Wie geht es euch mit dem Winter? Bleibt ihr lieber drinnen und macht es euch gemütlich? Wenn ja, verbringt euer Wochenende auf der Couch und probiert diese fünf neuen Apps und Handyspiele aus, die wir für euch zusammengestellt haben. Sie sind sowohl für iOS als auch für Android verfügbar.

Es ist wieder die Zeit der Woche, in der wir die beiden beliebtesten App-Stores auf dem Markt durchforsten und herausfinden, welche Spiele und Apps es wert sind, auf eurem Smartphone installiert zu werden. Ihr werdet eine viel jüngere (und grünere) Lara Croft in ihrem eigenen Mobil-Auftritt finden, neben anderen Spielen und Produktivitäts-Apps, die sicherlich einen Platz auf eurem Gerät verdienen.

Wenn ihr die vergangenen Empfehlungen noch nicht ausprobiert haben, sollten Sie das unbedingt nachholen. Ansonsten können wir uns gleich auf alle fünf Empfehlungen stürzen. Es handelt sich um Apps, die sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store zu finden sind.

Grabräuber

Wow, ein Konsolenspiel auf einem Smartphone? Wie weit hat sich die Technik entwickelt? Das ist ein komplettes, kompromissloses Erlebnis – es gibt keine seltsamen, nur für Mobilgeräte geeigneten Abkürzungen oder fehlende Levels – und legt die Messlatte dafür, wie eine „Triple-A“-Portierung in meiner Handfläche aussehen sollte, wirklich hoch. Ich bin begeistert, denn ich habe das Spiel immer noch auf meinem Gaming-Laptop.

Die Benutzeroberfläche ist überraschend gut gestaltet, denn Touchscreen-Spiele neigen dazu, unübersichtliche Bedienelemente zu haben. Sie ist jedoch in hohem Maße anpassbar und sehr reaktionsschnell. Ich würde immer noch empfehlen, einen physischen Controller zu verwenden, aber die virtuelle Steuerung lässt sich ebenfalls gut nutzen. Tasten, die gerade nicht benötigt werden, werden einfach ausgeblendet. So kann man die cineastischen Ansichten der Insel genießen, ohne dass ein riesiger Joystick die Sicht versperrte.

Die Darstellung ist einfach unglaublich: Die Beleuchtung und die Charaktermodelle sehen fast so gut aus, wie ich sie vom großen Bildschirm in Erinnerung habe. Die Geschichte ist immer noch so fesselnd wie eh und je, und die Entwicklung, die Lara von einer verängstigten Überlebenden zu einer abgehärteten Entdeckerin durchmacht, ist einfach spitzenmäßig. Natürlich solltet ihr euer Handy häufig aufladen, denn dieses Spiel saugt den Akku schnell leer. Denkt auch daran, genügend Speicherplatz auf eurem Handy zu haben, da das Game eine ganze Menge davon beansprucht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Lasst euch nicht vom Preis abschrecken. Euch erwartet eine ausgefeilte, düstere und atmosphärisch dichte Reise, die beweist, dass Mobile Gaming auch mit großen Titeln umgehen kann, wenn es richtig gemacht wird. Wenn du diese Version von Laras Geschichte noch nie gespielt hast, oder wenn du einfach nur einen Nostalgietrip mit besserer Grafik suchst, kann ich dir dieses Spiel nur empfehlen.

Tavern Tale

Ich bin immer neugierig auf Spiele, die ein spannendes Abenteuer mit ein wenig Management verbinden. Es scheint, dass Tavern Tale genau den richtigen Punkt getroffen hat. Die Prämisse ist eigentlich ziemlich cool – die ganze Welt wurde von einer Hexe in einen mysteriösen Würfel gestopft, und meine winzige Taverne ist der einzige sichere Zufluchtsort. In letzter Zeit ist es mein „Chill-out“-Spiel, bei dem ich ein paar gefährliche Pfade im Würfel erkunde und mich dann in die Wärme des Kamins zurückziehe, um mich neu zu sammeln.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Die Benutzeroberfläche ist genau das, was ich von einem modernen „gemütlichen“ RPG erwarte – sie ist bunt, auf eine niedliche 3D-Art etwas klobig und wirklich einfach zu navigieren. Ich finde es toll, dass die Taverne als zentraler Anlaufpunkt dient, so dass sie sich weniger wie ein Menü anfühlt, sondern eher wie eine Heimatbasis, in der ich mich tatsächlich gerne aufhalte.

Auf dem Schlachtfeld ist die Steuerung sehr reaktionsschnell, was eine Erleichterung ist, denn obwohl es sich um ein „gemütliches“ Spiel handelt, können die Roguelike-Kämpfe überraschend schnell werden. Es ist eine der seltenen mobilen Benutzeroberflächen, bei denen man nicht das Gefühl hat, dass sie den Bildschirm mit einer Million winziger Grafiken vollstopfen, was das ganze Erlebnis viel eindringlicher macht.

Ich weiß, dass ich süchtig bin, wenn ich jedes Mal, wenn ich das Spiel gestartet habe, das Gefühl hatte, „nur noch eine Runde“ zu spielen. Das Game schafft es, das normalerweise stressige Roguelike-Genre in eine warme, düstere Fantasy-Decke zu hüllen, so dass ich immer wieder zurückkehren wollte.

Might & Magic Fates TCG

Ich muss sagen, dass ich als langjähriger Fan des Might & Magic-Universums sowohl aufgeregt als auch ein wenig skeptisch war, als ich hörte, dass Ubisoft ein neues Kartenspiel herausbringen würde. Als ich es spielte, fand ich, dass es für einen mobilen Titel eine überraschend tiefgehende Erfahrung ist. In der Tat ist es perfekt, um eine schnelle Partie zu spielen, egal ob ich unterwegs bin oder einfach nur auf der Couch liege. Es fühlte sich wie ein echter Versuch an, die klassische High-Fantasy-Erzählung in ein modernes, wettbewerbsorientiertes Kartenspielformat zu bringen.

Die Benutzeroberfläche ist für mich einer der Höhepunkte; sie ist schlank, ausgefeilt und sieht genauso aus, wie ein erstklassiger 2026-Titel aussehen muss. Alles, vom Deckbau-Bildschirm bis zum eigentlichen Schlachtfeld, fühlt sich sehr „High-Fantasy“ an, mit leuchtenden Runenrändern und flüssigen Animationen, die mein Handy nicht überhitzen. Mir gefällt sehr, wie intuitiv die Karteninteraktionen sind – einfach ziehen und ablegen, und die visuelle Rückmeldung ist gelungen und erfolgt prompt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Dieser Titel hat meine Sehnsucht nach einem strategischen Kartenspiel mit viel Hintergrundwissen für unterwegs definitiv gestillt. Es handelt sich nicht nur um ein einfaches Spin-Off, sondern um eine gut durchdachte Ergänzung der Reihe, die das Ausgangsmaterial respektiert und gleichzeitig für neue Spieler zugänglich ist. Jeder, der auf Spiele wie Hearthstone oder Magic: The Gathering steht und etwas mit mehr klassischem RPG-Feeling sucht, wird hier einen geeigneten Kandidaten finden.

Pixel-Lesezeichen

Ich muss zugeben, dass ich eine Art digitaler Hamster bin, wenn es um interessante Artikel und zufällige Videos geht, es war aber immer schwierig, sie alle zu organisieren. Seit kurzem verwende ich Pixel Bookmarks auf meinem Handy, und es ist wirklich ein frischer Wind im Vergleich zu den unordentlichen, eingebauten Lesezeichenordnern, die die meisten Browser bieten.

Pixel Bookmarks wird als moderner Link-Manager vermarktet und bisher wurde es dem Hype gerecht. Denn es ist der zentrale „Warteraum“ für alles, was ich später lesen oder ansehen möchte. Das erste, was mich beeindruckt hat, war die Benutzeroberfläche; sie verwendet die saubere Material-You-Designsprache, wodurch sich alles sehr glatt und nativ anfühlt.

Ich erhalte einen Überblick über visuelle Miniaturansichten und Untertitel, damit ich mich daran erinnern kann, warum ich einen Link überhaupt gespeichert habe. Das Navigieren durch die App ist ein Kinderspiel. Sie ist flott und nicht mit unnötigen Menüs überladen. Ich schätze es sehr, dass ich zwischen einer visuellen Kartenansicht und einer kompakteren Liste wechseln kann, je nachdem, wie tief ich in die Materie eindringen möchte.

Verwalten und organisieren Sie Ihre Lesezeichen auf bunte Art und Weise.

Letztendlich ist Pixel Bookmarks eine der Anwendungen, von denen ich nicht wusste, dass ich sie brauche, bis ich sie tatsächlich benutzt habe. Es ist der perfekte Mittelweg für alle, die Tools wie Notion zu komplex finden, aber Standard-Browser-Lesezeichen für zu primitiv halten.

BNESIM

Ich habe viel Zeit damit verbracht, nach dem perfekten Reisebegleiter zu suchen, mit dem ich ohne teure Roaming-Gebühren in Verbindung bleiben kann, wenn ich ins Ausland fahre. Schließlich habe ich mich entschlossen, BNESIM auszuprobieren. Da es sowohl im Play Store als auch im App Store erhältlich ist, war der Einstieg sehr einfach. Ich bin wirklich beeindruckt, wie viel hier in eine einzige App gepackt wurde – es geht nicht nur um Daten, sondern es ist, als hätte ich einen globalen Telekommunikationsknotenpunkt in meiner Tasche. Egal, ob ich grenzüberschreitend unterwegs bin oder nur eine Backup-Leitung zu Hause benötige, offenbar wurde an alles gedacht, was ein moderner Nomade braucht.

Die Benutzeroberfläche erweist sich als überraschend schlank und modern, was ich von einer Telekom-App nicht erwartet hätte. Das Navigieren durch die verschiedenen Abschnitte, um Daten zu kaufen oder eine virtuelle Nummer einzurichten, ist ziemlich intuitiv, und ich hatte nicht das Gefühl, in Menüs zu ertrinken. Die App ist so übersichtlich, dass es nur ein paar Fingertipps braucht, um mein Guthaben abzurufen oder meine eSIM aufzuladen. Die Einrichtung des Kontos war eine schmerzlose Angelegenheit, was eine gute Sache ist.

Was die Vorteile angeht, so ist die Flexibilität der größte Pluspunkt. Ich finde es toll, dass die Datentarife nicht auslaufen – für jemanden wie mich, der nicht jeden Monat verreist, ist das ein echter Vorteil. Außerdem ist der Zugriff auf virtuelle Nummern aus über 100 Ländern eine tolle Sache, um auch unterwegs erreichbar zu bleiben. Auf der anderen Seite kann die schiere Anzahl der Optionen anfangs ein wenig überwältigend sein, wenn man nur einen schnellen Datentarif möchte. Ich empfand die „KI“-Funktionen eher als „aufgesetzt“ denn als wesentliche Tools. Aber es macht trotzdem Spaß, mit ihnen zu spielen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube wurde von der nextpit Redaktion ausgewählt und ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externen Inhalt erlauben Ich bin damit einverstanden, dass externer Inhalt geladen wird. Personenbezogene Daten werden womöglich an Drittplattformen übermittelt. Nähere Informationen enthält die Datenschutzerklärung .

Insgesamt hat sich BNESIM definitiv einen Platz auf meiner „Must-have“-Reiseliste verdient. Es nimmt mir den Stress, jedes Mal, wenn ich in einem neuen Land lande, eine lokale SIM-Karte zu finden. Und die Tatsache, dass es so nahtlos mit iPhone und Android-Geräten funktioniert, ist ein großer Bonus.