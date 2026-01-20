Es gibt kostenpflichtige Apps für iOS und Android, die nur für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind. Deshalb ist die Zeit knapp und wir wollen nicht, dass ihr unsere Empfehlungen für Apps und Spiele verpasst, die ihr kostenlos bekommen könnt!

Sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store gibt es eine große Auswahl an Apps und Spielen. Viele können kostenlos heruntergeladen werden, während andere eine einmalige Zahlung verlangen, um alle Funktionen nutzen zu können.

Was viele Nutzer vielleicht nicht wissen, ist, dass einige Premium-Apps gelegentlich auf ihre Preisschilder verzichten und für eine begrenzte Zeit kostenlos sind. Wir haben beide App-Stores durchforstet, um euch eine Auswahl herausragender Apps zu präsentieren, die ihr jetzt nutzen könnt, ohne einen einzigen Cent zu bezahlen.

Kostenlose Profi-Apps und Spiele (Android)

Countdown Widget ( 0,89€ ) – Ich habe schon immer gerne Dinge vorweggenommen, vor allem als Kind. Mit diesem Countdown-Widget könnt ihr eine Reihe von Ereignissen auflisten, auf die ihr euch freut, und es zählt die Zeit bis zu diesen Ereignissen herunter! Fühle dich wieder wie ein Kind. (4,0 Sterne, 287 Bewertungen)

) – Angenommen, ihr seid eine äußerst beliebte Online-Persönlichkeit. Und dauernd werden eure Fotos von anderen gestohlen. Mit dieser App könnt ihr euren Fotos ganz einfach ein Wasserzeichen hinzufügen und dem Diebstahl Abhilfe verschaffen. (2,9 Sterne, 148 Bewertungen)

) – Obwohl ich denke, dass es am besten ist, dieses Spiel mit einem Controller zu spielen, ist die Touchscreen-Steuerung in diesem rasanten, seitwärts scrollenden Action-Adventure mit Wellen von Feinden immer noch anständig. (4,3 Sterne, 26,2k Bewertungen)

) – Glaubt ihr, ihr habt die strategischen Fähigkeiten, dieses Tower-Defense-Spiel zu meistern? Mit jedem Level wird es schwieriger. Verbessert eure Türme und minimiert Verluste, während ihr bösartige Feinde in Schach haltet. (3,9 Sterne, 2.98k Bewertungen)

Kostenlose Premium-Apps und Handyspiele (iOS)

Calvetica Kalender – Ein neues Jahr bedeutet neue Vorsätze, richtig? Wenn ihr auf der Suche nach einer neuen Kalender-App seid, die sich vom üblichen Einheitsbrei abhebt, solltet ihr diese App einmal ausprobieren. ( 3,7 Sterne, 167 Bewertungen )

) Seat Maker – Die Planung eines gesellschaftlichen Ereignisses ist eine knifflige Angelegenheit, und die Dinge werden noch kniffliger, wenn Verwandte und enge Freunde beteiligt sind. Warum holt ihr euch nicht eine App, die euch hilft, die Planung zu erleichtern? Die Sitzordnung ist immer eine heikle Angelegenheit, und diese App kann euch helfen, den Überblick zu behalten. ( 4,5 Sterne, 22 Bewertungen )

) Poster Puzzles – Löst ihr gerne Puzzles? Wenn ihr diese Frage bejaht, dann werdet ihr die folgenden über 100 Puzzles, die Stück für Stück zusammengesetzt werden müssen, um das große Ganze zu bilden, sicher interessant finden. ( 4.6 Sterne, 65 Bewertungen )

) Cytus II – ich bin eine absolute Niete bei rhythmischen Spielen. Meine Koordination ist total im Eimer, und bei der Menge an schwindelerregenden Lichtern und Mustern bleibe ich auf der Strecke. Aber wenn ihr glaubt, dass ihr das Zeug dazu habt, diesen coolen Titel auf euren Handys zu meistern, dann probiert’s doch einfach mal aus. (4,8 Sterne, 9,4k Bewertungen)

Kostenlose Apps mit Fallen: Worauf ihr achten müsst

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos erhältlich. Leider geben die Entwickler oft nicht an, wie lange diese Angebote gültig sind. Wenn euch also eine App gefällt, solltet ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Das gilt aber auch für einige kostenpflichtige Apps. Gerade wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, auf solche Aspekte zu achten.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen sie . Wenn ihr also auf der sicheren Seite sein wollt, achtet darauf, dass ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker zum Beispiel braucht keinen Zugriff auf eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Ihren Standortdaten interessiert sein.