slayer: Offline Premium ( 0,99 €) – Ihr gegen die Welt. Ja, Ihr habt richtig gelesen. In diesem Roguelite-Rollenspiel tretet Ihr gegen Horden von Feinden an, und es liegt an Eurem Verstand und Euren Reflexen, alles zu erledigen, was Euch über den Weg läuft. Verbessert Eure Ausrüstung und fügt den untoten Horden eine ganze Welt voller Schmerzen zu. (4.0 Sterne, 333 Bewertungen)

Cooking Quest VIP Food Wagon ( 0,99 €) – Liebt Ihr Simulations- und Management-Spiele? Wenn Ihr diese Frage bejaht, dann solltet Ihr Eure Theorie über Food Trucks mit diesem Spiel auf die Probe stellen. Ihr könnt das beste Essen in der Nachbarschaft kochen, aber wenn Ihr nicht über einen ausgeprägten Geschäftssinn verfügt, ist das alles umsonst. Warum probiert Ihr nicht dieses Spiel aus und findet heraus, ob Ihr das Zeug dazu habt, es zu schaffen? (4.1 Sterne, 2.64k Bewertungen)

Kostenlose Premium-Apps (iOS)

Chloe Puzzle Game Pro (1,99 €) – 72 Puzzles, alle im niedlichen Pixel Art Format. Jedes Rätsel hat seine eigene Logik, was bedeutet, dass Ihr viel tiefer suchen müsst, als Ihr dachtet, um durch alle Level zu kommen. Dies ist das perfekte Spiel für alle, die sich selbst testen und herausfinden wollen, wie weit sie gehen können, indem sie auf verschiedenen Wegen denken. (4.6 Sterne, 14 Bewertungen)

Legal Scan: Smart Doc Scanner ( 4,99 € ) – Juristischer Fachjargon ist nie einfach zu verstehen. Wäre es so, bräuchte nicht jeder einen Anwalt. Nun, im Zeitalter von KI und Technologie gibt es zum Glück eine App, die bei juristischem Fachjargon hilft. Diese App wandelt alle verwendeten juristischen Begriffe und die damit verbundenen komplexen Sachverhalte in einfache und klare Alltagssprache um. Versteht Ihr, worauf Ihr Euch einlasst, bevor Ihr Euren Persilschein ausstellt? (4.2 Sterne, 10 Bewertungen)

Kostenlose Apps und ihre Tücken

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos erhältlich. Leider geben die Entwickler oft nicht an, wie lange diese Angebote gültig sind. Wenn Ihr also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Sie eine kostenlose App herunterladen, sollten Sie immer einen Blick auf die Seite der App im Store werfen. Manchmal gibt es versteckte Fallstricke, auf die Sie achten sollten.