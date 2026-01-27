Jetzt geht’s um die Wurst. Aktuell lassen sich Apps, die sonst Geld kosten würden, gratis herunterladen. Das allerdings nur für kurze Zeit. Daher lautet die Devise: jetzt oder nie. Wer die Apps installiert, kann sie auch langfristig behalten.

Sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store gibt es eine große Auswahl an Apps und Spielen. Viele können kostenlos heruntergeladen werden, während andere eine einmalige Zahlung verlangen, um alle Funktionen nutzen zu können.

Was viele Nutzer vielleicht nicht wissen, ist, dass einige Premium-Apps gelegentlich auf ihre Preisschilder verzichten und für eine begrenzte Zeit kostenlos sind. Wir haben beide App-Stores durchforstet, um euch eine Auswahl herausragender Apps zu präsentieren, die ihr jetzt nutzen könnt, ohne einen einzigen Cent zu bezahlen.

Kostenlose Profi-Apps und Spiele (Android)

Stitch Photos: Long Screenshot ( 3,49€ ) – Diese App ermöglicht es Euch, ganze Seiten oder Chats als Screenshots abzuspeichern. Zudem bietet sie die Möglichkeit, einzelne Bereiche herauszuschneiden und die Scrollleiste zu entfernen. Laut Hersteller funktioniert sie mit allen Apps. (4,3 Sterne, 3.720 Bewertungen)

Circle Dash ( 0,19€ ) – Das grundsätzliche Prinzip dieses minimalistischen Spiels ist ziemlich simpel. Man ist ein Kreis und soll möglichst weit springen. Kein Problem also? Nicht ganz, denn es tauchen immer wieder Hindernisse in Form von Umlaufbahnen auf. (keine Bewertungen)

Resume Builder – CV Maker ( 5,99€ ) – Mittlerweile werden Anschreiben oftmals nicht mehr benötigt. Arbeitgeber schauen in erster Linie auf den Lebenslauf. Und damit dieser gut wirkt, bietet Resume Builder viele vorgefertigte Templates. Aber auch die Möglichkeit, selbst Hand anzulegen. (4,3 Sterne, 3.300 Bewertungen)

Image to PDF – PNG to PDF ( 3,49€ ) – Was diese App macht, ist schnell beschrieben. Sie wandelt Bilder (PNG, JPG, WEBP) in das PDF-Format um. Zusätzlich lassen sich Größe und Layouts individuell anpassen und die App selbst ist übersichtlich und einfach zu handhaben. (4,7 Sterne, 1.020 Bewertungen)

Kostenlose Premium-Apps und Handyspiele (iOS)

Solve 24 – Math Puzzles ( 0,99€ ) – Diese App ist ideal für alle, die in der Schule den Matheunterricht mochten. Sie bietet viele mathematische Puzzles, von denen manche sehr einfach, andere jedoch überaus kompliziert sind. Doch Vorsicht: Die App bietet überdies auch die Möglichkeit zu In-App-Käufen. (5,0 Sterne, 1 Bewertungen)

Dica 99 – Y2K Digital Camera ( 2,99€ ) – Eine Kamera-App, die Eure Videos den visuellen Charme alter Digitalkameras verleiht. Oder anders betrachtet: den markanten Stil von K-Pop-Musikvideos. Nur leider kommt auch diese App nicht ohne In-App-Käufe aus. (keine Bewertungen)

Poster Puzzles – Löst ihr gerne Puzzles? Wenn ihr diese Frage bejaht, dann werdet ihr die folgenden über 100 Puzzles, die Stück für Stück zusammengesetzt werden müssen, um das große Ganze zu bilden, sicher interessant finden. ( 4.6 Sterne, 65 Bewertungen )

) Cytus II – ich bin eine absolute Niete bei rhythmischen Spielen. Meine Koordination ist total im Eimer, und bei der Menge an schwindelerregenden Lichtern und Mustern bleibe ich auf der Strecke. Aber wenn ihr glaubt, dass ihr das Zeug dazu habt, diesen coolen Titel auf euren Handys zu meistern, dann probiert’s doch einfach mal aus. (4,8 Sterne, 9,4k Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen: Worauf ihr achten müsst

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos erhältlich. Leider geben die Entwickler oft nicht an, wie lange diese Angebote gültig sind. Wenn euch also eine App gefällt, solltet ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Das gilt aber auch für einige kostenpflichtige Apps. Gerade wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, auf solche Aspekte zu achten.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen sie. Wenn ihr also auf der sicheren Seite sein wollt, achtet darauf, dass ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker zum Beispiel braucht keinen Zugriff auf eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an euren Standortdaten interessiert sein.