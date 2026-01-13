Es gibt kostenpflichtige Apps für iOS und Android, die nur für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind. Deshalb ist die Zeit knapp und wir möchten nicht, dass ihr unsere Empfehlungen für Apps und Spiele verpasst, die ihr kostenlos bekommen könnt!

Sowohl der Google Play Store als auch der Apple App Store sind vollgepackt mit einer riesigen Auswahl an Apps und Spielen. Während viele davon kostenlos heruntergeladen werden können, müssen andere gekauft werden, um den vollen Funktionsumfang freizuschalten.

Was oft unbemerkt bleibt, ist, dass einige kostenpflichtige Apps gelegentlich ihren Preis senken und für einen kurzen Zeitraum kostenlos angeboten werden. Wir haben beide App-Stores durchforstet, um einige der spannendsten Apps zusammenzutragen, die ihr jetzt herunterladen könnt, ohne einen einzigen Cent auszugeben.

Kostenlose Profi-Apps und Spiele (Android)

Stickman Legends ( 1,79€ ) – Ein seitlich scrollendes Abenteuerspiel, in dem ihr euch durch Massen von Gegnern schlagt und dabei immer stärker werdet. Es gibt auch riesige Bosse, die ihr erschlagen müsst. (4,1 Sterne, 266k Bewertungen)

Video Speed Editor ( 5,49€ ) – Ihr wollt eure Lieblingsvideos mit Familie und Freunden teilen, aber nicht einfach irgendein aufgenommenes Material verwenden? Warum nicht mit dieser App einige nützliche Bearbeitungen vornehmen, egal wo ihr seid, und die bessere Ergebnisse erzielen?

QR Reader Pro ( 5,99€) – Hier ist eine App, mit der ihr sowohl QR-Codes als auch Barcodes scannen können, nur für den Fall, dass euer Smartphone diese beiden essenziellen Funktionen nicht so gut beherrscht. Wer weiß? Einen Ersatz zu haben, ist immer nützlich. (4,8 Sterne, 13.6k Bewertungen)

Kostenlose Premium-Apps und Handyspiele (iOS)

Ms Paint Hier ist ein einfacher Rastergrafik-Editor, der euch den Einstieg in die Welt der Pixelkunst erleichtert. Er weckt definitiv Erinnerungen an die Verwendung von Microsoft Paint auf der Windows 3.1-Plattform. Perfekt für einfache Bildbearbeitungsaufgaben, aber erwartet nicht, dass ihr damit eine Bearbeitung im Stil von Adobe Photoshop durchführen könnt. ( 2.1 Sterne, 16 Bewertungen )

) Solo Trip Schon mal nach einem einfachen Entfernungsmesser gesucht? Mit dieser App, Solo Trip, könnt ihr nichts falsch machen, denn sie kann jetzt auch Entfernungen in Kilometern anzeigen! Es gibt einen Lauf-/Geh-Modus, der euch bei jedem zurückgelegten Kilometer mit einem Signalton benachrichtigt, und einen Fahrrad- und Fahrmodus, um noch eins draufzusetzen. ( 4.8 Sterne, 2k Bewertungen )

) Iced In Ein Puzzlespiel, bei dem ihr euer Hirn anstrengen müsst. Das Problem? Pinguine, die in gefrorenen Käfigen gefangen sind. Ihr müsst vorsichtig Eisblöcke verschieben, um Schalter zu aktivieren und verschiedene Aufgaben zu lösen, damit die flugunfähigen Vögel aus ihrem Elend befreit werden. (4.2 Sterne, 12 Bewertungen)

Kostenlose Apps mit Fallen: Worauf ihr achten müsst

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos erhältlich. Leider geben die Entwickler oft nicht an, wie lange diese Angebote gültig sind. Wenn euch also eine App gefällt, solltet ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Das gilt aber auch für einige kostenpflichtige Apps. Gerade wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, auf solche Aspekte zu achten.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen sie oft. Wenn ihr also auf der sicheren Seite sein wollt, achtet darauf, dass ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker zum Beispiel braucht keinen Zugriff auf Ihre Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Ihren Standortdaten interessiert sein.