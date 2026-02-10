Einige kostenpflichtige Apps für iOS und Android sind nur für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich. Deshalb fassen wir uns kurz: Hier sind unsere Empfehlungen für Apps und Spiele, die ihr kostenlos bekommen könnt!

Der Google Play Store und der Apple App Store bieten eine scheinbar unendliche Vielfalt an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, während andere kostenpflichtig sind. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen, ist, dass viele dieser kostenpflichtigen Apps von Zeit zu Zeit im Rahmen einer Sonderaktion kostenlos erhältlich sind. Wir haben eine Übersicht mit einigen der spannendsten kostenpflichtigen Apps zusammengestellt, die ihr derzeit kostenlos bekommen könnt.

Kostenlose Profi-Apps (Android)

Simple Quote Widget ( $0,79 Euro ) – Habt ihr euch jemals gewünscht, ihr könntet in jeder Situation ein beeindruckendes Zitat hervorzaubern? Vielleicht hilft euch dieses Widget, das jeden Tag ein neues Zitat anzeigt und euch damit schon morgens beim Aufwachen aufmuntert. (3,4 Sterne, 391 Bewertungen)

Tap Rush – Reflex Game ( 1,39 Euro ) – Ihr glaubt, ihr habt blitzschnelle Reflexe? Dieses Spiel stellt euch auf die Probe. Ihr müsst Quadrate zusammenfügen, Themen freischalten und auf dem Weg Kombos sammeln. Dabei kommt es vor allem auf Timing und Präzision an. (noch keine Bewertungen)

Was kann ich ausgeben? ( 3,39 Euro ) – Die eigenen Ausgaben im Blick zu haben, ist für jeden wichtig, aber gar nicht so einfach. Diese App hilft dabei, das eigene Budget in Ordnung zu bringen. Hier könnt ihr jeden einzelnen Cent in verschiedenen Kategorien im Auge behalten. (3,8 Sterne, 2220 Bewertungen)

Kostenlose Premium-Apps (iOS)

Alice Trapped in Wonderland ( 2,99 Euro ) – Ein Abenteuer-Rätselspiel, bei dem man eine bestimmte Szene betrachtet und die entsprechenden Point-and-Click-Aktionen ausführen muss, um weiterzukommen. Es bietet eine tiefgründige und fesselnde Geschichte mit mehreren Umgebungen, die es zu entdecken und zu erforschen gilt. (4,3 Sterne, 136 Bewertungen)

Video Joiner & Trimmer Pro ( 1,99 Euro ) – Videobearbeitung ist nie einfach, aber dank Apps wie dieser ist es viel einfacher geworden. Ein perfektes Tool, wenn ihr beispielsweise schon immer mal eure Urlaubsaufnahmen zu einem einzigen Video zusammenschneiden wolltet. (4,7 Sterne, 472 Bewertungen)

Koffein App Optimaler Konsum ( 3,99 Euro ) – Es scheint, dass die Forschung zu Koffein immer wieder gemischte Ergebnisse liefert. Einige behaupten, dass Koffein gut ist, während andere behaupten, dass es negative Auswirkungen hat. So oder so hilft euch diese App dabei, den Überblick darüber zu behalten, wie viel Koffein ihr an einem Tag konsumiert habt. (4,6 Sterne, 340 Bewertungen)

Kostenlose Apps und ihre Tücken

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kostenlos erhältlich. Leider geben die Entwickler oft nicht an, wie lange diese Angebote gültig sind. Wenn euch also eine App gefällt, solltet ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet ihr immer einen Blick auf die Seite der App im Store werfen. Manchmal gibt es versteckte Fallstricke, auf die ihr achten sollten.

In-App-Käufe

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Das gilt aber auch für einige kostenpflichtige Apps. Besonders bei Spielen für Kinder ist es wichtig, auf diese Aspekte zu achten.

Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen sie weiter. Wenn ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, solltet ihr nur die Berechtigungen erteilen, die die App tatsächlich benötigt. Ein Wecker zum Beispiel braucht keinen Zugriff auf die Kamera oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte nicht an euren Standortdaten interessiert sein.

Welche der oben genannten Apps werdet ihr installieren?