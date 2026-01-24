In dieser Woche stehen erneut sechs Anwendungen zum kostenfreien Download bereit. Da die Angebote zeitlich begrenzt sind und die Apps bald wieder kostenpflichtig werden, empfiehlt sich ein rascher Zugriff.

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Business Card Maker: Logo Card ( 5,99 Euro ) – Wer eigene Visitenkarten gestalten möchte, findet in diesem Programm eine einfache Lösung. Neben einer breiten Auswahl an Templates besteht die Option, weitere Bausteine – zum Beispiel QR-Codes – zu integrieren. Die Speicherung der fertigen Entwürfe ist anschließend im JPG- oder PDF-Format möglich. (4,4 Sterne, 1.420 Bewertungen)

) – Wer eigene Visitenkarten gestalten möchte, findet in diesem Programm eine einfache Lösung. Neben einer breiten Auswahl an Templates besteht die Option, weitere Bausteine – zum Beispiel QR-Codes – zu integrieren. Die Speicherung der fertigen Entwürfe ist anschließend im JPG- oder PDF-Format möglich. DJ Mixer PRO – DJ Musik Mixer ( 10,99 Euro ) – Derzeit bietet sich die ideale Möglichkeit für jeden, der einmal in die Rolle eines DJs schlüpfen möchte. Durch diese App tragt Ihr eine nahezu voll ausgestattete Remix-Station ständig bei Euch. Eine Auswahl an Tracks und Beats zum sofortigen Loslegen ist bereits enthalten. Zudem ist das Komponieren eigener Beats ebenso möglich wie die unkomplizierte Aufnahme Eurer Werke. (4,2 Sterne, 1.450 Bewertungen)

) – Derzeit bietet sich die ideale Möglichkeit für jeden, der einmal in die Rolle eines DJs schlüpfen möchte. Durch diese App tragt Ihr eine nahezu voll ausgestattete Remix-Station ständig bei Euch. Eine Auswahl an Tracks und Beats zum sofortigen Loslegen ist bereits enthalten. Zudem ist das Komponieren eigener Beats ebenso möglich wie die unkomplizierte Aufnahme Eurer Werke. Countdown Widget – Time Until ( 0,89 Euro ) – Mit dieser Anwendung behalten Nutzer wichtige Termine und die verbleibende Zeit stets im Auge. Sie erlaubt das Anlegen von Countdown-Widgets, die direkt auf dem Startbildschirm positioniert werden können. Positiv fällt zudem auf, dass sich das Design individuell anpassen lässt und die Bedienung dank einer aufgeräumten Oberfläche sehr intuitiv gelingt. (4,0 Sterne, 295 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Window Puzzles ( 2,99 Euro ) – In diesem Spiel geht es vor allem darum, Kunstwerke zusammenzusetzen, die wie bunte Glasfenster aussehen. Dabei schiebt man die vorgegebenen Fragmente exakt in die dafür vorgesehenen Formen. Langeweile kommt so schnell nicht auf, da insgesamt 126 verschiedene Motive darauf warten, gelöst zu werden. (5,0 Sterne, 4 Bewertungen)

) – In diesem Spiel geht es vor allem darum, Kunstwerke zusammenzusetzen, die wie bunte Glasfenster aussehen. Dabei schiebt man die vorgegebenen Fragmente exakt in die dafür vorgesehenen Formen. Langeweile kommt so schnell nicht auf, da insgesamt 126 verschiedene Motive darauf warten, gelöst zu werden. Warheads ( 0,99 Euro ) – Dieses Spiel richtet sich besonders an Freunde klassischer Unterhaltung. Es macht aus iPhones und iPads klassische Retro-Arcadeautomaten. Laut Entwickler erwartet den Spieler eine opulente Optik mit vielen Explosionen und eindrucksvollen Effekten. Inhaltlich besteht die Aufgabe darin, herabfliegende Raketen abzuwehren. Weiteren Spaß bieten Power-ups, die ebenfalls aus der Luft auf das Spielfeld fallen. (4,7 Sterne, 10 Bewertungen)

) – Dieses Spiel richtet sich besonders an Freunde klassischer Unterhaltung. Es macht aus iPhones und iPads klassische Retro-Arcadeautomaten. Laut Entwickler erwartet den Spieler eine opulente Optik mit vielen Explosionen und eindrucksvollen Effekten. Inhaltlich besteht die Aufgabe darin, herabfliegende Raketen abzuwehren. Weiteren Spaß bieten Power-ups, die ebenfalls aus der Luft auf das Spielfeld fallen. Effects Studio ( 0,99 Euro ) – Mit dieser App lassen sich Fotos im Handumdrehen in kleine Kunstwerke verwandeln. Verschiedene Filter und Effekte sorgen dafür, dass Farben und Stimmungen nach Belieben verändert werden können. Schon mit wenigen Handgriffen erhält das Bild ein völlig neues Aussehen. Wirklich interessant ist die App jedoch hauptsächlich für Nutzer, die eine Affinität zur Kunst haben. (4,7 Sterne, 39 Bewertungen)

Gratis-Apps und ihre Fallstricke

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die ihr achten solltet.

In-App-Käufe

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.