Was haben ein spannendes Puzzle, das mit Perspektiven spielt, und eine clevere Sicherheits-App gegen überneugierige Bekannte gemein? Beide sind für kurze Zeit kostenlos erhältlich. Neben vier weiteren interessanten Apps. Kostenpunkt normalerweise: über 20 Euro.

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

QR-Code-Leser PRO ( 5,99 Euro ) – Viele QR-Code-Scanner erweisen sich als wenig benutzerfreundlich oder sind im schlimmsten Fall sogar mit Schadsoftware belastet. Deshalb kommt den Bewertungen in den App-Stores eine besonders große Bedeutung zu. Eine derart positive Resonanz, wie sie dieser Scanner erhält, ist jedoch eher die Ausnahme. Darüber hinaus zeigt die App die Zieladresse an, bevor sie aufgerufen wird. Das schützt den Benutzer vor Quishing-Betrügereien. (4,7 Sterne, 13.700 Bewertungen)

) – Viele QR-Code-Scanner erweisen sich als wenig benutzerfreundlich oder sind im schlimmsten Fall sogar mit Schadsoftware belastet. Deshalb kommt den Bewertungen in den App-Stores eine besonders große Bedeutung zu. Eine derart positive Resonanz, wie sie dieser Scanner erhält, ist jedoch eher die Ausnahme. Darüber hinaus zeigt die App die Zieladresse an, bevor sie aufgerufen wird. Das schützt den Benutzer vor Quishing-Betrügereien. AppLock PRO ( 4,99 Euro ) – Diese Anwendung ermöglicht es, alle Apps auf dem Smartphone mit einer PIN zu schützen. Das bedeutet, dass selbst bei entsperrtem Gerät der Zugang zu Programmen wie Instagram oder zur Fotogalerie blockiert bleibt. Ideal, um klare Privatsphären-Grenzen zu ziehen und allzu neugierige Bekannte effektiv auszubremsen. (3,5 Sterne, 5.740 Bewertungen)

) – Diese Anwendung ermöglicht es, alle Apps auf dem Smartphone mit einer PIN zu schützen. Das bedeutet, dass selbst bei entsperrtem Gerät der Zugang zu Programmen wie Instagram oder zur Fotogalerie blockiert bleibt. Ideal, um klare Privatsphären-Grenzen zu ziehen und allzu neugierige Bekannte effektiv auszubremsen. PDF Reader & Editor (PRO) ( 4,99 Euro ) – Der Titel dieser App verrät bereits ihre Funktion. Mit ihr lassen sich PDF-Dokumente nicht nur erstellen, sondern auch nachträglich bearbeiten. Darüber hinaus überzeugt sie durch eine klar strukturierte Benutzeroberfläche und bietet Extras wie etwa die Möglichkeit zur digitalen Unterschrift. Verantwortlich für die Entwicklung ist derselbe Anbieter, der bereits hinter den zwei zuvor genannten Anwendungen steht. (keine Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Roterra – Flip the Fairytale ( 2,49 Euro ) – Wer leichten Rätselspaß sucht, macht mit diesem Spiel nichts falsch. Die Aufgabe der Spieler ist es, Angelica dabei zu helfen, den Ausgang jedes der 89 liebevoll gestalteten Puzzles zu finden. Besonders spannend: Das Spielfeld dreht sich, sodass regelmäßige Perspektivwechsel erforderlich sind. Die Entwickler versprechen dabei mehr als sechs Stunden unterhaltsames Gameplay. Optisch erinnert das Spiel an den pixeligen Stil von Minecraft. (4,8 Sterne, 215 Bewertungen)

) – Wer leichten Rätselspaß sucht, macht mit diesem Spiel nichts falsch. Die Aufgabe der Spieler ist es, Angelica dabei zu helfen, den Ausgang jedes der 89 liebevoll gestalteten Puzzles zu finden. Besonders spannend: Das Spielfeld dreht sich, sodass regelmäßige Perspektivwechsel erforderlich sind. Die Entwickler versprechen dabei mehr als sechs Stunden unterhaltsames Gameplay. Optisch erinnert das Spiel an den pixeligen Stil von Minecraft. Warheads ( 0,99 Euro ) – Dieses Spiel richtet sich besonders an Freunde klassischer Unterhaltung. Es macht aus iPhones und iPads klassische Retro-Arcadeautomaten. Laut Entwickler erwartet den Spieler eine opulente Optik mit vielen Explosionen und eindrucksvollen Effekten. Inhaltlich besteht die Aufgabe darin, herabfliegende Raketen abzuwehren. Weiteren Spaß bieten Power-ups, die ebenfalls aus der Luft auf das Spielfeld fallen. (4,7 Sterne, 10 Bewertungen)

) – Dieses Spiel richtet sich besonders an Freunde klassischer Unterhaltung. Es macht aus iPhones und iPads klassische Retro-Arcadeautomaten. Laut Entwickler erwartet den Spieler eine opulente Optik mit vielen Explosionen und eindrucksvollen Effekten. Inhaltlich besteht die Aufgabe darin, herabfliegende Raketen abzuwehren. Weiteren Spaß bieten Power-ups, die ebenfalls aus der Luft auf das Spielfeld fallen. Effects Studio ( 0,99 Euro ) – Mit dieser App lassen sich Fotos im Handumdrehen in kleine Kunstwerke verwandeln. Verschiedene Filter und Effekte sorgen dafür, dass Farben und Stimmungen nach Belieben verändert werden können. Schon mit wenigen Handgriffen erhält das Bild ein völlig neues Aussehen. Wirklich interessant ist die App jedoch hauptsächlich für Nutzer, die eine Affinität zur Kunst haben. (4,7 Sterne, 39 Bewertungen)

Gratis-Apps und ihre Fallstricke

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die ihr achten solltet.

In-App-Käufe

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.