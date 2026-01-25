Ihr habt dieses Wochenende etwas Zeit und wisst nicht, wie Ihr sie verbringen sollt? Wie wäre es, wenn Ihr einen Blick auf unsere Liste von Apps und Spielen riskiert? Wir haben jedenfalls wieder ein paar feine Vorschläge für Euch aus dem Netz gefischt.

Seid Ihr wieder einmal erschlagen von der unendlich großen Auswahl in den App-Stores? Damit Ihr Euch in diesem Meer der Optionen auf Android und iOS zurechtfindet, haben wir die schwere Arbeit für Euch übernommen.

Wie auch bei den Empfehlungen der letzten Woche haben wir die Neuerscheinungen auf fünf „Must-Haves“ eingegrenzt. Von rasanten Spielen bis hin zu spezialisierten Werkzeugen für Faserkunst und Heimwerkerprojekte bietet die dieswöchige Auswahl etwas Einzigartiges für jeden Benutzertyp.

Dumb Ways to Die

Dumb Ways to Die beweist mit dem jüngsten Update, wie wichtig gutes Charakterdesign und einfaches, reflexgesteuertes Gameplay sind.

Ihr spielt hier eine Sammlung von Minispielen, bei denen das Leben einer bunten, klecksartigen „Bohne“ ganz von der Fähigkeit abhängt, innerhalb von Sekunden zu reagieren. Ob Ihr nun hektisch über den Bildschirm wischt, um Kotze wegzuwischen, eine Figur sorgfältig ausbalanciert, damit sie nicht herunterfällt, oder dem Drang widerstehen müsst, einen großen roten Knopf zu drücken – die Spannung bleibt spürbar. Je weiter Ihr kommt, desto höher wird die Geschwindigkeit, bis sich die Finger irgendwann schneller bewegen, als Euer Gehirn verarbeiten kann.

Der Wiederspielwert ist der Wahnsinn. Selbst nach all den Jahren fesselt mich die schiere Vielfalt der Möglichkeiten zu scheitern. Die neueste Version bietet anspruchsvollere Herausforderungen, wie z. B. in das Mikrofon zu pusten, um ein Flugzeug in der Luft zu halten. Das Game nutzt die Vorteile moderner Hardware auf eine Weise, die sich eher natürlich als effekthascherisch anfühlt. Es gibt auch ein befriedigendes Gefühl des Fortschritts, wenn ich Punkte verdiene, um neue Beans für meine Sammlung freizuschalten.

Was mir nicht gefällt, ist die Häufigkeit der Werbeeinblendungen, die die Stimmung trüben und oft den rasanten Spielfluss unterbrechen, der das Spiel eigentlich so fesselnd macht. So viel zu „nur noch eine Runde“, wenn ich am Ende eine weitere Minute warten muss, um noch mehr Werbung zu sehen. Die Monetarisierung ist definitiv der Fluch moderner Apps und Spiele. Aber ich denke trotzdem, dass dieses Spiel auf jedem Smartphone im Jahr 2026 gut aufgehoben ist.

Was kann ich über Sega Football Club Champions sagen? Im Grunde schlüpfe ich in die Rolle eines Managers, der explizit „powered by Football Manager“ ist und die robuste FIFPro-Datenbank nutzt, um mehr als 10.000 reale Fußballer ins Spiel zu bringen. Gut zu wissen, dass das Gameplay absichtlich gestrafft wurde, ohne dass ich mich neunzig Minuten lang mit den Anweisungen für einzelne Spieler beschäftigen muss.

Im Grunde muss ich nur allgemeine taktische Entscheidungen treffen, z. B. die übergreifende Philosophie eines Teams festlegen. Und ich kann entscheiden, ob ich mich auf ein unerbittliches Ballbesitzspiel oder einen schnellen Gegenangriff einlasse. Die Match-Engine bietet eine Heatmap, die mir die Richtung meines Angriffs vorgibt, so dass sich das Spiel weniger wie eine lästige Pflicht anfühlt, sondern eher wie ein strategisches Puzzle auf hohem Niveau, das perfekt in einen morgendlichen (oder abendlichen) Arbeitsweg passt.

Sogar mit exotischen Ligen

Was mir auffiel, war die Einbeziehung der J-League und K-League neben den europäischen Giganten. Es ist erfrischend zu sehen, dass ein Entwickler anerkennt, dass Fußballfans in Asien eine tief verwurzelte Leidenschaft für ihre regionalen Ligen haben. Das Aufstiegssystem basiert auf einer „Local to Global“-Reise, bei der ich einen relativ unbekannten Verein übernehmen und junge Talente zu Weltklasse-Stars ausbilden kann. Es ist ein echtes Erfolgserlebnis, einen Drei-Sterne-Kandidaten zu scouten und zu sehen, wie er sich in meinen Trainingseinrichtungen entwickelt. Dabei setzt Sega allerdings auf eine Gacha-ähnliche Rekrutierungsmechanik.

Es ist schön zu sehen, dass Sega sich für eine saubere, benutzerfreundliche Benutzeroberfläche entschieden hat. Die vermeidet das Durcheinander, das oft in mobilen Portierungen von PC-Managementspielen zu finden ist. Die plattform- und spielübergreifende Unterstützung ist vielleicht das stärkste Verkaufsargument. Ich kann in einer Pause an meinem PC an meinem Kader mit Arsenal-Lizenz basteln und dann eine wichtige Transferverhandlung auf meinem Handy erledigen, während ich auf das Mittagessen warte. Euch erwartet nicht die beste Grafik, aber sie erfüllt ihren Zweck.

Tooliz (nur Android)

Nerven Euch Abonnements und viel zu viele Anmeldekonten, die Ihr im Auge behalten müsst? Ich fühle mit Euch und denke daher, dass Tooliz einen Platz auf der Liste dieser Woche verdient hat. Diese App funktioniert wie ein digitales Schweizer Taschenmesser, das mehr als fünfundzwanzig unverzichtbare Tools in ein leichtgewichtiges Offline-Paket packt.

Was mir sofort auffiel, war die schiere Vielfalt an Werkzeugen, die unter der Haube versteckt sind, ohne die übliche Leistungsverzögerung. Ganz gleich, ob ich die Wasserwaage zum Ausbalancieren eines Rahmens zu Hause oder den Augmented-Reality-Winkelmesser zum Messen eines Winkels über die Kamera verwendete, die Benutzeroberfläche blieb flüssig und reaktionsschnell. Es ist unglaublich praktisch, einen Einheitenumrechner und einen Schallpegelmesser an einem Ort zu haben.

Interessant, dass es sogar Nischenfunktionen wie einen Frequenzgenerator zum Testen von Lautsprechern und einen „Random Decider“ für die Momente enthält, in denen niemand in der Gruppe mutig genug ist, die Verantwortung für die Entscheidung zu übernehmen, wohin wir zum Mittagessen gehen. Das benutzerdefinierte Radialmenü macht das Navigieren zwischen den Tools mit einer Hand bemerkenswert einfach und vermeidet die klobigen Hamburger-Menüs, die viele moderne Apps plagen. Schön auch, dass ein „Privacy Friendly“-Badge tatsächlich etwas bedeutet. Die App verarbeitet Sensordaten wie das Magnetometer für den Metalldetektor und das Mikrofon für den Dezibelmesser nämlich lokal auf dem Gerät.

Keine Sorge, es gibt keinen Bedarf an unnötigen Berechtigungen, und die Tatsache, dass das meiste im Flugzeugmodus perfekt funktioniert, macht die App zu einem zuverlässigen Begleiter. Definitiv etwas, das ich jedem mit einem Android-Handy empfehle!

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Keine / Account erforderlich: Nein

Kostenlos / Ja / Keine / Nein Tooliz für Android herunterladen

Focus Friend

Produktivitäts-Tools gibt es wie Sand am Meer. Das macht’s schwierig, eine App zu finden, die effektiv ist, ohne wie ein digitaler Drill-Sergeant zu wirken. Focus Friend ist ein interessanter Fund mit erfrischend einfühlsamem Ansatz. Die Idee, eine winzige, animierte Bohne als primären Fokus zu verwenden, die mir einfach nur ein Paar Socken stricken will, ist besonders entwaffnend. Das ist mehr als ein weiterer „gamifizierter“ Gewohnheits-Tracker. Ich muss nur einen Timer einstellen, und während ich arbeite, strickt mein „Bean“-Begleiter fleißig Schals und Socken in seinem digitalen Zimmer.

Verlasse ich die App, hört meine Bean auf zu arbeiten und sieht sichtlich niedergeschlagen aus. Es klingt albern, aber die psychologische Anziehungskraft ist erstaunlich stark. Ich ertappte mich dabei, dass ich meine Schreibfristen deshalb einhielt, weil ich meinen verpixelten Freund wirklich nicht enttäuschen wollte. Das Spiel nutzt das Gefühl der „Körperverdopplung“ – eine Technik, die in der ADHS-Gemeinschaft häufig angewandt wird. Dabei hilft die bloße Anwesenheit einer anderen „Person“ (selbst einer bohnenförmigen), die neben mir arbeitet, bei der Sache zu bleiben.

Grafisch gesehen lehnt sich die App stark an die „gemütliche“ Ästhetik an, die in letzter Zeit die Spielewelt dominiert. Die verdienten Belohnungen, darunter hart erkämpfte Strickwaren, können gegen Möbel und Dekorationen eingetauscht werden. Damit gestalte ich den Lebensraum meiner Bohne individuell. Ich denke, wenn ich mich um meine Bohne und ihren Lebensstil kümmere, habe ich den Wunsch, bei meiner nächsten Arbeitssitzung konzentrierter zu sein.

Schön, dass Focus Friend sich nicht wie ein weiteres Unternehmenswerkzeug anfühlt, das entwickelt wurde, um mehr Effizienz herauszuquetschen. Vielmehr fühlte sich die Benutzung eher wie ein Wellness-Begleiter an. Dieser erinnerte mich zum Beispiel daran, durch Wasserpausen nach der Pomodoro-Methode hydriert zu bleiben.

Ihr habt eine Bohne als Freund, die Euch beim Konzentrieren hilft!

PaperAI

Stellt Euch vor, Ihr öffnet einen Brief vom Amt, eine komplizierte Rechnung oder einen Mietvertrag – und statt Kopfschmerzen zu bekommen, haltet Ihr einfach mit dem Handy drauf. Paper AI ist nicht nur eine Scan-App; sie ist ein KI-gestütztes Gedächtnis für Euren kompletten Papierkram!

Ihr knipst also Eure Dokumente und erhaltet nicht nur ein Foto. PaperAI erstellt dank OCR eine durchsuchbare PDF-Datei. Die KI kann dabei wichtige Informationen wie Titel, Abesender und Datum extrahieren.

Klar, ich kann auch Google Lens nutzen, um Text aus Bildern zu extrahieren und es gibt auch genügend Scan-Apps da draußen. Aber PaperAI scannt schnell und zufriedenstellend und ich hab im Handumdrehen meine Post digitalisiert. Und nicht nur das: Ich hab sie auch direkt organisiert, verschlagwortet und zusammengefasst.

PaperAI erklärt, dass Eure Daten dabei sicher auf europäischer (deutscher) Cloud-Infrastruktur aufgehoben ist. Wer will, kann natürlich auch Backups erstellen und sie beispielsweise ins Google Drive schaufeln. Wer will, nutzt nicht nur die App für Android oder iOS, sondern auch die Browser-Version PaperAI Web.